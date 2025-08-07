Donald Trump avizoval, že Spojené státy zavedou na evropské zboží plošné dovozní clo ve výši 30 procent. To se nakonec nestalo a na schůzce amerického prezidenta s předsedkyní Evropské komise se dohodla sazba 15 procent. Akcioví investoři to sice vnímají jako pozitivní posun, ale na druhou stranu je i 15 procent sazba hodně vysoká a bude evropským firmám značně znepříjemňovat konkurenční boj s americkými korporacemi.
V posledních letech se průměrná celní sazba pohybovala pod dvěma procenty, což je zanedbatelná hodnota. Nynější zvýšení nás vrací do období po 2. světové válce, kdy svět teprve začínal s odstraňováním obchodních překážek.
S patnáctiprocentní sazbou se kromě Evropy musí nově sžít třeba i Japonsko a pak je tu řada zemí., které s USA žádnou obchodní dohodu neuzavřely a reálně se musí obávat navýšení cel na 30 procent nebo i výš. Pro firmy, které odsud do Ameriky vyvážejí to může být likvidační.
Nová cla ale mají negativní efekty i přímo na Ameriku, zvlášť na tamější inflaci. Spojené státy čekají, jak dražší zboží zvedne cenovou hladinu, případně kolik ze své ziskové marže obětují americké i neamerické firmy ke kompenzaci cel, ale i na to, jestli američtí výrobci nevyužijí příležitost a nezvýší i ceny zboží produkovaného v USA.
V Evropě se zase můžeme těšit na příliv zboží neprodaného v USA. To by sice mohlo spotřebitelům snížit ceny, ale taky silně znepříjemnit život evropským firmám.
Vývoj inflace je klíčový pro vývoj úrokových sazeb americké i evropské centrální banky. Jak americký Fed, tak Evropská centrální banka si daly v červenci pauzu, ani jedna nesnížila svoji základní sazbu a se strategií počkáme a uvidíme, budou nejspíš vyhlížet, jak silný nakonec vliv cel na inflaci bude.
Podobný přístup mají i centrální bankéři z České národní banky. Tuzemská inflace v červenci meziročně rostla o 2,7 procenta a ČNB zůstává ve střehu. Hrozba vyšších cel, růst cen služeb a cen nemovitostí zvyšují pravděpodobnost, že úrokové sazby letos zůstanou beze změny. Ostatně z ČNB před dnešním zasedáním bankovní rady hned několik silných hlasů hlásí, že sazby se nějakou dobu nehnou.
Partners indexy akciových fondů
PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí
PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…
červenec 2025
2,0 %
2,7 %
od začátku roku
3,6 %
13,6 %
poslední rok
5,9 %
11,7 %
poslední 3 roky
34,4 %
50,7 %
posledních 5 let
67,8 %
67,5 %
posledních 10 let
85,2 %
77,3 %
počet fondů
37
14
Akciové trhy v červenci dělaly investorům radost. Dařilo se americkým akciím, které přidaly 2,2 procenta, nahoru výsledky táhly hlavně technologické firmy. Nadprůměrné zhodnocení bylo podpořeno solidními firemními výsledky.
I evropské akcie končily v kladných číslech, ale jenom pár desetin nad nulou. Překvapivý výsledek jsme opět viděli u středoevropských akcií, které přidaly 4,4 procenta.
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice (index PIF-AK) se pohybovala v červenci okolo dvou procent. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 5,9 procenta. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za červenec.
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory (index PIF-SPEC), v červenci rostla o 2,7 procenta. Meziročně je výš o solidních 11,7 procenta. V této skupině se nacházejí fondy, které mají akciové specifické strategie i výsledky – a právě nadprůměrný růst akcií středoevropských zemí včetně české burzy znamenaly lepší výkonnost této kategorie.
Partners indexy dluhopisových fondů
PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů
červenec 2025
-0,1 %
0,7 %
od začátku roku
1,5 %
2,2 %
poslední rok
3,1 %
4,9 %
poslední 3 roky
14,8 %
22,4 %
posledních 5 let
9,0 %
20,5 %
posledních 10 let
10,9 %
30,0 %
počet fondů
16
21
Vysoká nejistota ohledně budoucího vývoje cenové hladiny a rostoucí potřeba evropských států půjčovat si tlačila výnosy dluhopisů nahoru, což se negativně projevilo na jejich cenách. Pro ceny dluhopisů budou v nejbližší době určující nejen inflace, ale i trh práce, volby a samozřejmě reakce ekonomiky na cla. Na druhou stranu jsou výnosy státních dluhopisů už teď na dvojnásobku dvouprocentního inflačního cíle národní banky.
Trochu jiná je situace u rizikovějších dluhopisů, které si udržely pozitivní náladu z akciových trhů. Jejich výkonnost zůstávala vyšší.
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) bylo za poslední měsíc záporné, ztrácely desetinu procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy ve zisku 2,1 procenta.
Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) podle očekávání rostly rychlejším tempem a červenec zakončily s výkonností 0,7 procenta. Meziročně jsou výše o 4,9 procenta.
Partners index smíšených fondů – PIF-MIX
červenec 2025
0,8 %
od začátku roku
2,9 %
poslední rok
4,4 %
poslední 3 roky
21,2 %
posledních 5 let
27,1 %
posledních 10 let
28,4 %
počet fondů
43
Smíšené strategie s větší vahou nerozvinutých trhů vydělávaly nejvíc. Ty vyváženější s podstatnou dluhopisovou složkou měly sice nižší volatilitu, ale relativně ztrácely.
V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 0,8 procenta a meziročně jsou 4,4 procenta v zisku.
Martin Mašát
Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.
