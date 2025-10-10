Snadné investování v online bankovnictví nebo samostatné aplikaci nabízí čím dál víc bank. Přes internet už lze většinou zařídit i úvodní krok – podepsat investiční smlouvu a vyplnit povinný dotazník.
Banky reagují na rostoucí zájem o investování, který podpořila i pandemie covidu v roce 2020. Základní úrokové sazby a tedy zhodnocení spořicích účtů tehdy klesly téměř na nulu, současně část lidí nahromadila vyšší úspory a věřila, že trhy po dočasném propadu zamíří výrazněji nahoru.
Možnosti online investování rostou i díky rozvoji samotného elektronického bankovnictví, především s vylepšováním mobilních aplikací. Někteří klienti už nechtějí chodit na pobočku – a pokud si chtějí aspoň na začátku nechat osobně poradit, přesto pak ocení možnost jednoduše sledovat vývoj svých investic.
Místo spoření teď banky více propagují právě investování jako šanci, jak výrazněji zhodnotit úspory nad úroveň inflace. Zatímco nejlepší spořicí účty dnes nabízejí roční úrok 4 %, odvážnější a dlouhodobější investice do podílových fondů cílí přibližně na dvojnásobek.
Banky se snaží oslovit přinejmenším ty klienty, kteří zatím vůbec nezačali investovat. Sázejí i na určitou pohodlnost lidí, na jejich důvěru v banku a zájem spravovat finance přehledně – ideálně v jediné aplikaci. Některé banky se snaží nabourat i dosavadní přesvědčení, že investování přes banku je dražší než přes nebankovní aplikace.
Nové fondy od Monety: lidé chtějí jednoduchost
Moneta nabízí podílové fondy ve svém elektronickém bankovnictví už skoro šest let. Letos v září to bylo už přes 40 fondů od společností Fidelity, Goldman Sachs, Generali, J&T, Uniqa, Invesco, East Capital (Espiria), MBH Fund Management (BFM) nebo Petrus Advisers.
Od října k nim přidává pět fondů pod vlastní značkou – ve spolupráci s Generali Investments CEE jako správcem. Jsou odstupňované podle odvahy klienta a očekávaného výnosu. Tomu odpovídá odlišný podíl akcií, dluhopisů, ETF či investičních certifikátů v jednotlivých fondech.
Fond nazvaný ‚Moneta 1 opatrný‘ chce přinést vhodné řešení pro začínající nebo nejméně odvážné investory, případně pro investory s krátkým investičním horizontem (alespoň dva roky), s nejmenším rizikem a současně nejnižším očekávaným výnosem (cílí na 2 až 4 % ročně). Nabídka pokračuje přes konzervativní, vyvážený a růstový až k fondu ‘Moneta 5 dynamický‘ (ten cílí na výnos 7 až 10 % ročně, doporučená délka investice je nejméně osm let).
Pěticí nových vlastních fondů vychází Moneta vstříc lidem, kteří preferují jednoduchou a přehlednou nabídku. Když zájemce přijde na jakoukoliv ze 122 poboček Monety, dostane na základě investičního dotazníku doporučení na jeden z těchto fondů.
Strategii banky podpořil i průzkum na vzorku tisícovky obyvatel ve věku od 18 do 65 let, který letos v září provedla agentura Ipsos. Na otázku „co byste nejvíc ocenili na investičním produktu, který by se za vás staral o vaše investice“ odpovědělo 62 % lidí, že hlavně jednoduchost a přehlednost, tedy aby nemuseli řešit složité volby. Dalšími požadavky jsou aktivní správa, tedy že fond se přizpůsobuje situaci na trhu (46 %), nízké poplatky (40 %), poradenství a doporučení (30 %), nižší riziko a ochrana před velkými ztrátami (25 %).
Od výběru konkrétních fondů podle průzkumu nejvíce odrazuje složitost a nedostatek znalostí (31 %), obava klienta, že si nevybere správně (30 %) a časová náročnost sledování (14 %). Jen něco přes pětina lidí (22 %) uvedla, že je nic neodrazuje a fondy si sami vybírají.
Minimální výše investice je 300 korun. Pětici vlastních fondů Moneta nebude zvýhodňovat nižšími poplatky, a to ani dočasně. Vstupní poplatek se pohybuje od 1 % do 2,5 % (čím opatrnější strategie a nižší očekávaný výnos, tím nižší poplatek), roční poplatek má být 0,6 % z celkové hodnoty investice.
Rozšíření nabídky o přímý prodej ETF nebo jednotlivých akcií zatím Moneta neplánuje. „Novinkou reagujeme na to, že klienti často potřebují pomoct s výběrem a rozhodováním. Poptávka přímo po akciích není moc velká,“ říká Adam Bauer, ředitel pobočkové sítě.
