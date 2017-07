Podnikavé ženy válcují muže. V byznysu méně riskují a nehoní si triko

Vyrábějí domácí marmelády, otevírají si cukrárny nebo jiným ženám radí, jak zvládnout marketing. Žen, které se pouštějí do malého podnikání, pět let po sobě přibývá. Překonávají strach, nedostatek financí i podpory. Jde jim hlavně o svobodu, a tak si za první vydělané peníze nepotřebují kupovat drahé auto. (Ano, tenhle článek je genderově nevyvážený).

V počtu začínajících podnikatelů už několik let vedou ženy. Loni se jich do malého podnikání pustilo 8942, což je téměř o polovinu víc než mužů. „Od roku 2012 počet mužů podnikatelů stagnuje, zatímco u žen vzrostl o více jak 34 tisíc,“ komentuje trend Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Živnostenský list má nyní v České republice 981 tisíc lidí. Rostou i počty právnických osob, za posledních pět let se počet firem zvýšil asi o čtvrtinu na 437 tisíc. Zatímco na jednoho muže v roce 2016 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo 1,34. „Dobývat podnikatelský kopec se rozhoduje stále více žen po mateřské dovolené, ale roste i počet zajištěných žen, které míří k vyšší nezávislosti. Vidíme také nárůst žen podnikatelek ve věku 55 let a více,“ dodává Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Nejvíc žen podniká v Praze a potom v jihovýchodní a severovýchodní části republiky. Počet podnikatelů loni narostl především v Praze a ve Středočeském kraji. Zatímco mužů podnikatelů v některých regionech ubylo, úbytek žen podnikatelek se v roce 2016 nekonal.

Nahioru? Ne tak zhurta... Sám se k podnikání dostal kvůli tomu, že ho nebavila škola. Po roce a půl na volné noze totálně vyhořel. Dnes je Robert Vlach jedním z největších českých odborníků na freelancing. Majitel portálu Na volné noze radí lidem, jak podnikání rozjet i jak se udržet v dobrých číslech. Pád je totiž na volné noze častý, selže polovina lidí. Na volné noze uspěje jen půlka z nás

Podnikatelky jsou spokojenější

Z průzkumu, který v roce 2016 pro projekt Podnikavá žena zpracovala agentura IPSOS, vyplynulo, že ženy nejčastěji staví svůj byznys na poskytování poradenských služeb, často také prodávají vlastní výrobky, ať už přes internet nebo offline. „Velikým trendem je výroba domácích specialit, od marmelád přes koláče až po otevření vlastní cukrárny nebo pekárny,“ říká Eva Čejková Vašková z projektu Podnikavá žena.

Se svým životem bylo podle průzkumu zcela spokojeno 39 procent podnikatelek, ale jen osm procent zaměstnankyň. Ženy podnikatelky jsou také spokojenější se svým příjmem. Pouze každá sedmá žena se do podnikání pouští proto, že má podnikatelský nápad. Ale celých 78 procent žen uvedlo, že je k podnikání motivuje možnost uspořádat si pracovní dobu. Ženy také oceňují nezávislost na rozhodování ostatních nebo možnost naplno využít své schopnosti a finančně se zajistit. Když už jsme u peněz, jako atraktivní příjem z podnikání vidí ženy částku mezi 25 až 30 tisíci korunami.

Ženy podnikají nejčastěji v poradenství, vykonávají práci z domova nebo působí v MLM podnikání. Prodávají také vlastní výrobky nebo poskytují účetnické služby. Dvě třetiny žen mají v živnostenském listu uvedené volné živnosti, u mužů je to polovina. Třetina mužů podniká v řemeslné živnosti, zatímco u žen je to jen 15 procent.

Skončíš na pracáku

Peníze jsou klíčové při rozjezdu podnikání i v jeho průběhu a nedostatek financí označilo za jednu z hlavních překážek 44 procent začínajících podnikatelek. Ženy také bojují se strachem, že se neuživí a trápí je nedostatek potřebných informací. Během podnikání vidí problém hlavně v politickém prostředí a obtížném skloubení podnikání s péčí o rodinu. „Zcela zásadní roli hraje podpora rodiny. Ženy velmi zodpovědně řeší skloubení pracovních a rodinných povinností. Rády by také svůj podnikatelský záměr předem konzultovaly s nějakým zkušeným podnikatelem,“ dodává Eva Svobodová.

Některé ženy se podle Evy Čejkové Vaškové musí při rozjezdu podnikání vypořádat s nulovou podporou svého okolí nebo s tím, že je okolí od podnikatelského záměru odrazuje – mnohé z nich si vyslechnou, že se jim podnikání nepovede a hrozí jim pracák. „Jejich okolí poukazuje na jistotu zaměstnání nebo dokonce na registraci na Úřadu práce, která by po neúspěšném podnikání následovala,“ říká.

Zpátky na zem „Pokud si taky stříháte metr v korporátu, vybíráte MacBook Air a těšíte se, jak budete coby freelanceeři free, možná byste mi chtěli položit některou z těch pár otázek, které dostávám pořád dokola a rok od roku častěji.“ Zkušenosti z volné nohy: Pět let v nóbl řetězech

Menší ego, menší risk

Když ale překážky překonají, většinou se jim daří. „Ženy jsou vytrvalé, méně riskují, nemají ego mužů a jdou věcně za výsledkem. Úspěch neměří finančními a mediálními ukazateli, ale schopností přežít v delším časovém horizontu, klidně i s menšími zisky,“ domnívá se Karel Havlíček.

Přístup podnikajících žen chválí také Eva Čejková Vašková. „Ženy nejdou do podnikání s tím, že by potřebovaly dobývat svět, chtějí hlavně dělat to, co je baví, co mají rády a co je naplňuje. Za první vydělané peníze si nepotřebují hned kupovat drahé auto, a tak je jejich podnikání méně rizikové, často také stabilnější, i když samozřejmě menší.“

Na menší potřebu žen riskovat a sázet na jistotu poukazuje i Eva Svobodová. „Předem více promýšlejí dopady svých kroků a sdílejí své zkušenosti mezi sebou. Velmi dobře umí využívat internetovou reklamu, dobře funguje také networking mezi ženami. Bohužel, často si ale zbytečně málo věří a podceňují se,“ dodává.