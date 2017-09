Kdy podnikatel platí koncesionářské poplatky. A co hrozí, když neplatíte

O tom, kdy a jak odvádí koncesionářské poplatky domácnosti a soukromé osoby, už od nás víte:

I pro podnikatele dělá televizní poplatek 135 korun měsíčně, rozhlasový poplatek 45 korun měsíčně. Na rozdíl od domácností je ale musívají platit z více přijímačů, takže konečná suma bývá mnohem vyšší. Právnické osoby (firmy) platí za každý rozhlasový a televizní přijímač, který vlastní. Podnikající fyzické osoby za každý přijímač, který používají ke svému podnikání nebo v souvislosti s ním.

Očima expertů Naše anketa Potřebujeme vůbec veřejnoprávní média? Nebylo by jim (a nám všem) líp, kdyby Česká televize a Český rozhlas skončily v soukromých rukou? Ptáme se chytrých hlav: Privatizovat Českou televizi a Český rozhlas?

Za které přístroje se platí

Za televizní přijímač se považuje televizor nebo počítač s televizní kartou, USB TV tunerem nebo technologií IPTV. Za rozhlasový přijímač se považuje například rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání.

Největší nejasnosti bývají kolem počítačů. Zeptali jsme se pro jistotu přímo v Českém rozhlase. „Počítače se považují za přijímače v případě, že jejich součástí je tuner, tedy zařízení na zpracování signálu získaného z antény. Standardně počítače rozhlasovými tunery vybaveny nejsou, ale pokud jsou například vybaveny kartou pro příjem televizního digitálního vysílání (DVB-T tunerem), pak přijímačem jsou,“ říká mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Výjimku mají podnikatelé, kteří v rámci svého podnikání vyrábějí, opravují nebo prodávají přijímače – z těchto přijímačů poplatek neplatí. Respektive: platí koncesionářské poplatky pouze z takového množství přijímačů, kolik mají provozoven.

Pokud jste živnostník, který si vydělává například tvorbou webových stránek, pracujete na počítači z domova a žádné další přijímače ve svém podnikání ani v souvislosti s ním nepoužíváte, opět záleží, jaký máte počítač. „Pokud podnikající fyzická osoba vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívá počítač, který není přijímačem, z takového počítače poplatek neplatí,“ říká mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Kdyby ale šlo o počítač, který se (na základě vybavení, které jmenujeme výš) považuje za přijímač, platit za něj musíte.

Hospodští, holiči, majitelé obchodů... ... koncesionářskými poplatky to nekončí Každý podnikatel, který v provozovně pouští hudbu, a nedělá to čistě pro svou potřebu, musí platit také kolektivnímu správci autorských práv, v Česku organizacím OSA a Intergram. Jinak hrozí pokuty: Pouštíte hudbu? Zadarmo ne. OSA číhá

Zapomínat byste neměli ani na autorádia. Firmy musejí odvádět rozhlasový poplatek za všechna autorádia ve služebních vozech. Poplatek za autorádio musí zaměstnavatel platit dokonce i v případě, že předá zaměstnanci auto bez rádia, ale ten si ve firemním autě pouští vlastní přihrávač (déle než měsíc). Podnikající fyzické osoby platí za každé autorádio ve voze, který používají ke své podnikatelské činnosti.

V případě finančního leasingu hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, tedy nájemce. V případě operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil pronajala, tedy pronajímatel.

Co se týče mobilů, můžou být podnikatelé, stejně jako běžní smrtelníci a domácnosti, klidní. Rozhlasový ani televizní poplatek se z nich neplatí. Z obliga jsou tedy i služební mobily.

Pozitivní je, že pro podnikatele jsou koncesionářské poplatky nákladovou položkou, můžou je zahrnout do nákladů, které odečítají z daňového základu.

Každopádně nezapomínejte, že když platíte koncesionářské poplatky jako podnikatelé, nic to nemění na vaší povinnosti platit rozhlasový a televizní poplatek za svou domácnost, pokud tedy nesplňujete podmínky pro osvobození:

Kdo se nepřihlásí, toho vyzvou

Podle zákona byste se měli k placení koncesionářských poplatků sami přihlásit, a to do patnácti dnů od chvíle, kdy nabydete nebo začnete užívat televizní či rozhlasový přijímač. Kdo se nepřihlásí, dřív nebo později dostane z České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) výzvu, aby to udělal.

Dodavatelé elektřiny mají podle zákona povinnost poskytovat České televizi a Českému rozhlasu údaje o všech svých zákaznících. Když ČT nebo ČRo zjistí, že některý odběratel elektřiny neplatí koncesionářské poplatky, pošle mu výzvu k platbě.

Jako podnikatel můžete výzvu dostat jednoduše na základě toho, že máte IČO a nejste evidovaní jako poplatník.

Od doručení výzvy máte třicet dní na to, abyste se přihlásili jako koncesionář, nebo odpověděli písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte (na formuláře odkazujeme níž). Když nereagujete včas, spadnete automaticky mezi plátce a začne vám naskakovat dluh.

Kdo se k poplatku nepřihlásí a má ho podle zákona hradit, dostane pokutu. Pětitisícová pokuta od rozhlasu a desetitisícová od televize je za nesplnění přihlašovací povinnosti. Dostanete ji, když nereagujete na zaslanou výzvu a nepřihlásíte se k poplatku ani nezašlete čestné prohlášení, že přijímač nevlastníte ani nepoužíváte. Nebo když svůj přijímač neoprávněně odhlásíte. Tisícikorunová přirážka se připočítává k opožděnému zaplacení poplatku. A pozor, sankce se udělují za každý nepřihlášený přijímač.

K poplatkům se můžete zaregistrovat online na webu České televize a Českého rozhlasu, případně písemně na příslušném formuláři, odeslat ho můžete poštou nebo datovou schránkou.

Když využijete online aplikaci a zřídíte si webový účet, budete moct nahlížet do historie předepsaných plateb a úhrad, provádět online změny a nastavit si zasílání informací do mailu. Při zřizování účtu budete muset zadat variabilní symbol, který vám byl přidělený, a své IČO.

Hlásit musíte i změny

Když se změní počet přijímačů, které vlastníte nebo užíváte (na mysli máme ty, kterých se týká poplatková povinnost), musíte to České televizi a Českému rozhlasu oznámit do patnácti dní.

Poplatek za měsíc, kdy došlo ke změně, se ještě hradí v původní částce. Změny se ve výši poplatků projeví až od následujícího měsíce. Když změnu neohlásíte a bez vysvětlení koncesionářské poplatky nezaplatíte (nebo zaplatíte míň), hrozí tisícikorunová pokuta.

Hlásit musíte také změnu adresy, obchodního jména nebo periodicity úhrad.

Cesty, jak nové údaje ohlásit, jsou dvě – buď využijete online aplikace na webu České televize a Českého rozhlasu, nebo na adresu veřejnoprávních médií zašlete změnový formulář, jde to i datovou zprávou.

Jen pozor, ať použijete správný tiskopis. „Formulář čestného prohlášení o tom, že nevlastníte TV přijímač, nepoužívejte v případě, že jste evidovaný poplatník a chcete se odhlásit. V tomto případě používejte evidenční list, s jehož pomocí ukončete evidenci,“ upozorňuje Česká televize.