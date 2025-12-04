Investoři se ptají, kdy umělá inteligence dodá zisky. Fondy stagnují

Klíčové slovo pro listopadový vývoj na akciových trzích bylo volatilita. Tedy kolísání cen. Zejména v technologickém sektoru za to mohly vyhlášené výsledky technologického giganta Nvidia. Ta funguje jako lakmusový papírek pro vývoj cen akcií technologických firem.
Firma sice vykázala zase lepší tržby, ale investoři čekali důraznější předpověď zisků. Jejich reakce tedy byla nakonec spíš negativní, cena akcie Nvidia klesla jen za listopad o víc než dvanáct procent. Investoři se zkrátka stále víc obávají, jestli zisky z poskytování služeb umělé inteligence (AI) nevykompenzují ohromné množství peněz, které do ní technologické firmy pumpují. Zvýšení efektivity díky AI je v některých sektorech nesporné, ale příjmy prozatím nerostou takovým tempem, jak investoři očekávají.
Negativní nálada se během měsíce z technologického sektoru přelévala i do dalších oborů, ale jeho závěr přinesl výrazný obrat a řadu ztrát se podařilo umazat
K vlivům, které táhly ceny akcií nahoru, patřilo zejména ukončení amerického „shutdownu“, tedy omezení plateb z veřejných rozpočtů na chod státu. Američtí zákonodárci se po nejdelší uzavírce v historii nakonec dohodli a umožnili státním dolarům zase proudit do ekonomiky. Za návratem dobré nálady na konci měsíce jsou ale především výroky činitelů americké centrální banky Fed, kteří naznačují, že její měnová politika by v následujícím období mohla být uvolněnější.
Po předchozím prudkém růstu odpočívaly i evropské akcie. Oba trhy nakonec po listopadových výkyvech měsíc zakončovaly zhruba o desetinu procenta výš proti měsíci předchozímu.
Akcie rozvíjejících se trhů meziměsíčně zhruba o 2,5 procenta poklesly. Zajímavým kontrastem k nim byl český akciový trh. Index PX v listopadu výrazně překonal hlavní světové indexy. Zatímco globální trhy stagnovaly nebo klesaly, řada domácích titulů rostla.
Tento úspěch je ale potřeba dát do uvozovek. Je to totiž do určité míry daň za strukturální slabinu pražské burzy. Nejsou na ní technologické firmy ani firmy, které by na technologický sektor byly napojené. Pro teď se tedy Praha díky tomu vyhnula menšímu propadu, jenže to taky znamená, že se nepodílí na dlouhodobém růstu.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speciální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
listopad 2025
0 %
-0,1 %
od začátku roku
8,8 %
22,1 %
poslední rok
6,8 %
21,1 %
poslední 3 roky
41,1 %
58,5 %
posledních 5 let
58,7 %
65,2 %
posledních 10 let
97,7 %
101,8 %
počet fondů
37
14
Jak vyplývá z Partners Indexu fondů za listopad, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) byla tento měsíc na nule. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 6,8 procenta.
Index PIF-Spec, tedy skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v listopadu mírný pokles o 0,1 procenta. Meziročně jsou výš o 21,1 procenta. Tento nadprůměrný růst je z velké části dán výkonností středoevropských akcií. Jen index PX pražské burzy vzrostl za rok asi o 48 procent – a to nepočítáme dividendový výnos.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
listopad 2025
0 %
-0,2 %
od začátku roku
2,1 %
3,2 %
poslední rok
1,7 %
3,4 %
poslední 3 roky
14,5 %
22,0 %
posledních 5 let
9,5 %
16,7 %
posledních 10 let
10,9 %
32,2 %
počet fondů
16
21
Po říjnovém snížení základní úrokové sazby americké centrální banky na čtyři procenta se začalo spekulovat, že v prosinci přijde další snížení. To pomohlo zvednout ceny dluhopisů blízko data splatnosti. Naopak u dluhopisů, které mají do splatnosti daleko, riziko vyššího zadlužení tlačilo ceny níž (a výnosy nahoru).
Podobné to bylo u evropských státních dluhopisů, i jejich ceny také klesaly. Výkonnosti dluhopisových fondů to samozřejmě nepomáhalo. V Evropě měly na vývoj cen dluhopisů vliv také politické nejistoty, například ve Francii a Německu, a u jiných zemí (a dluhopisů) zas obavy o fiskální stabilitu
U českých státních dluhopisů blízko doby splatnosti se výnosy posunuly k 3,7 procenta, dlouhodobé se blíží výnosem k pěti procentům.
I Česká národní banka v poslední době akcentuje některá proinflační rizika, jako je nadprůměrný růst mezd, vysoká inflace ve službách či nekončící zdražování nemovitostí. V nejbližší době proto nemůžeme očekávat žádné uvolnění měnové politiky, ale spíš sazby pevně usazené na 3,5 procenta.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) bylo podobně nevýrazné jako u akciových fondů, pohybovalo se kolem nuly. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o 1,7 procenta výše. Je za tím hlavně pokles cen (zlevnění) dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity a nejistotu ohledně inflace. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) v listopadu dokonce poklesly o 0,2 procenta. Meziročně jsou výše o 3,4 procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
listopad 2025
0 %
od začátku roku
6,3 %
poslední rok
5,3 %
poslední 3 roky
25,3 %
posledních 5 let
26,4 %
posledních 10 let
34,7 %
počet fondů
43
Fondy se smíšenou strategií při nevýrazných akciových a dluhopisových výsledcích profitovaly ze své komoditní složky, zvlášť z růstu hodnoty cenný kovů. Zlato samo o sobě přidalo v dolarovém vyjádření za posledních dvanáct měsíců 60 procent. V české koruně to ale kvůli poklesu dolaru bylo okolo 38 procent.
Za růstem ceny zlata stojí agresivní politika prezidenta USA Donalda Trumpa, kvůli které se část investorů odvrací od dolaru. I některé centrálních banky přelévají menší část devizových rezerv z dolarových aktiv do zlata. O 83 procent šlo nahoru v posledních měsících i zlato.
Vyvážené fondy (index PIF-MIX) se podobně jako ostatní podílové fondy zastavily v růstu a za listopad v průměru nedodaly žádné zajímavé zhodnocení. Meziročně jsou 5,3 procenta v zisku.
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
