Celkový objem investic v Česku přesáhl ke konci roku 2025 hranici 3,7 bilionu korun. Jen za loňský rok se rozrostl o 540 miliard, což potvrzuje, že investování se u nás stává masovou záležitostí. Čerstvá čísla dnes zveřejnila Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
Loňský rok byl třetím v řadě, kdy objem majetku pod správou výrazně rostl. Celková částka 3,7 bilionu zahrnuje peníze, které lidé i firmy uložili u českých správců, ale nejde jen o nové vklady – v této sumě je už započítané i tržní zhodnocení a výnosy, které investice za celou dobu vynesly. Podle šéfa asociace pJaromíra Sladkovského jsme nikdy v novodobé historii nebyli svědky tak velkých objemů a tak prudkého růstu.
Lidé nejčastěji investují do klasických podílových fondů, kde mají uloženo 1,411 bilionu korun. Za posledních pět let se majetek v těchto fondech více než zdvojnásobil – v roce 2020 činil 590 miliard korun. Velkému zájmu se ale těší i fondy pro kvalifikované investory, kde objem majetku loni vyskočil na 836 miliard korun. Za posledních deset let od roku 2015 narostl majetek v těchto fondech více než desetinásobně, většinu toho za poslední tři roky.
„Velcí podnikatelé zjistili, že když už si půjčili u bank, vydali nějaké dluhopisy a nechce se jim na burzu, tak toto je způsob, jak se dostat k dalším penězům, díky kterým mohou zafinancovat část úspěchu, nebo budoucí růst," vysvětluje Sladkovský s tím, že to má své výhody i rizika. Pozitivní je, že vytváření těchto fondů přispívá k rozvoji kapitálového trhu v Česku, na druhou stranu si musí investoři ohlídat rizika. Jde především o konflikt zájmů zakladatele, valuaci, za jakou je do fondu vkládán majetek, a likvidita fondu.
Češi jsou také známí tím, že „milují cihly“, což se projevuje i na nárůstu obliby nemovitostních fondů. Zatímco před deseti lety tvořily tyto fondy v rámci kolektivního investování jen okrajový podíl kolem tří procent, dnes už je to téměř desetina celého trhu. Lidé je využívají jako stabilní složku portfolia, která jim umožňuje podílet se na výnosech z velkých komerčních budov nebo bytových komplexů i s malými částkami.
Počet lidí, kteří pravidelně investují, se podle statistiky AKAT neustále zvyšuje. Zatímco koncem roku 2012 bylo podepsáno 370 tisíc investičních smluv, v roce 2018 už 900 tisíc a ke konci roku 2024 jich bylo 1,2 milionu.
Velmi dobře se chytl také dlouhodobý investiční produkt (DIP), jehož vznik Asociace pro kapitálový trh silně podporovala. Po dvou letech fungování má už přes 218 tisíc investorů. Hodnota majetku v DIPu dosahuje už téměř osm miliard korun. Tři pětiny investorů tvoří lidé ve věku od 30 do 50 let.
Loni investicím pomohl nejen příliv nových peněz, ale právě i velmi příznivý vývoj na trzích. Výkonnost fondů v roce 2025 vypadala následovně:
- Akciové fondy si připsaly zhodnocení od 8 % nahoru.
- Smíšené fondy typicky vydělaly mezi 5 a 8 %.
- Retailové nemovitostní fondy doručily stabilní výnos 4 až 6 %.
- Dluhopisové fondy skončily v plusu 2 až 4 %.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem