Podílové fondy: rok patřil akciím, konzervativní investor ostrouhal

Na začátku prosince se všechny oči a uši napínaly, co oznámí americká centrální banka Fed. Čekalo se, že bankéři sníží základní úrokovou sazbu o čtvrtinu procentního bodu. A oni všechna očekávání do puntíku naplnili. A nejen že sazby po jejich jednání klesly na 3,75 procenta, v následujících komentářích bankéři nevyloučili další brzké snižování úroků. Pro akciové trhy to bylo jak živá voda.
Ze zisků se radovali především investoři do tradičních průmyslových odvětví. Akcie technologických firem jsou v poslední době vystaveny větším výkyvům cen, hlavně kvůli rostoucím obavám, jestli se obrovské náklady na vývoj umělé inteligence někdy překlopí v odpovídající zisky.
Negativně na snížení sazeb reagoval americký dolar, který zas oslaboval. Jen proti koruně dolar za rok 2025 oslabil o víc než 15 procent. K nevelké radosti tuzemských investorů, kteří tak přicházejí o velkou část ze zisku z amerických akcií.
Široký americký akciový index S&P 500 v roce 2025 vzrostl o nadprůměrných 16,4 procenta, a to přes dubnovou korekci, kdy kvůli ohlašovaným Trumpovým clům akcie klesly o víc než deset procent. Technologický index NASDAQ přidal takřka 20 procent, hlavně díky akciím obrů, jako je výrobce čipů Nvidia nebo Alphabet (Google). Technologické akcie byly obecně v roce 2025 motorem akciových trhů v roce 2025, díky – nyní již mírně otřesené – víře investorů v budoucí nekonečné zisky z poskytování služeb umělé inteligence.
Velice dobře si v roce 2025 vedly i evropské akcie, které přidaly také přes 18 procent. Překvapily středoevropské akciové trhy včetně české burzy, jejíž index PX vyskočil za posledních dvanáct měsíců zhruba o 50 procent! Například akcie ČEZ jsou výš skoro o 29 procent a akcie Monety vyletěly o 70 procent, a to ještě vyplácejí vlastníkům dividendu.
Excelentní výsledek kolem plus 26 procent v průměru zaznamenaly také akcie japonských podniků.
Na chvostu pelotonu jsme pak loni viděli akciové trhy rozvíjejících se zemí.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speciální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
prosinec 2025
0,6 %
2,3 %
rok 2025
9.4 %
24,9 %
poslední 3 roky
48,7 %
66,3 %
posledních 5 let
55,4 %
60,6 %
posledních 10 let
105,5 %
114,0 %
počet fondů
37
14
Jak ukazuje Partners Index fondů za prosinec, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice (index PIF-AK) se v prosinci pohybovala kolem 0,6 procenta. Jejich výkonnost se za celý rok 2025 dostala na 9,4 procenta. Horší celoroční výkonnost globálních akciových fondů je dána tím, že investice nejsou kurzově zajištěné. Velkou část zisků tedy investorům sebral klesající dolar.
Index PIF-SPEC, který zahrnuje speciálně zaměřené akciové fondy, investující do konkrétních regionů nebo sektorů, v prosinci rostl mnohem výraznější růst – o 2,3 procenta. Meziročně jsou výš o 24,9 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, který v prosinci ještě zrychloval.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
prosinec 2025
0,4 %
0,4 %
rok 2025
2,5 %
3,6 %
poslední 3 roky
15,5 %
23,2 %
posledních 5 let
9,9 %
16,1 %
posledních 10 let
11,7 %
34,5 %
počet fondů
16
21
Celosvětově to vypadá, že inflace se postupně dostala pod kontrolu (k minimálně jedné výjimce se ale dostaneme níž). Řada centrálních bank, včetně většiny těch důležitých, během roku několikrát snižovala sazby. Týkalo se Spojených států, eurozóny i Česka.
V prosinci americká centrální banka na zmíněných 3,75 procenta, Evropská centrální banka nějakou dobu drží základní sazbu na relativně nízkých dvou procentech a v Česku jsme se dalšího snížení základní úrokové sazby nedočkali, drží se na 3,5 procenta, i když s inflací to teď vypadá vcelku dobře. V listopadu – což je zatím poslední dostupné číslo – inflace spadla na 2,1 procenta, ačkoli analytici očekávali číslo kolem 2,5 procenta.
Česká centrální banka ale na posledních jednáních zdůrazňuje že tu pořád zůstává několik silných proinflačních rizik, jako jsou například nadprůměrný růst mezd a cen nemovitostí, proto to na uvolňování měnové politiky v nejbližší době nevypadá.
Nižší sazby znamenají nižší úroky z krátkodobých úložek. Bohužel, nižší krátkodobé sazby se během roku nepropsaly do dlouhodobých výnosů, což by posunulo ceny dluhopisů výš. Stal se dokonce opak, výnosy dlouhodobých dluhopisů se zcela neučebnicově (i přes klesající základní sazby a inflaci) posunuly nahoru. To se negativně odrazilo na cenách dluhopisů a zprostředkovaně na výkonnost dluhopisových fondů.
Za růstem dlouhodobých výnosů (a tedy poklesem cen dluhopisů), je především potřeba financovat vyšší výdaje na zbrojení, vyšší plánované dluhy nové vlády a proinflační rizika, na které upozorňuje ČNB.
Dlouhodobé výnosy českých státních dluhopisů jsou nyní na úrovni, na jaké byly před dvěma lety, tedy na konci inflačního období. a slibují tak pro rok 2026 lepší zhodnocení.
Zajímavá je ale situace v Japonsku. Zatímco jinde se inflace umravňuje, tamní centrální banka s ní naopak zápolí a nedávno zvýšila základní sazbu na 0,75 procenta, což je úroveň naposledy viděná v roce 1995. Stejně tak rostou výnosy dlouhodobých japonských státních dluhopisů a mnoho investorů se tak po letech k Japonsku zase obrací – což zhoršuje situaci jak amerických dluhopisů, tak amerického dolaru.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc roku bylo 0,4 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze 2,5 procenta, za čímž stojí především pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity a nutnost financovat výdaje na obranu. Fondy rizikových dluhopisů v indexu PIF-HY v prosinci rostly podobné skrovně. Meziročně jsou výš o 3,6 procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
prosinec 2025
0,5 %
rok 2025
6,9 %
poslední 3 roky
28,4 %
posledních 5 let
25,2 %
posledních 10 let
37,7 %
počet fondů
43
Fondy se smíšenými strategiemi (index PIF-MIX) profitovaly z růstu akciových trhů. Lepších výsledků dosáhly také fondy, které mají komoditní složku, zvlášť pokud část aktiv drží ve zlatu. Zlato samo o sobě totiž za rok 2025 vyrostlo zhruba 65 procent! Určitý vliv na vyvážená portfolia ale měla také posilující koruna, která mazala část zisků z dolarových a eurových aktiv.
Brzdou výkonnosti vyvážených fondů byla volatilita dluhopisů. Pozitivní impulz dodávaly fondům především akcie a komodity. V prosinci přidaly v průměru 0,5 procenta a meziročně jsou 6,9 procenta v zisku.
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