V prvním pololetí letošního roku investovali klienti Monety do investičních fondů 10,7 miliardy korun. Celková hodnota distribuovaného majetku meziročně stoupla o 34,6 % na 68,4 miliardy letos v červenci.
Air Bank odpustí první poplatek v měsíci, přidává dluhopisy
Také Air Bank nabízí investice do podílových fondů už skoro šest let, na výběr dává celkem osm možností od společností Generali a Conseq. Od června 2021 začala ve svém bankovnictví nabízet také ETF od investiční platformy Portu.
V červnu 2024 Air Bank přidala možnost přímého nákupu akcií – v současnosti už má v seznamu téměř 500 amerických společností a devět burzovních ETF fondů. „Do konce letošního roku chceme rozšířit nabídku ETF o několik titulů, které klienti poptávají,“ říká šéf investic Petr Žabža.
Od října banka odpouští poplatek za první nákup akcií nebo ETF v každém měsíci – podmínkou je, že klient s běžným účtem alespoň pětkrát za měsíc použil platební kartu a současně mu přišlo v součtu nejméně 25 tisíc korun (u klientů do 26 let stačí jen platby kartou). Standardně Air Bank účtuje za nákup i prodej akcií poplatek 0,2 % z investované částky, nejméně však dva dolary u akcií a pět eur u ETF.
Minimální výše nákupu akcií je 1000 korun. Air Bank jako první banka přišla s možností kupovat části akcií – takzvané frakce. Zájemci tak mohou dosáhnout i na společnosti, jejichž jediná akcie je pro ně drahá – například jedna akcie společnosti Meta stojí přes 770 dolarů (víc než 16 tisíc korun), akcie Apple přes 250 dolarů. Díky frakcím si lze koupit třeba jen třetinu akcie nebo třeba jeden a půl kusu.
Loni na jaře Air Bank přišla s produktem nazvaným Investice do Air Bank, který slibuje pevný úrok při závazku na dva roky – prakticky jde o dluhopis. Od konce letošního září pak v elektronickém bankovnictví nabízí první klasický dluhopis – investici do TV Nova, která stejně jako Air Bank patří do skupiny PPF.
Dluhopisy Novy s nominální hodnotou 10 tisíc korun mají pevnou úrokovou sazbou 5,4 % ročně a splatnost čtyři roky. „Poptávka předčila naše očekávání, což vnímáme jako jasný signál, že na trhu je pro podobné produkty prostor,“ říká Petr Žabža k zájmu o dosavadnímu zájmu.
„Alespoň jeden z námi nabízených investičních produktů má 240 tisíc klientů, investovali téměř 20 miliard korun. Objem investovaného majetku oproti konci roku 2024 zatím vzrostl o více jak 40 procent,“ dodává Žabža. Například klienti, kteří s Air Bank začali investovat do akcií, investují v průměru osmkrát ročně.
ČSOB, Patria a Fio: velký výběr akcií i pro náročné
Bankovními lídry v přímém investování do akcií jsou Patria (součást skupiny ČSOB) a Fio banka. Dlouhodobě nabízejí obrovský výběr českých i zahraničních akcií. Zájemce o jejich nákup i průběžné sledování portfolia musí využít speciální investiční platformy mimo samotné bankovnictví.
Obě banky sice už přidaly možnost sledovat některé investice (případně přikupovat další) i přímo do svého bankovnictví, takto integrované jsou však prakticky jen podílové fondy. Klienti ČSOB mají v bankovnictví na výběr z fondů od ČSOB a její mateřské KBC, pouze vlastní fondy nabízí také Fio.
ČSOB od letošního srpna odměňuje pravidelné investory vyšším úrokem na spořicím účtu: kdo si posílá do fondů alespoň 1500 Kč měsíčně (a aktivně využívá běžný účet), má do konce roku na spoření 4 %. Do konce roku láká také na nulové vstupní poplatky při online sjednání pravidelné investice nebo na poloviční slevu při jednorázové investici do fondů.
Už pět let funguje služba nazvaná ČSOB Drobné: každou platbu kartou si klient může zaokrouhlit na nejbližší vyšší násobek dvaceti korun. Až se takhle automaticky nastřádá 300 korun, převedou se do podílového fondu. „Za pět let využilo službu ČSOB Drobné 230 tisíc klientů, z nichž 82 procent jsou prvoinvestoři,“ říká Marcela Suchánková, výkonná ředitelka útvaru Investice.
Možnost jednoduše si aktivovat ČSOB Drobné přímo v bankovní aplikaci využila už téměř sedmina uživatelů aplikace. Klient ČSOB Drobných v průměru měsíčně odloží 529 korun, což je asi 18 korun denně. Lidé si mohou vybrat fond – obvykle volí opatrný a konzervativní přístup, jen zhruba každý sedmý se přiklání k velmi odvážné nebo akciové strategii, upřesňuje Suchánková.
