Konečně. Evropské akcie porazily americké

Pozitivní náladu na akciových trzích výrazně nezchladilo ani Grónsko. Investoři jako by si nic nedělali z amerického prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli arktickému ostrovu vyhrožoval Dánsku a dalším evropským zemím zvýšením cel až na 25 procent. Ze židlí je nezvedly ani různé výroky z USA naznačující, že by si Spojené státy mohly ostrov přivlastnit silou.
Index světových akcií společnosti MSCI zahájil rok víc než dvouprocentním růstem. K němu ale tentokrát po dlouhé době přispěly nikoli americké, ale především evropské akcie. Ty podle indexu EuroStoxx50 přidaly 2,7 procenta.
Amerika doplácí na zvyšující se nejistotu v technologickém sektoru, kde rostou obavy z toho, jestli se obří investice do umělé inteligence v dohledné době vrátí. Cena akcií některých technologických firem proto klesala. Například cena akcie Microsoftu spadla asi o deset procent cena akcie SAP dokonce o patnáct procent.
Největší radost měli investoři na menších trzích, například eurový index akcií z regionu střední a východní Evropy vyskočil skoro o osm procent. To je důvod proč speciálně zaměřené fondy (index PIF-SPEC) zahájily rok mnohem líp než globálně diverzifikované fondy.
Jak vyplývá u Partners indexu fondů za leden, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice ‚index PIF-AK) se pohybovala kolem 1,6 procenta. Za posledních dvanáct měsíců se dostala na sedm procent. Horší celoroční výkonnost globálních akciových fondů je dána nezajištěným kurzem dolaru, oslabující dolar investorům velkou část zisků sebral.
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v lednu mnohem výraznější růst – o 6,4 procenta. Meziročně jsou výše o excelentních 27,5 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speciální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
leden 2026
1,6 %
6,4 %
od začátku roku
1,6 %
6,4 %
poslední rok
7,0 %
27,5 %
poslední 3 roky
43,4 %
66,7 %
posledních 5 let
57,8 %
68,7 %
posledních 10 let
122,8 %
139,0 %
počet fondů
37
14
Meziroční vývoj inflace potěšil české domácnosti. Rychlý odhad meziroční inflace za leden spadl na 1,6 procenta, což je nejnižší inflace za mnoho let, přispělo k tomu snížení cen energií, tedy převedení poplatků za obnovitelné zdroje na stát.
Česká centrální banka prozatím na tento příznivý vývoj nechce reagovat a nechává základní sazbu relativně vysoko na 3,5 procenta. Hlavními proinflačními riziky jsou víc než sedmiprocentní růst mezd a nekončící zdražování rezidenčních nemovitostí.
Státní dluhopisy teď mají jeden z nejvyšších výnosů nad inflaci v tomto století (zhruba 4,5–5 procent) a umožňují zhodnocovat prostředky konzervativně, a přitom vysoko nad inflaci.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc roku bylo jedno procento. Za posledních dvanáct měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze 2,7 procenta, za horší výkonností stojí především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) v lednu rostly o ,7 procenta. Meziročně jsou výš o 3,9 procenta.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
leden 2026
1,0 %
0,7 %
od začátku roku
1,0 %
0,7 %
poslední rok
2,7 %
3,9 %
poslední 3 roky
15,2 %
20,9 %
posledních 5 let
11,1 %
17,0 %
posledních 10 let
13,2 %
37,5 %
počet fondů
16
21
Fondy se smíšenou strategií (index PIF-MIX, v němž najdeme fondy v jejichž portfoliu najdeme v různé váze akcie, dluhopisy a případně i komodity) profitovaly z růstu akciových trhů. Lepších výsledků také dosáhly fondy, které mají komoditní složku nebo dokonce část aktiv drží ve zlatu. Cena zlata poskočila i v lednu o dalších neuvěřitelných 25 procent, i když později zas zažila pád o zhruba 15 procent! V lednu přidaly smíšené podílové fondy v průměru 1,7 procenta a meziročně jsou 6,9 procenta v plusu.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
listopad 2025
1,7 %
od začátku roku
1,7 %
poslední rok
6,9 %
poslední 3 roky
26,9 %
posledních 5 let
27,6 %
posledních 10 let
43,8 %
počet fondů
43
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem