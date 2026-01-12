Peníze.cz
Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 12. 1. 2026
Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky

Zdroj: Shutterstock

Průměrný český investor do podílových fondů loni vydělal 5,91 %. Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, zhodnotil majetek o 170 %. Nejméně úspěšný fond skončil v minusu přes 24 %. Ukazuje to Index českého investora CII750 sestavovaný analytiky společnosti Swiss Life Select.

„Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku. Nejlepším obdobím byl třetí kvartál, ve kterém fondy zahrnuté v indexu dosáhly zhodnocení 4,53 %. Naopak nejhorším byl první kvartál, kdy index klesl o 2,78 %,“ upřesňuje Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.

„Pro srovnání: úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem 3 % ročně a pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici 4 %, případně ji i mírně překročily,“ připomíná Hrdličková.

Všech pět nejúspěšnějších fondů minulého roku se zaměřuje na zlato a sektor těžby drahých kovů, ať už prostřednictvím přímých investic do těžařských společností, nebo jejich kombinací. Nejúspěšnější fond (od společnosti Franklin) dosáhl v korunovém vyjádření zhodnocení 170 %. Například investovaných 10 tisíc korun ze začátku ledna mělo na konci roku hodnotu 27 tisíc.

Také další z nejúspěšnějších fondů, které zhodnotily prostředky víc než dvojnásobně, se zaměřují na zlato a zlaté doly. „Fondy těžily nejen z růstu ceny zlata, ale i z takzvané provozní páky těžařských firem, kdy se u nich růst ceny zlata promítá do zisků mnohem výrazněji než u samotné komodity, což se odráží i v prudším růstu jejich akcií,“ vysvětluje Hrdličková.

Deset nejvýkonnějších fondů za rok 2025

 výnos v korunách
Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR-H1169,97 %
Schroder ISF Global Gold A Acc USD147,30 %
BGF World Gold A2 USD119,66 %
CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc118,14 %
Generali Fond zlatý R71,93 %
Goldman Sachs IV Central Europe Equity P CZK48,35 %
Generali Emerging Europe Fund A CZK44,58 %
BGF World Mining Fund A2 USD44,30 %
Conseq Invest Akcie Nové Evropy A43,22 %
Sporotrend CZK C38,13 %
Zdroj: Swiss Life Select

Na opačné straně skončily především akciové fondy orientované na Turecko a Indii. Nejhorší výsledek vykázal fond od společnosti HSBC zaměřený na turecké akcie, jehož ztráta v korunovém vyjádření dosáhla 24,3 %. Investovaných 10 tisíc ze začátku ledna mělo na konci roku hodnotu přibližně 7600 korun.

Pět nejméně výkonných fondů za rok 2025

 výnos v korunách
HSBC GIF Turkey Equity AC-24,3 %
abrdn SICAV I - Indian Equity A Acc USD-20,8 %
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)-18,6 %
Franklin India Fund Class A (acc) EUR-18,4 %
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD-17,7 %
Zdroj: Swiss Life Select

Analýza vychází dat získaných prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti LSEG za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při výpočtu indexu sledují také váhy jednotlivých fondů v celkovém investičním portfoliu v Česku.

Index vyjadřuje výkonnost pro korunového investora. Je potřeba brát v úvahu, že zásadní vliv na výkonnost v posledním roce může mít u mnoha fondů především slábnoucí dolar.

Výnos podílových fondů indexZdroj: Swiss Life Select

Vývoj indexu českého investora CII750

„Nikdo nedokáže s jistotou říct, jak se budou trhy vyvíjet v příštích měsících. Dosavadní vývoj fondů však ukazuje, že rozdíly ve výkonnosti jednotlivých strategií mohou být i v relativně krátkém období výrazné,“ říká Petra Hrdličková, investiční analytička Swiss Life Select.

„V takovém prostředí dává smysl pokračovat v pravidelném investování, rozkládat riziko v čase a nepodléhat potřebě častých změn investiční strategie. Dlouhodobě totiž není rozhodující snaha odhadnout ideální okamžik, ale správné nastavení portfolia a schopnost vydržet i méně klidná období,“ doporučuje Hrdličková.

Ilustrační obrázek

Jak se nespálit

Investování prostřednictvím fondů v Česku nabírá na obrátkách. A stejně tak financování firem skrze emise dluhopisů. Ne vždy se ale všechno povede a většinou to odskáčou investoři, což ukazují i aktuální problémy skupiny RSBC. Na co si dát pozor, abychom nenaletěli a nepřišli o peníze? Dozvíte se v rozhovoru Investičního webu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