ČSOB v pololetí uvedla, že objem majetku v podílových fondech vzrostl meziročně o 14 procent na 295 miliard korun.
Patria Finance má v současné době přibližně 70 tisíc klientů, jejich aktiva převyšují 100 miliard korun. Zájemcům nabízí přístup k akciím a ETF na více než 30 světových burz v Evropě, Americe i Asii. Nakupovat lze také podílové fondy od světových společností jako například Goldman Sachs, Fidelity nebo Franklin Templeton.
„Zkušenější investoři se přes Patrii dostanou i k nepřebernému množství investičních certifikátů vydávaných předními světovými bankami. Přes Patrii lze investovat také do dluhopisů – jak státních, tak korporátních. Dokážeme zprostředkovat investici do prakticky jakéhokoli dluhopisu, se kterým se veřejně obchoduje,“ říká Libor Svoboda, šéf online prodeje.
Od září mohou v Patrii klienti ve věku od 18 do 30 let s běžným účtem v ČSOB pravidelně investovat do burzovně obchodovaných fondů (ETF) bez poplatku za nákup – a to nejen v rámci běžného investování, ale také v daňově zvýhodněném investování v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). „Uvažujeme nad brzkým rozšířením tohoto zvýhodnění na všechny věkové kategorie,“ dodává Svoboda.
Fio banka nabízí prostřednictvím internetové platformy e-Broker (a mobilní aplikace Smartbroker) přímé obchodování s akciemi na burzách v Česku, USA a Německu, vybrané akcie nabízí také prostřednictvím poplatkově zvýhodněného RM-Systému. Zájemci si mohou koupit i ETF, dluhopisy, certifikáty nebo warranty.
Raiffeisenbank a Česká spořitelna: moderní aplikace s velkým výběrem
Přibližně před třemi lety spustily snadné investování přes internet Raiffeisenbank a Česká spořitelna. Obě banky nabízejí velký výběr podílových fondů a ETF od různých společností, zároveň umožňují přímý nákup mnoha akcií a dalších investičních nástrojů. Spořitelna od loňského podzimu prodává i zlomky akcií (frakce).
Ve spořitelně si zájemce může přes internet vybrat také z téměř 500 českých i světových dluhopisů, Raiffka zatím nabízí jen dluhopisy mateřské RBI. „Nabídku dluhopisů plánujeme v průběhu roku 2026 rozšiřovat o burzovně obchodované dluhopisy i vybrané emise korporátních dluhopisů,“ říká Marek Podrabský, ředitel investic v Raiffeisenbank. Současně se připravuje rozšíření o frakční akcie a frakční ETF.
Klient spořitelny může snadno investovat přímo z elektronického bankovnictví George, Raiffeisenbank se rozhodla pro samostatnou investiční aplikaci.
„Aktuálně s Raiffeisenbank investuje téměř 200 tisíc klientů, téměř polovina z nich využívá aplikaci Raiffeisen Investice. U některých produktů, jako jsou akcie, ETF a certifikáty, už probíhá přes 80 % transakcí online. Už přes 40 % klientů s námi začíná investovat přímo prostřednictvím aplikace, aniž by vůbec navštívili pobočku,“ upřesňuje Podrabský. Prostřednictvím investiční aplikace vložili klienti přes 12 miliard korun, z toho více než polovinu jen za poslední rok.
V aplikaci Raiffeisen Investice je aktuálně k dispozici 1800 akcií z přibližně čtyř tisíc, které si klient může celkově v Raiffeisenbank koupit. Podílových fondů si lze přes aplikaci pořídit 120 z celkem dvou tisíc v nabídce RB – a například ETF přibližně 650 z 1500. Nejširší výběr pak mají pochopitelně klienti privátního bankovnictví – dosáhnou i na fondy kvalifikovaných investorů, private equity fondy a další.
Česká spořitelna do konce ledna 2026 neúčtuje poplatek za evidenci a správu investic pořízených prostřednictvím George (služba Investování Plus). Standardní poplatek je 0,49 % ročně z hodnoty spravovaných investic a zahrnuje i prvních 10 podaných investičních pokynů měsíčně. Pravidelné investice odměňuje spořitelna také vyšším úrokem na spořicím účtu.
Komerční banka: šest profilových fondů jako základ
Klienti, kteří nemají jasnější představu o tom, kam směřovat své investice, mohou v Komerční bance využít šest základních nazvaných KB Portfolio. Varianty Rezerva, Konzervativní, Vyvážené, Dynamické, Dividendové a Akciových indexů se liší mírou rizika, doporučenou délkou investice, očekávaným výnosem a tomu odpovídajícímu složení investičních nástrojů.
