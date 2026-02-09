Peníze.cz
>
Investice
>
Podílové fondy
>
Konečně. Evropské akcie porazily americké

Konečně. Evropské akcie porazily americké

Martin Mašát | rubrika: Analýza | 9. 2. 2026
V průměru můžou být s letošním lednem investoři spokojení: při pohledu na hlavní indexy vidíme, že finanční trhy mírně rostly. Evropské akcie po dlouhé době překonaly růstem akcie z Ameriky. Ale nejspokojenější můžou být investoři, kteří se zaměřují na akcie ze středu Evropy, region rostl o víc než sedm procent. Slušný začátek roku pozorujeme i u cen dluhopisů. Vývoj na trzích a výsledky podílových fondů komentuje ekonom Partners Martin Mašát.
Konečně. Evropské akcie porazily americké

Zdroj: Pleska / Midjourney

Pozitivní náladu na akciových trzích výrazně nezchladilo ani Grónsko. Investoři jako by si nic nedělali z amerického prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli arktickému ostrovu vyhrožoval Dánsku a dalším evropským zemím zvýšením cel až na 25 procent. Ze židlí je nezvedly ani různé výroky z USA naznačující, že by si Spojené státy mohly ostrov přivlastnit silou.

Index světových akcií společnosti MSCI zahájil rok víc než dvouprocentním růstem. K němu ale tentokrát po dlouhé době přispěly nikoli americké, ale především evropské akcie. Ty podle indexu EuroStoxx50 přidaly 2,7 procenta.

Amerika doplácí na zvyšující se nejistotu v technologickém sektoru, kde rostou obavy z toho, jestli se obří investice do umělé inteligence v dohledné době vrátí. Cena akcií některých technologických firem proto klesala. Například cena akcie Microsoftu spadla asi o deset procent cena akcie SAP dokonce o patnáct procent.

Největší radost měli investoři na menších trzích, například eurový index akcií z regionu střední a východní Evropy vyskočil skoro o osm procent. To je důvod proč speciálně zaměřené fondy (index PIF-SPEC) zahájily rok mnohem líp než globálně diverzifikované fondy.

PIF!

Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.

Zdroj: peníze.cz

Jak vyplývá u Partners indexu fondů za leden, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice ‚index PIF-AK) se pohybovala kolem 1,6 procenta. Za posledních dvanáct měsíců se dostala na sedm procent. Horší celoroční výkonnost globálních akciových fondů je dána nezajištěným kurzem dolaru, oslabující dolar investorům velkou část zisků sebral.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v lednu mnohem výraznější růst – o 6,4 procenta. Meziročně jsou výše o excelentních 27,5 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory.

Partners indexy akciových fondů

 

PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC
fondy se speciální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…

leden 2026

1,6 %

6,4 %

od začátku roku

1,6 %

6,4 %

poslední rok

7,0 %

27,5 %

poslední 3 roky

43,4 %

66,7 %

posledních 5 let

57,8 %

68,7 %

posledních 10 let

122,8 %

139,0 %

počet fondů

37

14

Meziroční vývoj inflace potěšil české domácnosti. Rychlý odhad meziroční inflace za leden spadl na 1,6 procenta, což je nejnižší inflace za mnoho let, přispělo k tomu snížení cen energií, tedy převedení poplatků za obnovitelné zdroje na stát.

Jak se bránit inflaci? Investujte!

Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor.

Chci dobře investovat

Česká centrální banka prozatím na tento příznivý vývoj nechce reagovat a nechává základní sazbu relativně vysoko na 3,5 procenta. Hlavními proinflačními riziky jsou víc než sedmiprocentní růst mezd a nekončící zdražování rezidenčních nemovitostí.

Státní dluhopisy teď mají jeden z nejvyšších výnosů nad inflaci v tomto století (zhruba 4,5–5 procent) a umožňují zhodnocovat prostředky konzervativně, a přitom vysoko nad inflaci.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc roku bylo jedno procento. Za posledních dvanáct měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze 2,7 procenta, za horší výkonností stojí především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) v lednu rostly o ,7 procenta. Meziročně jsou výš o 3,9 procenta.

Partners indexy dluhopisových fondů

 

PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů 

leden 2026

1,0 %

0,7 %

od začátku roku

1,0 %

0,7 %

poslední rok

2,7 %

3,9 %

poslední 3 roky

15,2 %

20,9 %

posledních 5 let

11,1 %

17,0 %

posledních 10 let

13,2 %

37,5 %

počet fondů

16

21

Fondy se smíšenou strategií (index PIF-MIX, v němž najdeme fondy v jejichž portfoliu najdeme v různé váze akcie, dluhopisy a případně i komodity) profitovaly z růstu akciových trhů. Lepších výsledků také dosáhly fondy, které mají komoditní složku nebo dokonce část aktiv drží ve zlatu. Cena zlata poskočila i v lednu o dalších neuvěřitelných 25 procent, i když později zas zažila pád o zhruba 15 procent! V lednu přidaly smíšené podílové fondy v průměru 1,7 procenta a meziročně jsou 6,9 procenta v plusu.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX

listopad 2025

1,7 %

od začátku roku

1,7 %

poslední rok

6,9 %

poslední 3 roky

26,9 %

posledních 5 let

27,6 %

posledních 10 let

43,8 %

počet fondů

43

Tady ještě investujte čas

Čas
Zdroj: Pleska/Midjourney

Martin Mašát

Autor článku Martin Mašát

Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, dluhopisy, investice, Partners index podílových fondů, podílové fondy, státní dluhopisy, zahraniční akcie

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

12. 1. 2026 | Petr Kučera

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Průměrný český investor do podílových fondů loni vydělal 5,91 %. Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, zhodnotil majetek o 170 %. Nejméně... celý článek

Podílové fondy: rok patřil akciím, konzervativní investor ostrouhal

7. 1. 2026 | Martin Mašát

Podílové fondy: rok patřil akciím, konzervativní investor ostrouhal

Akcie v loňském roce zažily i propad o deset procent, ale celkově se hnaly nahoru a nahoru. Proč z toho ale náš investor do podílových fondů zas tolik nemá? A co se stalo s dluhopisy,... celý článek

Dostali jste k Vánocům peníze? Poradíme, kam je nejlíp uložit

26. 12. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Dostali jste k Vánocům peníze? Poradíme, kam je nejlíp uložit

Jak zhodnotit peníze a zbytečně o ně nepřijít? O tom na webu, který se jmenuje Peníze.cz, píšeme celý rok. Dneska vám to usnadníme: základní přehled najdete pohromadě v tomhle článku.... celý článek

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

4. 12. 2025 | Petr Kučera

Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

Fio banka nabízí ke stažení zcela novou verzi investiční aplikace Fio Smartbroker. K dispozici je na Google Play i App Store, tedy ve verzi pro operační systémy Android i iOS.

Investoři se ptají, kdy umělá inteligence dodá zisky. Fondy stagnují

4. 12. 2025 | Martin Mašát

Investoři se ptají, kdy umělá inteligence dodá zisky. Fondy stagnují

Akcie v listopadu popadaly, dluhopisům se také příliš nedařilo. Nakonec ale zatáčku obojí instrumenty vybraly a pro podílové fondy měsíc skončil zhruba tam, kde začal. Daří se jen střední... celý článek

Speciál FKI