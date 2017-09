Na filtr od Střelecké se do Brna lítá až z Číny

Svým hostům připraví několik desítek káv denně. Luxus posedět si v klídku s šálkem filtrované arabiky si ale sama dovolit nemůže.

„Nestíhám to,“ pousměje se osmadvacetiletá baristka Petra Střelecká. Přesto denně vypije pět až šest hrnků. Jen je má rozdělené – ochutnává z každého „filtru“, který připraví, a z většiny espress.

Několikanásobná česká vítězka Brewers Cupu, mistrovství v přípravě černé filtrované kávy, se na světovém finále téže soutěže už dvakrát umístila šestá, v obdobném mezinárodním klání v Číně byla dokonce druhá. Kdyby se v těchhle soutěžích hrálo na pohlaví, mezi ženami by pokaždé byla první.

Vystudovala hotelovou školu ve Frenštátě. „Neměla jsem vztah ke gastronomii, spíš se mi líbila ta škola, její interiér a tak,“ vzpomíná. Pak ji ale výuka chytla – na rozdíl od učňovských oborů, kde se žáci učili „vařit“ vývar z kostky, byl její maturitní obor k něčemu. Chodila na praxe v hotelích a odkoukávat v terénu ji bavilo víc než poslouchat z lavice.

„Naučila jsem se dost, ale stejně mě pak v zahraničí překvapilo, že ne všechno. Mezery máme v chování k hostům, až v Anglii jsem zjistila, jak moc se na to ve světě dbá…“

Že by zrovna ona s tímhle mohla mít problém? Je z lidí, co si k vám při rozhovoru hned přisednou na gauč – napoprvé možná až moc blízko, po pár minutách vám to ale přestane připadat divné a naopak se cítíte příjemně zklidnění.

„No mně taky přišlo, že jsem milá dost, ale v zahraničí jsem zjistila, že můžu být ještě milejší. Nejlepší jsou v tom Australani, za pár minut vědí o lidech snad všechno. A je to nenucený zájem. Já se teď hostů mnohem častěji ptám, jak se jim daří, co budou dělat o víkendu, chci se spřátelit. Ale jasně, Češi jsou rezervovanější, odhadnu, když to někomu nesedí a nechám ho být.“

Po maturitě vyrazila do světa. Rodiče – maminka účetní a tatínek strojvedoucí nákladních vlaků – byli rádi, věděli, že se o sebe tahle osmnáctiletá holka postará. Půl roku pracovala jako au-pair v Londýně, pak jely s kamarádkou na rok a půl na brigády do holandského hotelu. Pak se vydaly do Norska, půl roku dojily krávy a půl roku sbíraly rajčata.

Blufovala, že umí všechno. Vyšlo to

A zas zpátky do Londýna. Nejdřív jela jen na návštěvu za přítelem, pracoval v Anglii v jednom z kavárenských řetězců. Ale bylo to tam tak fajn, že se rozhodla zůstat. Našla si džob – a hned vlastně docela prestižní, vedla kuchyni v kavárně Prufrock Coffee.

„Já jim řekla, že jsem roky dělala v hotelu a umím všechno. Hned mě vzali. Asi jsem trošku blufovala, co? Trošku jsem se řídila tím jejich idiomem Fake it ’til you make it,“ směje se. Rok rozjížděla kuchyni. Bylo jí dvaadvacet. „Ze začátku to bylo lehké, ale pak jsme vařili víc a víc a pořád jsem v kuchyni byla na všechno sama. My Češi jsme zvyklí hodně makat, ale i tak jsem po roce vyhořela.“

Její přítel Adam Obrátil tehdy dělal kávu v kultovní Taylor Street Baristas, byla to jedna velká party s hlasitou hudbou, domů chodil nadšený. Zatím Petra celý den v kuchyni nepotkala člověka a jen dávala další a další jídla na talíř. „Řekla jsem v Prufrocku, že potřebuju změnu. A že bych ráda vařila kávu, byla mezi zákazníky.“ Čekala čtyři měsíce, než za ni sehnali náhradu.

A pak se našla v přípravě filtrované kávy. „Bylo to vysvobození. Jako baristka jsem mluvila s hosty, navíc do Prufrocku chodili znalci, o kávě si chtěli povídat zasvěceně. Fascinovala mě káva, každý den chutná jinak, objevovala jsem různé nuance, experimentovala s tvrdostí vody, vážila zrnka…“

Pro holku, co ještě před pár měsíci pila instantní kafe, docela jiný svět.

„Vzpomínám si na svoji první výběrovou filtrovanou kávu. Servíroval mi ji slavný barista James Bailey právě v Prufrocku. Pořád jsem se ho pak na něco musela ptát.“

Zvídavá studentka se rychle vyšvihla na šampionku. V roce 2013 se přihlásila na první ročník českého Brewers Cupu. Koupila letenku do Prahy, trénovala, drtila se prezentaci, což je podstatná součást klání. A pořadatelé soutěž nakonec zrušili.

Další rok už se české mistrovství konalo. A Petra Střelecká, tou dobou už usídlená zpátky v Česku ve vlastní brněnské kavárně Industra Coffee, ji vyhrála. Jako česká šampionka jela na světový pohár – a skončila šestá.

„Tehdy nás v Česku ještě soutěžilo málo a asi jsem ostatní baristy i vyhecovala na další ročník. Jakože když to vyhrála ženská, musí se víc snažit.“

Nepomohlo jim to, české mistrovství ve filtrované kávě vyhrála i další rok. A letos taky. A ze světového finále v Maďarsku si zase přivezla šestou příčku.

„Být ženská je v tomhle oboru něco horšího?“ zarazí mě, že to sama Střelecká rozlišuje.

