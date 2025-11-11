Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ

Ceny akcií v říjnu táhla nahoru víra v technologický pokrok, zejména v potenciál umělé inteligence. Významně rostly zejména akcie technologických společností jako Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet. Technologický index NASDAQ přidal jen za říjen skoro pět procent.
Ke konci měsíce ale jako by ta víra začala přece jenom trochu ochabovat a začala se projevovat skepse ohledně toho, jaké zisky nakonec využití umělé inteligence opravdu přinese. Investoři si zkrátka začínají všímat víc i toho, jak gigantické má náklady.
Přicházející makroekonomická data ukazovala na slabší růst ekonomiky USA (i když oficiální čísla kvůli omezenému provozu tamějších úřadů neznáme). V Americe rostou obavy z trhu práce a v Evropě z vývoje inflace a zadlužení v různých státech eurozóny. Trh s akciemi navzdory jisté nervozitě z geopolitického vývoje zůstal pozitivní, ale nevyhnul se zvýšenému kolísání.
Jak americké, tak evropské trhy končily říjen v kladných číslech. Vítězem je ale možné hlavně díky razantnímu růstu cen polských akcií označit trhy středoevropské: vyskočily o víc než pět procent.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
říjen 2025
2,8 %
4,3 %
od začátku roku
8,8 %
22,2 %
poslední rok
11,1 %
22,6 %
poslední 3 roky
47,4 %
73,2 %
posledních 5 let
74,8 %
82,3 %
posledních 10 let
101,4 %
101,4 %
počet fondů
37
14
Jak ukazuje Partners Index fondů, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) dosáhla v říjnu nadprůměrných 2,8 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 11,1 procenta.
Index PIF-SPEC, tedy skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázal v říjnu růst o 4,3 procenta. Meziročně jsou výše o extrémních 22,6 procenta.
Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií. Jen index PX pražské burzy vzrostl za rok asi o 45 procent. Pro zajímavost akcie ČEZ a Moneta banky za rok vyskočily o 43 a 53 procent, dividendy nepočítaje.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
říjen 2025
0,5 %
0,5 %
od začátku roku
2,1 %
3,4 %
poslední rok
2,5 %
4,3 %
poslední 3 roky
18,1 %
26,6 %
posledních 5 let
9,4 %
20,2 %
posledních 10 let
11,2 %
32,2 %
počet fondů
16
21
V kladných číslech nekončily v říjnu jen akciové, ale i dluhopisové trhy. Klíčovým impulzem tu byl americký shutdown, situace, kdy není schválený rozpočet pro státní úřady a ty jedou v omezeném režimu. Vzhledem k tomu, že shutdown letos netrvá ani týden, ani čtrnáct dní, ale už od prvního října, řada investorů přesouvala kapitál do aktiv, která jsou považována za bezpečnější. Někdo kupoval třeba zlato, ale řada investorů nakupovala státní dluhopisy. To způsobilo růst cen dluhopisů (a pokles jejich výnosů).
V Evropě do vývoje cen dluhopisů promlouvaly zejména politické nejistoty, zejména ve Francii a v Německu, a zároveň obavy o fiskální stabilitu.
Vývoj cen českých dluhopisů samozřejmě ovlivnily parlamentní volby, jejich výsledek a skládání budoucí vlády. Obecně se od ní očekává vyšší deficit. Dlouhodobé výnosy na tuto situaci reagovaly nervózně a prozatím se stále pohybují u nejvyšších hodnot za poslední dva roky.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy jen o 2,5 procenta výš. Fondy rizikových dluhopisů (PIF-HY) v říjnu rostly podobným tempem, o 0,5 procenta. Meziročně jsou výše o 4,3 procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
říjen 2025
1,5 %
od začátku roku
6,3 %
poslední rok
7,2 %
poslední 3 roky
29,7 %
posledních 5 let
30,8 %
posledních 10 let
35,2 %
počet fondů
43
Na výsledcích fondů se smíšenou strategií (index PIF-MIX) se pozitivně projevilo posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Zlato samo o sobě přidalo jen letos 52 procent. Za to může agresivní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, kvůli které se část investorů odvrací od dolaru, a nižší úroky v USA.
Propad dolaru vůči koruně asi o 15 procent znehodnotil letos mnoho dolarových investic a snížil korunovou hodnotu nejen zlata, ale i akcií či třeba dluhopisů.
V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 1,5 procenta a meziročně jsou 7,2 procenta v zisku.
Martin Mašát
