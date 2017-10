Crowdfunding: jak nasbírat milion

Crowdfunding funguje na jednoduchém principu: jde de facto o sbírku, kdy lidé přispívají menší (klidně v řádu stokorun) či větší částkou na určitý projekt. Ale – platí tu něco za něco. Za finanční příspěvek dostane dárce odměnu nebo třeba podíl ve firmě – záleží na typu crowdfundingu. V prvním díle článku o komunitním financovaní se zaměříme na crowdfunding postavený na odměnách. Odměnou přitom může být prakticky cokoli, typicky jde o výtisk knihy, jejíž vydání chce autor pomocí sbírky financovat, o cédéčko, na které kapela hledá prostředky. Odměny pak bývají škálovány podle výše příspěvku.: za malý příspěvek dostanete podepsanou fotku, za veliký třeba soukromý koncert.

Propojeno Crowdfunding lze dělit do několika kategorií. Buď někomu přispějete víceméně z dobré vůle nebo fanouškovství a dostanete nejčastěji věcnou odměnu. Crowdfunding ale můžou využít i investoři, kteří za svůj příspěvek dostanou podíl ve firmě. Nebo se můžete stát věřitelem – to znamená složit se spolu s dalšími na půjčku a později inkasovat úrok. Přehled webů, které se zaměřují na půjčování (lidem či firmám), najdete v našem přehledu: Investice na P2P platformách. Kolik nesou a jaká jsou rizika

Své dárce projekty hledají na specializovaných webových stránkách. Ve světě jsou známé především weby Kickstarter a Indiegogo. V Česku se první podobný portál Fondomat.cz objevil v roce 2011. Během následujících let se pokoušela prorazit zhruba desítka dalších webů, největší úspěch ale zaznamenaly portály HitHit.cz a Startovač.cz.

České kampaně ve světě Kickstarter za dobu své existence úspěšně zafinancoval 131 490 projektů, do kterých přispěvatelé vložili celkem 3 274 406 543 dolarů. Na Kickstarter proto míří i některé české nápady. Tím nejúspěšnějším je počítačová hra Kingdom Come: Deliverance. Tvůrcům se podařilo vybrat 1,1 milionu liber. Velkých úspěch v roce 2016 zaznamenaly také ponožkoboty Skinners. Za 44 dní získaly přes 654 tisíc dolarů, tedy něco kolem 16 milionů korun. Do trojice nejúspěšnějších českých kampaní patří ještě open source router Turris Omnia. Ten na konkurenčním webu Indiegogo dosáhl na částku 470 tisíc dolarů, což dělá zhruba 11 milionů korun.

Crowdfundigové weby ovšem nejsou pouze nástěnkou, kde svůj projekt představíte. Důležitou roli hraje propagace kampaně. Jednoduše řečeno: kdo chce uspět, musí o sobě dát vědět lidem. A právě to je úkol webů jako HitHit nebo Startovač. Kromě vlastní propagace na sociálních sítích radí s prezentací také autorům jednotlivých projektů. Další přidanou hodnotou je poskytnutí zabezpečené platební brány, přes kterou přispěvatelé posílají peníze. A přes kterou se jim případně peníze vracejí, pokud se nepodaří vybrat celou cílovou částku. O tom ale až později.

Dobrý nápad a promyšlená propagace

Pokud máte nápad a rádi byste na jeho realizaci vybrali peníze prostřednictvím crowdfundingu, vaše první kroky tedy povedou na jeden ze zmíněných portálů. Peníze přitom můžete sbírat prakticky na cokoli. Komunitní financování využívají vedle autorů knih i hudební interpreti, kteří chtějí vydat desku nebo začínající podnikatelé, kteří potřebují finance na výrobu zajímavého produktu. Co crowdfundingové weby většinou naopak odmítají, jsou charitativní sbírky a projekty. Každý projekt, který se na podobném webu hlásí o pozornost, musí nicméně projít schvalovacím procesem.

Když váš nápad zaujme a příslušný web mu dá zelenou, můžete se pustit do zpracování kampaně. Nejde ale jen o vyplnění několika kolonek. Pokud chcete skutečně nasbírat cílovou částku, musíte se do propagace obout. „Obecně uspěje projekt s dobrým nápadem, velmi důležitá je také promyšlená prezentace. Hodně pomáhá, pokud už má autor vybudovanou menší komunitu fanoušků,“ popisuje Martin Brykner ze Startovače. Prezentací myslí například informační video, které musí každý autor projektu natočit, ale i zajímavý systém odměn. Velice důležitá je také komunikace s fanoušky během kampaně, ale i před jejím spuštěním.

