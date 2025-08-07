Peníze.cz
>
Investice
>
Podílové fondy
>
Klid před bouřkou? Akcie vydělávají, dluhopisy nepadají

Klid před bouřkou? Akcie vydělávají, dluhopisy nepadají

Martin Mašát | rubrika: Analýza | 7. 8. 2025
USA končí s volným obchodem a nasazují vůči někdejším partnerům dovozní cla v desítkách procent. Jak se to projeví na kondici firem v USA i v Evropě, se zatím neví. Ví se ale to, že navzdory všem obavám trhy zatím drží, akcie rostou, dluhopisy se nepropadají. Výsledky podílových fondů za minulý měsíc hodnotí ekonom Partners Martin Mašát.
Klid před bouřkou? Akcie vydělávají, dluhopisy nepadají

Zdroj: Pleska / Midjourney

Donald Trump avizoval, že Spojené státy zavedou na evropské zboží plošné dovozní clo ve výši 30 procent. To se nakonec nestalo a na schůzce amerického prezidenta s předsedkyní Evropské komise se dohodla sazba 15 procent. Akcioví investoři to sice vnímají jako pozitivní posun, ale na druhou stranu je i 15 procent sazba hodně vysoká a bude evropským firmám značně znepříjemňovat konkurenční boj s americkými korporacemi.

V posledních letech se průměrná celní sazba pohybovala pod dvěma procenty, což je zanedbatelná hodnota. Nynější zvýšení nás vrací do období po 2. světové válce, kdy svět teprve začínal s odstraňováním obchodních překážek.

S patnáctiprocentní sazbou se kromě Evropy musí nově sžít třeba i Japonsko a pak je tu řada zemí., které s USA žádnou obchodní dohodu neuzavřely a reálně se musí obávat navýšení cel na 30 procent nebo i výš. Pro firmy, které odsud do Ameriky vyvážejí to může být likvidační.

Nová cla ale mají negativní efekty i přímo na Ameriku, zvlášť na tamější inflaci. Spojené státy čekají, jak dražší zboží zvedne cenovou hladinu, případně kolik ze své ziskové marže obětují americké i neamerické firmy ke kompenzaci cel, ale i na to, jestli američtí výrobci nevyužijí příležitost a nezvýší i ceny zboží produkovaného v USA.

V Evropě se zase můžeme těšit na příliv zboží neprodaného v USA. To by sice mohlo spotřebitelům snížit ceny, ale taky silně znepříjemnit život evropským firmám.

PIF!

Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé.

Zdroj: peníze.cz

Vývoj inflace je klíčový pro vývoj úrokových sazeb americké i evropské centrální banky. Jak americký Fed, tak Evropská centrální banka si daly v červenci pauzu, ani jedna nesnížila svoji základní sazbu a se strategií počkáme a uvidíme, budou nejspíš vyhlížet, jak silný nakonec vliv cel na inflaci bude.

Podobný přístup mají i centrální bankéři z České národní banky. Tuzemská inflace v červenci meziročně rostla o 2,7 procenta a ČNB zůstává ve střehu. Hrozba vyšších cel, růst cen služeb a cen nemovitostí zvyšují pravděpodobnost, že úrokové sazby letos zůstanou beze změny. Ostatně z ČNB před dnešním zasedáním bankovní rady hned několik silných hlasů hlásí, že sazby se nějakou dobu nehnou.

Partners indexy akciových fondů

 

PIF-AK
fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC
fondy se speiální strategií: nerozvité země, okrajové trhy, jednotlivé sektory…

červenec 2025

2,0 %

2,7 %

od začátku roku

3,6 %

13,6 %

poslední rok

5,9 %

11,7 %

poslední 3 roky

34,4 %

50,7 %

posledních 5 let

67,8 %

67,5 %

posledních 10 let

85,2 %

77,3 %

počet fondů

37

14

Akciové trhy v červenci dělaly investorům radost. Dařilo se americkým akciím, které přidaly 2,2 procenta, nahoru výsledky táhly hlavně technologické firmy. Nadprůměrné zhodnocení bylo podpořeno solidními firemními výsledky.

I evropské akcie končily v kladných číslech, ale jenom pár desetin nad nulou. Překvapivý výsledek jsme opět viděli u středoevropských akcií, které přidaly 4,4 procenta.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice (index PIF-AK) se pohybovala v červenci okolo dvou procent. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 5,9 procenta. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za červenec.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory (index PIF-SPEC), v červenci rostla o 2,7 procenta. Meziročně je výš o solidních 11,7 procenta. V této skupině se nacházejí fondy, které mají akciové specifické strategie i výsledky – a právě nadprůměrný růst akcií středoevropských zemí včetně české burzy znamenaly lepší výkonnost této kategorie.