„Středem naší nabídky jsou profilové fondy KB Portfolio, které doplňuje více než 50 dalších akciových a dluhopisových strategií. Pro zkušenější a bonitnější klienty máme k dispozici také investice do private equity, nemovitostních fondů a projektů, investičních certifikátů a investice do korporátních dluhopisů,“ říká mluvčí Šárka Nevoralová.
Běžní retailoví klienti mohou začít investovat přímo přes bankovní aplikaci, tedy bez návštěvy pobočky. Na výběr mají jen podílové fondy od společnosti Amundi, která je partnerem Société Générale, vlastníka KB. „Na začátku roku 2026 plánujeme představit přímý nákup ETF,“ dodává mluvčí.
Do podílových fondů prostřednictvím Komerční banky (nejen online) investovalo přibližně 250 tisíc klientů, v průměru mají zainvestováno kolem 500 tisíc korun na osobu. Nejvíce investují lidé od 50 let věku, kteří tvoří 70 procent investorů.
Creditas sjednotí aplikace do jediné
Banka Creditas nabízí běžným retailovým klientům vlastní fondy: Creditas nemovitostní a Max Variant. Navíc pod značkou Max Invest ve stejnojmenné aplikaci si zájemci mohou vybrat z pěti portfolií složených z ETF – liší se mírou rizika a tedy i pravděpodobným výnosem. Banka prodává i dluhopisy Creditas Invest a Redstone Invest.
Lidé, kteří pravidelně investují alespoň 1500 korun měsíčně, získají vyšší úrok na spořicím účtu. Creditas u fondů neúčtuje vstupní ani výstupní poplatek.
Klienti zatím nemohou investovat přímo ze svého bankovnictví, ale potřebují samostatnou aplikaci. Ty jsou navíc dvě – Creditas App a Max invest, přičemž každá umí něco jiného. Zlepšit by se to mělo společně se sjednocením bankovnictví původní Banky Creditas a nedávno integrované Max banky
„Ve chvíli, kdy nabídneme nové mobilní bankovnictví všem klientům, bude jeho součástí samostatná sekce investic, která nahradí naše současné investiční aplikace,“ potvrzuje mluvčí Anna Bakošová.
„Aktivně s námi investuje několik desítek tisíc klientů, z toho přibližně třetina k tomu využívá online nástroje. Souhrnná hodnota jejich investic dosahuje desítek miliard korun,“ upřesňuje mluvčí. Banka chystá rozšíření nabídky o další retailové podílové fondy a nové dluhopisové programy.
I v UniCredit už lze začít s investicemi online
Možnosti investování usnadňuje také UniCredit Bank. Klienti, kteří chtějí začít investovat, už nemusí chodit kvůli úvodnímu kroku na pobočku. Od letošního září mohou sjednat investiční smlouvu a vyplnit potřebný dotazník online přes aplikaci Smart Banking. Také aktualizaci dotazníku lze nově vyřídit přes internet.
Zájemci mohou investovat do podílových fondů, stávající klienti privátního bankovnictví také do certifikátů a dluhopisů. „V průběhu několika málo týdnů budeme spouštět Selection + portfolia jako simplifikované ucelené investiční možnosti pro klienty, kteří chtějí kvalitní fondové portfolia, ale nechtějí nebo nemají možnost si ho vystavět sami,“ říká mluvčí Petr Plocek.
„Aktuálně v UniCredit Bank investuje téměř 100 tisíc klientů. Celková nainvestovaná aktiva mají hodnotu kolem 80 miliard korun,“ upřesňuje mluvčí. Přes internet v tuto chvíli probíhá necelá desetina obchodů.
Partners banka chystá rozšíření aplikace
Partners banka zatím nabízí investiční produkty v rámci poradenství na pobočkách. V bankovní aplikaci zatím není možné ani sjednání investic, ani jejich nákup či správa.
„Sjednání investic klientem z aplikace se plánuje s platformou našeho obchodníka s cennými papíry, která bude součástí vývoje roku 2026,“ říká mluvčí Tereza Píchalová.
Investiční produkty zatím zcela chybějí v mBank. „Zajímají nás a rádi bychom je klientům nabídli, ale kdy konkrétně a v jaké podobě je v tuto chvíli předčasné komentovat,“ odpovídá mluvčí Kristýna Dolejšová.
Investice pro běžné klienty nenabízí ani Trinity bank, která se v retailovém segmentu soustředí hlavně na spoření a půjčky. Dosud nemá ani bankovní aplikaci.
Naopak specialistou na investice je J&T banka, zaměřující se hlavně na takzvané privátní bankovnictví a zhodnocení majetku. Založit si investiční účet a nakupovat lze i plně online.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
