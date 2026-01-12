Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Průměrný český investor do podílových fondů loni vydělal 5,91 %. Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, zhodnotil majetek o 170 %. Nejméně úspěšný fond skončil v minusu přes 24 %. Ukazuje to Index českého investora CII750 sestavovaný analytiky společnosti Swiss Life Select.
„Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku. Nejlepším obdobím byl třetí kvartál, ve kterém fondy zahrnuté v indexu dosáhly zhodnocení 4,53 %. Naopak nejhorším byl první kvartál, kdy index klesl o 2,78 %,“ upřesňuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
„Pro srovnání: úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem 3 % ročně a pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici 4 %, případně ji i mírně překročily,“ připomíná Hrdličková.
Všech pět nejúspěšnějších fondů minulého roku se zaměřuje na zlato a sektor těžby drahých kovů, ať už prostřednictvím přímých investic do těžařských společností, nebo jejich kombinací. Nejúspěšnější fond (od společnosti Franklin) dosáhl v korunovém vyjádření zhodnocení 170 %. Například investovaných 10 tisíc korun ze začátku ledna mělo na konci roku hodnotu 27 tisíc.
Také další z nejúspěšnějších fondů, které zhodnotily prostředky víc než dvojnásobně, se zaměřují na zlato a zlaté doly. „Fondy těžily nejen z růstu ceny zlata, ale i z takzvané provozní páky těžařských firem, kdy se u nich růst ceny zlata promítá do zisků mnohem výrazněji než u samotné komodity, což se odráží i v prudším růstu jejich akcií,“ vysvětluje Hrdličková.
Deset nejvýkonnějších fondů za rok 2025
|
|výnos v korunách
|Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR-H1
|169,97 %
|Schroder ISF Global Gold A Acc USD
|147,30 %
|BGF World Gold A2 USD
|119,66 %
|CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc
|118,14 %
|Generali Fond zlatý R
|71,93 %
|Goldman Sachs IV Central Europe Equity P CZK
|48,35 %
|Generali Emerging Europe Fund A CZK
|44,58 %
|BGF World Mining Fund A2 USD
|44,30 %
|Conseq Invest Akcie Nové Evropy A
|43,22 %
|Sporotrend CZK C
|38,13 %
|Zdroj: Swiss Life Select
Na opačné straně skončily především akciové fondy orientované na Turecko a Indii. Nejhorší výsledek vykázal fond od společnosti HSBC zaměřený na turecké akcie, jehož ztráta v korunovém vyjádření dosáhla 24,3 %. Investovaných 10 tisíc ze začátku ledna mělo na konci roku hodnotu přibližně 7600 korun.
Analýza vychází dat získaných prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti LSEG za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při výpočtu indexu sledují také váhy jednotlivých fondů v celkovém investičním portfoliu v Česku.
Index vyjadřuje výkonnost pro korunového investora. Je potřeba brát v úvahu, že zásadní vliv na výkonnost v posledním roce může mít u mnoha fondů především slábnoucí dolar.
Zdroj: Swiss Life Select
Vývoj indexu českého investora CII750
„Nikdo nedokáže s jistotou říct, jak se budou trhy vyvíjet v příštích měsících. Dosavadní vývoj fondů však ukazuje, že rozdíly ve výkonnosti jednotlivých strategií mohou být i v relativně krátkém období výrazné,“ říká Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.
„V takovém prostředí dává smysl pokračovat v pravidelném investování, rozkládat riziko v čase a nepodléhat potřebě častých změn investiční strategie. Dlouhodobě totiž není rozhodující snaha odhadnout ideální okamžik, ale správné nastavení portfolia a schopnost vydržet i méně klidná období,“ doporučuje Hrdličková.