Na nasbírání cílové částky má totiž každý projekt omezený čas. Ten se liší v závislosti na tom, kde svůj nápad prezentujete. Na HitHitu visí projekty pětačtyřicet dní, na Startovači můžete vybírat ze tří možností: patnácti, třiceti nebo šedesáti dní. Pokud do konce lhůty nevyberete celou cílovou částku, peníze, které vám dosud přišly, dostanou přispěvatelé zpátky a vy odejdete s prázdnou. V praxi přitom na cílovou částku nedosáhne zdaleka každý. „Na Startovači uspěje 61 procent projektů. Pokud půjdeme po kategoriích, dobrou úspěšnost mají knihy, komiksy a film,“ říká Brykner. Od spuštění portálu v roce 2012 pomohl Startovač na nejrůznější projekty vybrat 61 milionů korun.

Pravidlo všechno, nebo nic zdůvodňují crowdfundingové weby jednoduše: žadatele o příspěvky nutí nastavovat si reálné cíle a motivuje k propagaci projektu. Přispěvatelé zase mají jistotu, že na produkt a odměny nebudou čekat několik let.

Rekordmani 2 814 415 korun: nejvyšší částku v historii českého crowdfundingu vybrala trabantí výprava napříč Tichomořím cestovatele Dana Přibáně na Startovači. Vybraný obnos daleko převýšil původní očekávání. Cílová částka totiž dělala jen půl milionu korun. O tom, že úspěch v crowdfundingové kampani není jen radost ale i starost, mluvil Dan Přibáň v rozhovoru pro časopis Finmag. Do posledního dechu 718 procent: cílovou částku o víc než 700 procent překonal projekt Footshop pro sportovci hrdinům. Kampaň na nákup speciálního vozíku pro holčičku se spinální muskulární atrofií běžela na webu HitHit. V tomto ohledu nejúspěšnější komerční projekt boty do kapsy Skinners překonal cílovou částku o 602 procent. Namísto požadovaných 90 tisíc korun se na ponožkoboty vybralo 542 051 tisíc korun.

Počítejte s provizí

Crowdfundigové portály si pak logicky za svoje služby účtují provizi – většinou několik procent z cílové částky. Poplatek ovšem vybírají jen od těch projektů, které skončí úspěšně: dosáhnou minimálně na cílovou částku. Výše provize se liší v závislosti na konkrétním webu. Například HitHit.cz si bere devět procent, pokud je cílová částka nižší než 200 tisíc korun. Provize u projektů, které chtějí vybrat víc než dvě stě tisíc korun, závisejí na individuální domluvě.

Konkurenční web Startovač má provizní systém o něco průhlednější: z projektů s cílovou částkou do 50 tisíc korun si bere devět procent, kdo chce vybrat od padesáti do dvou set tisíc korun, musí počítat se sedmi procenty a nad 500 tisíc korun dělá provize pět procent. Dalších pár procent – obvykle od jednoho do tří, spolknou bankovní poplatky. Právě o tyto platby je tedy vhodné navýšit částku, kterou skutečně potřebujete. V úvahu vezměte také odměny – pokud je budete posílat poštou, nezapomeňte započítat poštovné. Na HitHitu obecně radí, připočíst k cílové částce dvacet procent navrch na pokrytí zmíněných nákladů.

Ačkoli jsou weby HitHit.cz a Startovač největší, crowdfundingovou kampaň lze spustit i na jiných portálech. Na stejném principu funguje například web Nakopni.Mě. Další projekt Sportstarter.cz se zaměřuje na sportovce, především z okrajových sportovních oblastí, kde není dostatek komerčních sponzorů. Na rozdíl od klasických crowdfundingových webů tu není nutné vybrat celou cílovou částku. Sportovec si může nechat jakýkoli vybraný obnos. Stejně jako na ostatních webech je ale potřeba počítat s odměnami pro přispěvatele a také provizí z cílové částky.

Další web, na kterém můžete požádat o podporu za odměnu pro přispěvatele, je portál Penězozdroj.cz. Ten vznikl v roce 2015 a jako první portál v Česku nabízí několik typů financování. Vedle odměn tak lze přispěvatelům nabídnout také podíl ve firmě. Jde o takzvaný equity neboli podílový crowdfunding. Na výhody i rizika tohoto typu crowdfundingu se podíváme v příštím článku.