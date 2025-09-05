Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

Od začátku srpna ceny akcií na hlavních trzích srpna rostly. Mohlo za to paradoxně konečné zavedení amerických cel. Přesněji to, že skutečně uvalené tarify jsou nakonec mnohem nižší než čísla, kterými americký prezident Donald Trump původně hrozil.
I tak to ale jsou cla, jaká jsme naposledy viděli po druhé světové válce. Konečná sazba je pro většinu států kolem 15 procent, jsou ale i výjimky jako Brazílie nebo Indie se cly nastavenými na 50 procent.
Ve druhé půlce měsíce akcie část získané hodnoty zase ztratily a například indexy skládané z akcií francouzských nebo německých firem v srpnu dokonce ztrácely.
Není divu. Ve Francii kulminuje politická krize a Německo potvrdilo pozici nemocného muže Evropy, když Spolkový statistický úřad oznámil „záporný růst“ HDP a další meziroční pokles průmyslové produkce.
Evropa je v nezáviděníhodné situaci. Nejen kvůli clům, evropský průmysl musí bojovat i se silným eurem, které jen letos posílilo vůči dolaru asi o 13 procent. Evropské firmy navíc čelí zvýšené konkurenci čínského zboží, které teď místo do Spojených států, opevněných celní bariérou, míří do Evropy, a trápí je i náklady na Green deal.
Ke konci měsíce se na trhy začal optimismus vracet, když Jerome Powell, guvernér americké centrální banky Fed, naznačil, že by v září mohli snížit základní úrokovou sazbu.
V září mají zasedání všechny hlavní centrální banky a investoři budou s napětím sledovat, jak se bankéři zachovají a jak budou komentovat poslední ekonomický vývoj. Klid určitě nebude v Americe a napětí je cítit už teď. Prezident Trump se (s odvoláním na údajný hypoteční podvod) zbavit funkce členku rady guvernérů Fedu. A v srpnu už musela odejít šéfka statistického úřadu. Prezidentovi se totiž nelíbila čísla, která úřad o stavu americké ekonomiky reportoval.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
srpen 2025
0,6 %
0,5 %
od začátku roku
4,2 %
14,2 %
poslední rok
6,3 %
13,4 %
poslední 3 roky
39,2 %
54,2 %
posledních 5 let
61,8 %
64,2 %
posledních 10 let
99,2 %
92,0 %
počet fondů
37
14
Americkým akciovým trhům se podařilo v srpnu dosáhnout nových rekordů. Jenže dolar mezitím oslabil o 2,5 procenta, což reálnou výkonnost amerických akcií snížilo. To, že podílové fondy v srpnu nerostly tolik jako akciové indexy, je důsledek právě toho, že proti výkyvům kurzu nejsou zajištěné.
Jak ukazuje Partners index fondů za srpen, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se v srpnu pohybovala okolo 0,6 procenta. Jejich výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 6,3 procenta.
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů (PIF-SPEC), které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, rostla o 0,5 procenta. Meziročně jsou tyto fondy, které se soustředí na vybrané regiony nebo obory, výš o solidních 13,4 procenta. Přispívá k tomu i nadprůměrný růst cen středoevropských akcií včetně těch z pražské burzy.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
srpen 2025
0,5 %
0,2 %
od začátku roku
1,9 %
2,4 %
poslední rok
2,5 %
4,5 %
poslední 3 roky
16,2 %
23,6 %
posledních 5 let
9,6 %
19,3 %
posledních 10 let
11,7 %
31,4 %
počet fondů
16
21
Jednoduché to teď nemají ani konzervativní dluhopisy. Nejistý dopad cel na ceny a nastartované zadlužování kvůli výdajům na obranu nedovolují výnosům výrazně klesnout. Vyšší výnosy ovšem znamenají nižší ceny dluhopisů. V Evropě se ke zmíněným nejistotám přidává ještě politická krize ve Francii a u nás doma také blížící se volby, které můžou zásadně proměnit rozpočet už na příští rok a ovlivnit velikost deficitů.
Platí nicméně, že výnosy státních dluhopisů jsou už teď na dvojnásobku dvouprocentní inflačního cíle, takže proti inflaci by měly solidně chránit, a i do budoucna se dá čekat jejich relativně solidní zhodnocení.
Trochu jiná je situace u rizikovějších dluhopisů, které víc závisí na náladě na akciových trzích. Jejich zvýšená volatilita dopadla na srpnovou výkonnost fondů, které takové dluhopisy kupují a drží.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) bylo za poslední měsíc 0,5 procenta. Za poslední rok jsou konzervativní dluhopisové fondy o 2,5 procenta výš. Fondy rizikových dluhopisů (PIF-HY) rostly pomalejším tempem a srpen zakončily s výkonností 0,2 procenta. Meziročně jsou výš o 4,5 procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
srpen 2025
0,7 %
od začátku roku
3,6 %
poslední rok
4,8 %
poslední 3 roky
23,8 %
posledních 5 let
25,8 %
posledních 10 let
33,5 %
počet fondů
43
Smíšené strategie kombinovaly posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Ten s propadem dolaru a s možností nižších úroků v USA zrychloval. V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 0,7 procenta a meziročně jsou 4,8 procenta v zisku. Smíšené fondy řazené do indexu PIF-MIX mají rozdílné investiční strategie, poměr i druhy dluhopisů a akcií v jejich portfoliích jsou velmi různorodé a často investují i do komodit.
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem