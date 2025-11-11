Peníze.cz
>
Investice
>
Podílové fondy
>
Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ

Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ

Martin Mašát | rubrika: Analýza | 11. 11. 2025
V Americe pořád frčí technologické akcie, ale investoři už začínají přemýšlet, jestli zisky opravdu přijdou. Uzavírky vládních úřadů v USA nutí opatrnější investory kupovat dluhopisy a zlato. Přes všeobecnou nervozitu ale všechny trhy v říjnu rostou. Až na střední Evropu: zdejší akcie se prostě utrhly a letí. Dění na trzích shrnuje ekonom Partners Martin Mašát.
Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ
Nejen polské, ale i některé české akcie vystřelily ke hvězdám
Zdroj: Pleska / Midjourney

Ceny akcií v říjnu táhla nahoru víra v technologický pokrok, zejména v potenciál umělé inteligence. Významně rostly zejména akcie technologických společností jako Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet. Technologický index NASDAQ přidal jen za říjen skoro pět procent.

Ke konci měsíce ale jako by ta víra začala přece jenom trochu ochabovat a začala se projevovat skepse ohledně toho, jaké zisky nakonec využití umělé inteligence opravdu přinese. Investoři si zkrátka začínají všímat víc i toho, jak gigantické má náklady.

Přicházející makroekonomická data ukazovala na slabší růst ekonomiky USA (i když oficiální čísla kvůli omezenému provozu tamějších úřadů neznáme). V Americe rostou obavy z trhu práce a v Evropě z vývoje inflace a zadlužení v různých státech eurozóny. Trh s akciemi navzdory jisté nervozitě z geopolitického vývoje zůstal pozitivní, ale nevyhnul se zvýšenému kolísání.

PIF!

Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.

Zdroj: peníze.cz

Jak americké, tak evropské trhy končily říjen v kladných číslech. Vítězem je ale možné hlavně díky razantnímu růstu cen polských akcií označit trhy středoevropské: vyskočily o víc než pět procent.

Partners indexy akciových fondů

 

PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…

říjen 2025

2,8 %

4,3 %

od začátku roku

8,8 %

22,2 %

poslední rok

11,1 %

22,6 %

poslední 3 roky

47,4 %

73,2 %

posledních 5 let

74,8 %

82,3 %

posledních 10 let

101,4 %

101,4 %

počet fondů

37

14

Jak ukazuje Partners Index fondů, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) dosáhla v říjnu nadprůměrných 2,8 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 11,1 procenta.

Index PIF-SPEC, tedy skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázal v říjnu růst o 4,3 procenta. Meziročně jsou výše o extrémních 22,6 procenta.

Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií. Jen index PX pražské burzy vzrostl za rok asi o 45 procent. Pro zajímavost akcie ČEZ a Moneta banky za rok vyskočily o 43 a 53 procent, dividendy nepočítaje.

Partners indexy dluhopisových fondů

 

PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů 

říjen 2025

0,5 %

0,5 %

od začátku roku

2,1 %

3,4 %

poslední rok

2,5 %

4,3 %

poslední 3 roky

18,1 %

26,6 %

posledních 5 let

9,4 %

20,2 %

posledních 10 let

11,2 %

32,2 %

počet fondů

16

21

V kladných číslech nekončily v říjnu jen akciové, ale i dluhopisové trhy. Klíčovým impulzem tu byl americký shutdown, situace, kdy není schválený rozpočet pro státní úřady a ty jedou v omezeném režimu. Vzhledem k tomu, že shutdown letos netrvá ani týden, ani čtrnáct dní, ale už od prvního října, řada investorů přesouvala kapitál do aktiv, která jsou považována za bezpečnější. Někdo kupoval třeba zlato, ale řada investorů nakupovala státní dluhopisy. To způsobilo růst cen dluhopisů (a pokles jejich výnosů).

V Evropě do vývoje cen dluhopisů promlouvaly zejména politické nejistoty, zejména ve Francii a v Německu, a zároveň obavy o fiskální stabilitu.

Vývoj cen českých dluhopisů samozřejmě ovlivnily parlamentní volby, jejich výsledek a skládání budoucí vlády. Obecně se od ní očekává vyšší deficit. Dlouhodobé výnosy na tuto situaci reagovaly nervózně a prozatím se stále pohybují u nejvyšších hodnot za poslední dva roky.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy jen o 2,5 procenta výš. Fondy rizikových dluhopisů (PIF-HY) v říjnu rostly podobným tempem, o 0,5 procenta. Meziročně jsou výše o 4,3 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX

říjen 2025

1,5 %

od začátku roku

6,3 %

poslední rok

7,2 %

poslední 3 roky

29,7 %

posledních 5 let

30,8 %

posledních 10 let

35,2 %

počet fondů

43

Na výsledcích fondů se smíšenou strategií (index PIF-MIX) se pozitivně projevilo posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Zlato samo o sobě přidalo jen letos 52 procent. Za to může agresivní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, kvůli které se část investorů odvrací od dolaru, a nižší úroky v USA.

Propad dolaru vůči koruně asi o 15 procent znehodnotil letos mnoho dolarových investic a snížil korunovou hodnotu nejen zlata, ale i akcií či třeba dluhopisů.

V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 1,5 procenta a meziročně jsou 7,2 procenta v zisku.

 

Tady ještě investujte čas

Čas
Zdroj: Pleska/Midjourney

Martin Mašát

Autor článku Martin Mašát

Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, co se děje s miliardami, dluhopisy, investice, Partners index podílových fondů, podílové fondy, státní dluhopisy, umělá inteligence, zahraniční akcie, zlato

A tohle už jste četli?

Banka zvedne úrok na spoření na 7 %. Má to ale háček

10. 11. 2025 | Petr Kučera

Banka zvedne úrok na spoření na 7 %. Má to ale háček

UniCredit Bank nově nabízí úrokovou sazbu na spoření až sedm procent ročně. Podmínkou je založit si produkt nazvaný Duet Plus – kombinaci termínovaného vkladu a investic do podílových... celý článek

Investujete? Pozor, ať vaši blízcí nepřijdou o peníze z dědictví

7. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Investujete? Pozor, ať vaši blízcí nepřijdou o peníze z dědictví

Najít, s kým a do čeho jste investovali, může být po vaší smrti obtížné, varují notáři, advokáti i investiční společnosti. Mějte někde pohromadě aspoň základní informace, doporučují.... celý článek

ETF, WTF? Ukažte v kvízu, jak rozumíte základům investování

28. 10. 2025 | Petr Kučera

ETF, WTF? Ukažte v kvízu, jak rozumíte základům investování

Že nejste zkušený investor? Nebo jste ještě ani nezačali investovat? Dnešní kvíz míří právě na vás. Nebojte se ho!

Nejlepší podílový fond letos vydělal 125 %. Žebříčky za tři čtvrtletí

13. 10. 2025 | Petr Kučera

Nejlepší podílový fond letos vydělal 125 %. Žebříčky za tři čtvrtletí

Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, je letos zatím v plusu 125,3 %. Nejméně úspěšný je v minusu téměř 22 %. Ukazuje to Index českého... celý článek

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

10. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Investovat je teď ještě snadnější. Banky přidávají nové možnosti

Jednodušší už to být nemůže, věří Moneta, která spouští pětici nových fondů. Lidé chtějí přehlednou nabídku, žádné složité rozhodování, zjistila v průzkumu. S novinkami přicházejí i... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI