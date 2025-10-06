Peníze.cz
Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

Martin Mašát | rubrika: Analýza | 6. 10. 2025
Čísla z americké ekonomiky nebyla pěkná. Ale pak centrální banka trošku snížila sazby a to trhům stačilo: ceny akcií rostou. Klesají ale ceny dluhopisů, vlády si berou nové úvěry. Ve Francii ta, která chtěla šetřit, dokonce padla. Jak se to projevilo na podílových fondech, hodnotí analytik Partners Martin Mašát.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Na začátku roku investoři dost napjatě čekali, co všechno přijde s novým prezidentem Spojených států. Důvěra v jejich ekonomiku, a tedy i v akcie místních firem byla poněkud otřesena. A dál jí pak otřásala cunami překotně zaváděných, odvolávaných a měněných cel. Investoři se ale poměrně brzy uklidnili a teď se soustředí na umělou inteligenci, do které vkládají své naděje. Od dubna akcie nepřetržitě rostou, rizikům navzdory. Už šestý měsíc v řadě.

Akciové trhy dál míří nahoru, i když je v poslední době vylekalo několik znepokojivých ekonomických zpráv. Zejména report z amerického trhu práce – americké firmy v době domácího politického napětí a nejistot omezují nábor zaměstnanců. A čísla o zaměstnanosti byla asi tím faktorem, který rozhodl o tom, že americká centrální banka Fed snížila poprvé v letošním roce svoji základní sazbu, o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Trhy to zase povzbudilo.

Bylo to dlouho a toužebně očekávané snížení a centrálním bankéřům se do něj asi moc nechtělo – kromě ekonomických důvodů i proto, že na snižování sazeb tlačil prezident Donald Trump takovým způsobem, že nechtěli vypadat jako ten, kdo skáče, jak prezident píská.

PIF!

Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.

Zdroj: peníze.cz

Nakonec se ale asi zejména kvůli zprávě o trhu práce ke snižování odhodlal. A to i přesto, že jádrová inflace se v USA pohybuje nad třemi procenty, a přesto, že existuje významné riziko, že nově zavedená cla vytlačí inflaci v příštích měsících ještě výš.  

V Evropě se základní úrokové sazby centrálních bank nehýbají. Ale také jsou níž než sazby v Americe. Základní sazba Evropské centrální banky je na dvou procentech. Česká centrální banka má základní sazbu nastavenou na 3,5 procenta, ale kvůli obavám z rostoucí inflace, kterou by mohl přinést růst mezd, zdražování nemovitostí nebo napětí na trhu práce, se našim centrálním bankéřům do snižování taky moc nechce.

Partners indexy akciových fondů

 

PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…

září 2025

1,5 %

2,6 %

od začátku roku

5,8 %

17,2 %

poslední rok

7,0 %

14,5 %

poslední 3 roky

52,1 %

73,3 %

posledních 5 let

66,4 %

70,6 %

posledních 10 let

109,3 %

103,7 %

počet fondů

37

14

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se v září pohybovala 1,5 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na sedm procent. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za září.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, (index PIF-SPEC) vykázala v září růst o 2,6 procenta. Meziročně jsou výš o solidních 14,5 procenta. Tento nadprůměrný růst, který vyniká nad zbytek trhu, je z velké části daný extrémní výkonností středoevropských akcií. Pro zajímavost akcie ČEZ a akcie Monety za 12 měsíců vyskočily o 47 procent, respektive o 52 procent, a to nepočítáme dividendy.

Bohužel, obecný pokles cen dluhopisů, tažený především rostoucími dluhy a pádem vlády ve Francii, dopadl i na české státní dluhopisy. Jejich výnos se dostal na roční maximum přesahující 4,5 procenta. Ceny bondů klesaly, přestože meziroční inflace v srpnu klesla z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Mezi rizika spojená s českými státními dluhopisy patří vývoj schodku veřejných financí, který pravděpodobně poznamená změna vlády.

Partners indexy dluhopisových fondů

 

PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů 

září 2025

-0,3 %

0,5 %

od začátku roku

1,7 %

2,9 %

poslední rok

1,4 %

4,0 %

poslední 3 roky

16,8 %

28,4 %

posledních 5 let

8,7 %

20,3 %

posledních 10 let

11,1 %

34,6 %

počet fondů

16

21

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo záporné, minus 0,3 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o 1,4 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) naopak v září rostly v souladu s optimismem na akciových trzích o 0,5 procenta. Meziročně jsou výš o čtyři procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX

září 2025

1,1 %

od začátku roku

4,8 %

poslední rok

4,6 %

poslední 3 roky

29,9 %

posledních 5 let

28,0 %

posledních 10 let

36,8 %

počet fondů

43

Na vývoji smíšených podílových fondů, sdružených v indexu PIF-MIX, se podepsala kombinace posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Zlato samo o sobě přidalo vůči dolaru jen letos 50 procent, ale je dobré si připomenout, že dolar vůči ostatním světovým měnám oslaboval. V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 1,1 procenta a meziročně jsou 4,6 procenta v zisku.

Tady ještě investujte čas

Čas
Zdroj: Pleska/Midjourney

Martin Mašát

Autor článku Martin Mašát

Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