Partners indexy dluhopisových fondů

 

PIF-DLUH
fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY
fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů 

červenec 2025

-0,1 %

0,7 %

od začátku roku

1,5 %

2,2 %

poslední rok

3,1 %

4,9 %

poslední 3 roky

14,8 %

22,4 %

posledních 5 let

9,0 %

20,5 %

posledních 10 let

10,9 %

30,0 %

počet fondů

16

21

Vysoká nejistota ohledně budoucího vývoje cenové hladiny a rostoucí potřeba evropských států půjčovat si tlačila výnosy dluhopisů nahoru, což se negativně projevilo na jejich cenách. Pro ceny dluhopisů budou v nejbližší době určující nejen inflace, ale i trh práce, volby a samozřejmě reakce ekonomiky na cla. Na druhou stranu jsou výnosy státních dluhopisů už teď na dvojnásobku dvouprocentního inflačního cíle národní banky.

Trochu jiná je situace u rizikovějších dluhopisů, které si udržely pozitivní náladu z akciových trhů. Jejich výkonnost zůstávala vyšší.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) bylo za poslední měsíc záporné, ztrácely desetinu procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy ve zisku 2,1 procenta.

Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) podle očekávání rostly rychlejším tempem a červenec zakončily s výkonností 0,7 procenta. Meziročně jsou výše o 4,9 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX

červenec 2025

0,8 %

od začátku roku

2,9 %

poslední rok

4,4 %

poslední 3 roky

21,2 %

posledních 5 let

27,1 %

posledních 10 let

28,4 %

počet fondů

43

Smíšené strategie s větší vahou nerozvinutých trhů vydělávaly nejvíc. Ty vyváženější s podstatnou dluhopisovou složkou měly sice nižší volatilitu, ale relativně ztrácely.

V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o 0,8 procenta a meziročně jsou 4,4 procenta v zisku.

Tady ještě investujte čas

Čas
Zdroj: Pleska/Midjourney

Martin Mašát

Autor článku Martin Mašát

Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, akciové fondy, Česká národní banka, dluhopisové fondy, dluhopisy, Evropská centrální banka, investice, Partners index podílových fondů, podílové fondy, úrokové sazby

A tohle už jste četli?

Nejlepší podílový fond letos vydělal skoro 60 %. Žebříčky za pololetí

10. 7. 2025 | Petr Kučera

Nejlepší podílový fond letos vydělal skoro 60 %. Žebříčky za pololetí

Nejúspěšnější podílový fond, který je běžně dostupný českým investorům na domácím trhu, je zatím letos v plusu 58,8 %. Nejméně úspěšný je v minusu přes 20 %. Ukazuje to Index českého... celý článek

Investiční platforma Portu má nového hlavního ekonoma

8. 7. 2025 | Petr Kučera

Investiční platforma Portu má nového hlavního ekonoma

Analytický tým investiční platformy Portu povede makroekonom Jan Berka. Do Portu přichází z finanční skupiny Roklen, kde působil jako hlavní ekonom a šéfredaktor portálu Roklen24.

Nový penzijní fond míří na výnos 12 % ročně. Pro ty, kdo mají dost času

17. 6. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Nový penzijní fond míří na výnos 12 % ročně. Pro ty, kdo mají dost času

Penzijní společnost Rentea, součást finanční skupiny Partners, spouští nový Alternativní účastnický fond. Je třetí na českém trhu, která tuto novinku v rámci doplňkového penzijního... celý článek

Silný měsíc pro akcie. Investoři už se Trumpa nebojí, vynáší i dluhopisy

5. 6. 2025 | Martin Mašát

Silný měsíc pro akcie. Investoři už se Trumpa nebojí, vynáší i dluhopisy

Vývoj podílových fondů hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v květnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?

Aby inflace nepožrala vaše děti. Proč opustit spořák a začít jim investovat

29. 5. 2025 | Silvie Housková

Aby inflace nepožrala vaše děti. Proč opustit spořák a začít jim investovat

Dát svým dětem něco do začátku se snaží skoro každý rodič. Z průzkumu, který provedla Generali Česká pojišťovna s agenturou Ipsos svým dětem spoří nebo investují tři čtvrtiny rodin,... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA