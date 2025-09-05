Peníze.cz
>
Investice
>
Podílové fondy
>
Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

Martin Mašát | rubrika: Analýza | 5. 9. 2025
Srpen byl na trzích na pohled klidný. Zisky podílových fondů jsou spíš decentní, ale zisky to jsou. Jenže pod povrchem to bublá a příští měsíce můžou být pořádně dramatické, varuje ekonom Partners Martin Mašát.
Akcie na rekordech, zisky fondů ale maže slabý dolar

Zdroj: Pleska / OpenAI

Od začátku srpna ceny akcií na hlavních trzích srpna rostly. Mohlo za to paradoxně konečné zavedení amerických cel. Přesněji to, že skutečně uvalené tarify jsou nakonec mnohem nižší než čísla, kterými americký prezident Donald Trump původně hrozil.

I tak to ale jsou cla, jaká jsme naposledy viděli po druhé světové válce. Konečná sazba je pro většinu států kolem 15 procent, jsou ale i výjimky jako Brazílie nebo Indie se cly nastavenými na 50 procent.

Ve druhé půlce měsíce akcie část získané hodnoty zase ztratily a například indexy skládané z akcií francouzských nebo německých firem v srpnu dokonce ztrácely.

PIF!

Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.

Zdroj: peníze.cz

Není divu. Ve Francii kulminuje politická krize a Německo potvrdilo pozici nemocného muže Evropy, když Spolkový statistický úřad oznámil „záporný růst“ HDP a další meziroční pokles průmyslové produkce.

Evropa je v nezáviděníhodné situaci. Nejen kvůli clům, evropský průmysl musí bojovat i se silným eurem, které jen letos posílilo vůči dolaru asi o 13 procent. Evropské firmy navíc čelí zvýšené konkurenci čínského zboží, které teď místo do Spojených států, opevněných celní bariérou, míří do Evropy, a trápí je i náklady na Green deal.

Ke konci měsíce se na trhy začal optimismus vracet, když Jerome Powell, guvernér americké centrální banky Fed, naznačil, že by v září mohli snížit základní úrokovou sazbu.

V září mají zasedání všechny hlavní centrální banky a investoři budou s napětím sledovat, jak se bankéři zachovají a jak budou komentovat poslední ekonomický vývoj. Klid určitě nebude v Americe a napětí je cítit už teď. Prezident Trump se (s odvoláním na údajný hypoteční podvod) zbavit funkce členku rady guvernérů Fedu. A v srpnu už musela odejít šéfka statistického úřadu. Prezidentovi se totiž nelíbila čísla, která úřad o stavu americké ekonomiky reportoval.

Partners indexy akciových fondů

 

PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…

srpen 2025

0,6 %

0,5 %

od začátku roku

4,2 %

14,2 %

poslední rok

6,3 %

13,4 %

poslední 3 roky

39,2 %

54,2 %

posledních 5 let

61,8 %

64,2 %

posledních 10 let

99,2 %

92,0 %

počet fondů

37

14

Americkým akciovým trhům se podařilo v srpnu dosáhnout nových rekordů. Jenže dolar mezitím oslabil o 2,5 procenta, což reálnou výkonnost amerických akcií snížilo. To, že podílové fondy v srpnu nerostly tolik jako akciové indexy, je důsledek právě toho, že proti výkyvům kurzu nejsou zajištěné.

Jak ukazuje Partners index fondů za srpen, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se v srpnu pohybovala  okolo 0,6 procenta. Jejich výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 6,3 procenta.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů (PIF-SPEC), které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, rostla o 0,5 procenta. Meziročně jsou tyto fondy, které se soustředí  na vybrané regiony nebo obory, výš o solidních 13,4 procenta. Přispívá k tomu i nadprůměrný růst cen středoevropských akcií včetně těch z pražské burzy.

Partners indexy dluhopisových fondů

 

PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů 

srpen 2025

0,5 %

0,2 %

od začátku roku

1,9 %

2,4 %

poslední rok

2,5 %

4,5 %

poslední 3 roky

16,2 %

23,6 %

posledních 5 let

9,6 %

19,3 %

posledních 10 let

11,7 %

31,4 %

počet fondů

16

21

Jednoduché to teď nemají ani konzervativní dluhopisy. Nejistý dopad cel na ceny a nastartované zadlužování kvůli výdajům na obranu nedovolují výnosům výrazně klesnout. Vyšší výnosy ovšem znamenají nižší ceny dluhopisů. V Evropě se ke zmíněným nejistotám přidává ještě politická krize ve Francii a u nás doma také blížící se volby, které můžou zásadně proměnit rozpočet už na příští rok a ovlivnit velikost deficitů.

Platí nicméně, že výnosy státních dluhopisů jsou už teď na dvojnásobku dvouprocentní inflačního cíle, takže proti inflaci by měly solidně chránit, a i do budoucna se dá čekat jejich relativně solidní zhodnocení. 

Trochu jiná je situace u rizikovějších dluhopisů, které víc závisí na náladě na akciových trzích. Jejich zvýšená volatilita dopadla na srpnovou výkonnost fondů, které takové dluhopisy kupují a drží.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) bylo za poslední měsíc 0,5 procenta. Za poslední rok jsou konzervativní dluhopisové fondy o 2,5 procenta výš. Fondy rizikových dluhopisů (PIF-HY) rostly pomalejším tempem a srpen zakončily s výkonností 0,2 procenta. Meziročně jsou výš o 4,5 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX

srpen 2025

0,7 %

od začátku roku

3,6 %

poslední rok

4,8 %

poslední 3 roky

23,8 %

posledních 5 let

25,8 %

posledních 10 let

33,5 %

počet fondů

43

Smíšené strategie kombinovaly posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Ten s propadem dolaru a s možností nižších úroků v USA zrychloval. V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 0,7 procenta a meziročně jsou 4,8 procenta v zisku. Smíšené fondy řazené do indexu PIF-MIX mají rozdílné investiční strategie, poměr i druhy dluhopisů a akcií v jejich portfoliích jsou velmi různorodé a často investují i do komodit.

Tady ještě investujte čas

Čas
Zdroj: Pleska/Midjourney

Martin Mašát

Autor článku Martin Mašát

Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, americký dolar, dluhopisy, Donald Trump, investice, kurz dolaru, Partners index podílových fondů, podílové fondy, smíšené fondy, státní dluhopisy, zahraniční akcie

A tohle už jste četli?

Retro galerie: Čtvrt století s Peníze.cz. Byli jsme u revolučních novinek i slepých uliček

4. 9. 2025 | Petr Kučera

Retro galerie: Čtvrt století s Peníze.cz. Byli jsme u revolučních novinek i slepých uliček

Největší web o osobních financích v Česku je tu s vámi už 25 let. Zveme vás na výlet zpátky do časů, kdy banky spouštěly první elektronické bankovnictví nebo kdy se řešilo, do čeho... celý článek

Dítě jako investor. Může mít vlastní účet a na co si dát pozor?

25. 8. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Dítě jako investor. Může mít vlastní účet a na co si dát pozor?

Investovat můžete i na jméno dítěte. Má smysl takový investiční účet pro nezletilého zakládat? Vyplatí se díky poplatkům nebo daním? Kdo ho nabízí? Můžu jako rodič snadno měnit složení... celý článek

Klid před bouřkou? Akcie vydělávají, dluhopisy nepadají

7. 8. 2025 | Martin Mašát

Klid před bouřkou? Akcie vydělávají, dluhopisy nepadají

USA končí s volným obchodem a nasazují vůči někdejším partnerům dovozní cla v desítkách procent. Jak se to projeví na kondici firem v USA i v Evropě, se zatím neví. Ví se ale to, že... celý článek

Nejlepší podílový fond letos vydělal skoro 60 %. Žebříčky za pololetí

10. 7. 2025 | Petr Kučera

Nejlepší podílový fond letos vydělal skoro 60 %. Žebříčky za pololetí

Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, je zatím letos v plusu 58,8 %. Nejméně úspěšný je v minusu přes 20 %. Ukazuje to Index českého... celý článek

Investiční platforma Portu má nového hlavního ekonoma

8. 7. 2025 | Petr Kučera

Investiční platforma Portu má nového hlavního ekonoma

Analytický tým investiční platformy Portu povede makroekonom Jan Berka. Do Portu přichází z finanční skupiny Roklen, kde působil jako hlavní ekonom a šéfredaktor portálu Roklen24.

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA