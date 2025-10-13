Nejlepší podílový fond letos vydělal 125 %. Žebříčky za tři čtvrtletí

Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, je letos zatím v plusu 125,3 %. Nejméně úspěšný je v minusu téměř 22 %. Ukazuje to Index českého investora CII750 sestavovaný analytiky společnosti Swiss Life Select.
Letošnímu žebříčku aktuálně kraluje Franklin Gold and Precious Metals Fund, který investuje především do cenných papírů společností zabývajících se těžbou zlata nebo jiných drahých kovů, jejich zpracováním nebo obchodováním s nimi. Naopak na konci žebříčku je fond specializující se na turecké akcie.
Průměrný český investor v podílových fondech dosáhl od začátku letošního roku výnosu jen 1,58 %, a to zejména kvůli prudkému poklesu trhů letos v dubnu. Za samotné třetí čtvrtletí byla výkonnost portfolia průměrného investora 3,61 %, ukazuje index.
Deset nejvýkonnějších fondů za leden až září 2025
|výnos v korunách
|Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR-H1
|125,3 %
|Schroder ISF Global Gold A Acc USD
|104,7 %
|CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc
|87,9 %
|BGF World Gold A2 USD
|84,2 %
|Generali Fond zlatý
|46,5 %
|Conseq Invest Akcie Nové Evropy A
|29,1 %
|Uniqa Akciový fond OPF
|28,3 %
|Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR
|25,2 %
|Amundi Funds Global Equity - A CZK H C
|25,1 %
|Fidelity Funds - Latin America A-USD
|24,7 %
„Na solidní výkonnost z předchozího čtvrtletí navázaly fondy zaměřené na zlato a těžbu drahých kovů. Ty těžily především z pokračující poptávky po bezpečných aktivech v prostředí zvýšené nejistoty a rostoucího napětí mezi politickou a měnovou autoritou ve Spojených státech,“ říká Šimon Schloff, hlavní investiční analytik Swiss Life Select.
„Tlak prezidenta Donalda Trumpa na guvernéra americké centrální banky Jerome Powella znovu otevřel otázku nezávislosti Fedu, což investoři vnímali jako rizikový faktor pro americký dolar a zároveň impuls k růstu zájmu o zlato,“ vysvětluje Schloff.
„Zářijová makroekonomická data společně s rozhodnutím Fedu o snížení základní úrokové sazby tento trend dále posílila a odstranila poslední překážku pro pokračující růst ceny zlata. Současný růst zlata je do značné míry podpořen také strukturální poptávkou ze strany centrálních bank, které pokračují v akumulaci rezerv v rámci diverzifikace. Tento trend v kombinaci se slabším dolarem, uvolňováním měnové politiky a přetrvávajícím geopolitickým napětím zvyšuje i nadále atraktivitu zlata jako strategického aktiva a stabilního pilíře investičních portfolií,“ dodává hlavní investiční analytik Swiss Life Select.
Vývoj indexu českého investora CII750
Z regionálního pohledu se ve třetím čtvrtletím nadále dařilo fondům investujícím na evropských trzích, především ve střední a východní Evropě.
„Třetí čtvrtletí bylo náročné zejména pro fondy zaměřené na Indii. Vysoké valuace po předchozích růstech a neustálá eskalace celních tarifů ze strany USA a Donalda Trumpa, aplikovaných zejména kvůli indickému dovozu ruské ropy, oslabily investiční náladu v regionu, což se negativně projevilo ve výkonnosti jednotlivých fondů. Naopak Čína z diskusí o tarifní politice po předchozím negativním čtvrtletí konečně profitovala,“ říká Šimon Schloff.
Hlavním tahounem akciového růstu podle něj zůstal technologický sektor, jenž i díky silné výsledkové sezoně nadále podporoval investorský optimismus. „Do budoucna však bude klíčové, zda společnosti dokážou efektivně monetizovat své rozsáhlé investice do umělé inteligence. Jakýkoli náznak zpomalení, omezení kapitálových výdajů či nižší než očekávaný přínos AI řešení do ziskovosti firem by mohl spustit fázi korekce na akciových trzích,“ upozorňuje analytik.
Analytici vycházejí z dat získaných prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti LSEG za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při výpočtu indexu sledují také váhy jednotlivých fondů v celkovém investičním portfoliu v Česku.
Index vyjadřuje výkonnost pro korunového investora. Je potřeba brát v úvahu, že zásadní vliv na výkonnost v posledním roce může mít u mnoha fondů především slábnoucí dolar – měnově nezajištěné fondy na tomto pohybu letos významně ztrácely.
