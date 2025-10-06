Investoři zatím neznají strach, akciové fondy rostou. Zato ty dluhopisové!

Na začátku roku investoři dost napjatě čekali, co všechno přijde s novým prezidentem Spojených států. Důvěra v jejich ekonomiku, a tedy i v akcie místních firem byla poněkud otřesena. A dál jí pak otřásala cunami překotně zaváděných, odvolávaných a měněných cel. Investoři se ale poměrně brzy uklidnili a teď se soustředí na umělou inteligenci, do které vkládají své naděje. Od dubna akcie nepřetržitě rostou, rizikům navzdory. Už šestý měsíc v řadě.
Akciové trhy dál míří nahoru, i když je v poslední době vylekalo několik znepokojivých ekonomických zpráv. Zejména report z amerického trhu práce – americké firmy v době domácího politického napětí a nejistot omezují nábor zaměstnanců. A čísla o zaměstnanosti byla asi tím faktorem, který rozhodl o tom, že americká centrální banka Fed snížila poprvé v letošním roce svoji základní sazbu, o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Trhy to zase povzbudilo.
Bylo to dlouho a toužebně očekávané snížení a centrálním bankéřům se do něj asi moc nechtělo – kromě ekonomických důvodů i proto, že na snižování sazeb tlačil prezident Donald Trump takovým způsobem, že nechtěli vypadat jako ten, kdo skáče, jak prezident píská.
Nakonec se ale asi zejména kvůli zprávě o trhu práce ke snižování odhodlal. A to i přesto, že jádrová inflace se v USA pohybuje nad třemi procenty, a přesto, že existuje významné riziko, že nově zavedená cla vytlačí inflaci v příštích měsících ještě výš.
V Evropě se základní úrokové sazby centrálních bank nehýbají. Ale také jsou níž než sazby v Americe. Základní sazba Evropské centrální banky je na dvou procentech. Česká centrální banka má základní sazbu nastavenou na 3,5 procenta, ale kvůli obavám z rostoucí inflace, kterou by mohl přinést růst mezd, zdražování nemovitostí nebo napětí na trhu práce, se našim centrálním bankéřům do snižování taky moc nechce.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
září 2025
1,5 %
2,6 %
od začátku roku
5,8 %
17,2 %
poslední rok
7,0 %
14,5 %
poslední 3 roky
52,1 %
73,3 %
posledních 5 let
66,4 %
70,6 %
posledních 10 let
109,3 %
103,7 %
počet fondů
37
14
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se v září pohybovala 1,5 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na sedm procent. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za září.
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, (index PIF-SPEC) vykázala v září růst o 2,6 procenta. Meziročně jsou výš o solidních 14,5 procenta. Tento nadprůměrný růst, který vyniká nad zbytek trhu, je z velké části daný extrémní výkonností středoevropských akcií. Pro zajímavost akcie ČEZ a akcie Monety za 12 měsíců vyskočily o 47 procent, respektive o 52 procent, a to nepočítáme dividendy.
Bohužel, obecný pokles cen dluhopisů, tažený především rostoucími dluhy a pádem vlády ve Francii, dopadl i na české státní dluhopisy. Jejich výnos se dostal na roční maximum přesahující 4,5 procenta. Ceny bondů klesaly, přestože meziroční inflace v srpnu klesla z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Mezi rizika spojená s českými státními dluhopisy patří vývoj schodku veřejných financí, který pravděpodobně poznamená změna vlády.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
září 2025
-0,3 %
0,5 %
od začátku roku
1,7 %
2,9 %
poslední rok
1,4 %
4,0 %
poslední 3 roky
16,8 %
28,4 %
posledních 5 let
8,7 %
20,3 %
posledních 10 let
11,1 %
34,6 %
počet fondů
16
21
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo záporné, minus 0,3 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o 1,4 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) naopak v září rostly v souladu s optimismem na akciových trzích o 0,5 procenta. Meziročně jsou výš o čtyři procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
září 2025
1,1 %
od začátku roku
4,8 %
poslední rok
4,6 %
poslední 3 roky
29,9 %
posledních 5 let
28,0 %
posledních 10 let
36,8 %
počet fondů
43
Na vývoji smíšených podílových fondů, sdružených v indexu PIF-MIX, se podepsala kombinace posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Zlato samo o sobě přidalo vůči dolaru jen letos 50 procent, ale je dobré si připomenout, že dolar vůči ostatním světovým měnám oslaboval. V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 1,1 procenta a meziročně jsou 4,6 procenta v zisku.
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