„No, ve světě je to podobné jako s šéfkuchaři, to jsou taky v drtivé převaze muži. V mezinárodních soutěžích jsou ženy zastoupené tak deseti procenty. Česko je v tomhle rarita, v kavárnách i v soutěžích vidíte hodně žen baristek, ale důvod neznám.“

Zrnka za desetitisíce

V Budapešti v červnu na světovém mistrovství zabodovala se vzácnou odrůdou kávy Geisha. Panamská specialita patří k nejdražším na světě, za kilo zaplatíte deset tisíc korun (o řád víc, než je u kvalitních káv běžné). S takovou se ale soutěže vyhrávají samy, ne? Není to vlastně trošku doping?

„Trochu jo,“ přizná baristka bez skrupulí. „Ve finálové desítce už jsme ale letos všichni měli právě Geishu. Ono se o tom v komunitě dost diskutuje, nejde zavést pravidlo, jak to systémově řešit. Bavíme se o tom, jestli když jste chudý barista, nic v životě nevyhrajete. Málokdo má sponzora, ještě to v oboru nefrčí jako třeba ve sportu, náklady si hradíme sami. Já měla jen jednou sponzoring od brněnské IT firmy, přispěli mi na letenku výměnou za školení ve firmě. Pražič vám na soutěž občas poskytne kávu zadarmo jako své promo, ale zrovna ta Gejša je tak drahá, že jsme se dohodli jen na slevě. Ale v předchozích ročnících jsem soutěžila s podobnu kávou, co děláme hostům tady v naší kavárně Industra. A i s tou jsem byla šestá,“ namítá.

Podezřívat ji z kalkulace stejně nelze: pro Geishu se prý rozhodla hned, jakmile ji ochutnala. „A to bylo o hodně dřív, než jsem spatřila fakturu, ze které mě pak trochu polilo vedro,“ kývá hlavou.

Jak taková soutěž ve filtrování kávy vypadá? Než porotcům naservírujete kávu k ochutnání, prezentujete ji. Jak má chutnat, jak jste ji připravovali. Petra Střelecká často popisuje své experimenty s receptem, ochutnávání stejných zrnek vyluhovaných v jinak tvrdé vodě, v jiné hrubosti namletí, jaký rozdíl v chuti a aromatu udělá, když z každého zrnka odstraní slupku.

Petra Střelecká Narodila se v Příboře v roce 1989. Vystudovala Střední školu hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po maturitě cestovala: pracovala jakou au-pair v Londýně, brigádničila v hotelu v Holandsku, dojila krávy v Norsku. Pak se s přítelem přestěhovali do Londýna, vedla kuchyni v kavárně Prufrock Coffee, potom tam začala pracovat jako baristka. V roce 2013 se i s přítelem Adamem Obrátilem vrátili do Česka a otevřeli si v Brně kavárnu Industra Coffee v areálu bývalých mrazíren. Je trojnásobnou mistryní ČR v přípravě filtrované kávy, na mistrovství světa v téže disciplíně byla dvakrát šestá.

Neumím hrát divadlo

„Prezentace je zhruba třetina soutěže, záleží na ní hodně. A bohužel zrovna to je prý moje nejslabší stránka. Mívám na mezinárodních soutěžích trému, protože nejsem rodilý mluvčí. Řeším, že něco přeskočím, zapomenu říct. Jestli mi něco porotci vyčítají, tak že je na mě vidět, že všechno beru moc vážně. Prý působím moc edukativně.“ Přemýšlela i nad tím, že si vezme hodiny herectví, aby ukázala větší show – tak to ostatně hodně kolegů dělá. „Ale nechce se mi do toho, nebyla bych to už já. To je to, co mě vlastně na soutěžích štve, nechci jim hrát divadlo.“

„Nenapadlo vás předtím se třeba opít, aby se tím trochu potlačila ta zodpovědná holka ve vás?“ nabídne se mi hned další otázka. A Petra Střelecká se pousměje a zavzpomíná na svou vlastně nejvyšší obsazenou příčku, druhé místo z mezinárodního Brewers Cupu v Číně. „Pozvali mě jako hosta v roce 2014, zaplatili letenku, já to celé trošku fakovala a brala jako hezký výlet. Moc jsem netrénovala, vzala jsem si tu kafe z poličky a letěla. Vlastně to bylo až trapné, až na místě jsem si půjčovala zbytek vybavení od ostatních, kteří si dovezli kufry plné vah, přístrojů, běžně si jeden barista třeba pronajme pokoj a veze si do něj celou pražičku. No a s tímhle přístupem jsem tam skončila druhá, všichni mě nenáviděli, byl to bizár. Ale nechci říkat, že to byla náhoda, i tak bylo za mým úspěchem dost úsilí a tréninku. Ale ano, být víc v klidu je cesta. Snažím se říkat si, že neumřu, když to nedopadne. Hodně lidí soutěže bere přehnaně vážně.“

Přestože si soutěže musí sama dotovat, vyplatí se jí. Získává respekt v komunitě, může pak nasadit vyšší ceny při školení, píšou o ní média, má možnost i motivaci experimentovat s metodami přípravy. „A i proto pak za mnou sem, do naší brněnské kavárny Industra, která je schovaná v areálu mrazíren, létají zákazníci s celého světa. Třeba sem přijel znalec z Číny, speciálně kvůli mému filtru, to jde, ne?“ usměje se.

Proč se Petra Střelecká a Adam Obrátil vrátili do Brna? Jak se daří jejich nevšední kavárně Industra Coffee, kterou si zařídili v areálu někdejší mrazírny? Jak to, že vlastním rodičům světová šampionka na filtrovanou kávu na Vánoce stále připravuje instantní kafe? A jakou kávu doporučí k domácí přípravě vám? Čtěte v pokračování.

Foto: Archiv Petry Střelecké