Obrana jako investiční trend. J&T s Wood & Company spouští nový fond

Obranný průmysl se v posledních letech dostal do centra pozornosti, potvrzují to významné změny v rozpočtových plánech světových mocností.
Spojené státy plánují v roce 2026 poprvé v historii překročit hranici bilionu dolarů obranných výdajů, což představuje nárůst o 19 % oproti roku 2021, tedy období před vypuknutím konfliktu na Ukrajině.
Evropské země tento trend následují a chtějí v roce 2025 kolektivně investovat do obrany 382 miliard eur. Jde o historický milník, kdy se NATO poprvé v průměru dostane nad hranici 2 % HDP určených na obranu ze státních rozpočtů.
Z národních investic profitují především společnosti navázané na obranný průmysl. Například francouzský výrobce vojenských letounů a bezpilotních dronů Dassault Aviation zhodnotil za poslední rok své akcie o 43 %, za posledních pět let pak přidal 259 %.
Švédský producent vojenské techniky Saab AB zhodnotil za poslední rok o 128 %, za posledních pět let o 660 procent. A jeden z největších evropských zbrojních koncernů a symbol evropského zbrojení, německá společnost Rheinmetall, zvýšil hodnotu svých akcí v uplynulém roce dokonce o 244 %, respektive za pět roků o 2127 %.
Pozadu nezůstává ani český Colt CZ, obchodovatelný na pražské burze, který si připsal za posledních 12 měsíců 13 %, za posledních pět let pak slušných 107 %.
Investičního potenciálu obranného průmyslu se rozhodla využít také J&T Investiční společnost s podporou skupiny Wood & Company. Společně založily fond J&T Wood Defense OPF.
„Portfolio fondu bude diverzifikované mezi vojenskou techniku, sektor kybernetické bezpečnosti a senzorických komponentů, letectví a strategické materiály. Sázíme na zavedené a perspektivní společnosti jako Rheinmetall či Leonardo, ale část portfolia chceme alokovat i do menších společností s užší specializací, jako jsou Theon, Renk či AeroVironment,“ říká Štěpán Hájek, portfoliomanažer J&T Investiční společnosti.
„Podpora WOOD & Company je velice cenná, protože její odborníci jsou součástí strategického panelu a poskytují fondu dlouhodobé analytické know-how z obranného sektoru,“ dodává Hájek.
Panel, který tvoří analytici a odborníci na obranný průmysl, pravidelně vyhodnocuje současné trendy, technologický vývoj i geopolitické souvislosti.
