Podílové fondy: Ceny akcií zasáhl Trump i válka umělých inteligencí

Vstoupili jsme do éry, kdy je jisté jen to, že nic není jisté. Analýzu podílových fondů za leden přináší Martin Mašát, ekonom společnosti Partners.

Že se Trump stane prezidentem, na to se finanční trhy připravily. Neznámou ale bylo, jak intenzivně do úřadu vstoupí, a jak výrazně začne své volební sliby plnit. Lze čekat, že americká byrokracie nakonec část jeho nápadů obrousí, ale zatím je jisté jen to, že nikdo nemá nic jistého.

Jaký bude Donald Trump v zahraniční politice, už ukázalo uvalení cel na Mexiko a Kanadu na konci ledna. Oba sousedé Spojených států hned přislíbili větší aktivitu při hlídání hranic či při nákupu amerického zboží. Podobný přístup byl vidět i vůči Číně, Panamě, Ukrajině.

Zavádění cel znamená růst cen, a tedy inflaci, můžeme čekat odvetné akce a ve výsledku omezení mezinárodního obchodu. Finanční trhy většinu Trumpových opatření započítaly do cen aktiv a bylo nakonec příjemným překvapením, že jejich intenzita byla nakonec nižší.

Evropa zatím čeká, co se stane. Znepokojuje ji jistě Trumpův přístup k Dánsku, na které tlačí kvůli strategicky významnému Grónsku, ale jinak v první vlně Trumpových opatření nebyla. Nicméně čekají nás tvrdá jednání.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Z nové situace profitovaly hlavně evropské akcie. Jejich ceny rostly víc než ceny akcií v Americe. Evropský index Eurostoxx 50 přidal v lednu nevídaných osm procent, kdežto americký široký akciový index S&P 500 „jen“ 2,7 procenta.

Akciím se překvapivě dobře vedlo i ve střední Evropě. Například polský index WIG vyskočil nahoru skoro o deset procent. A zahanbit se nenechala ani česká burza, kde akcie ČEZu zvýšily cenu o víc než 11 procent.

Výkonnost amerických akcií ovlivnila negativně taky informace, že čínská společnost DeepSeek vyvinula model umělé inteligence (AI), který se vyrovná americkým konkurentům, ale za zlomek nákladů. Zpráva ovlivnila zejména ceny akcií velkých technologických společností. Investoři začali mimo jiné pochybovat o vysokém ocenění akcií výrobce chipů Nvidia. Firma meziměsíčně ztratila 11 procent, ale v průběhu ledna jsme zažili i mezidenní 17pocentní propad.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) leden 2025 3,9 % 4,2 % od začátku roku 3,9 % 4,2 % poslední rok 17,2 % 15,3 % poslední 3 roky 28,8 % 20,7 % posledních 5 let 58,1 % 42,9 % posledních 10 let 99,0 % 64,0 % počet fondů 37 14

Jak ukazuje Partners Index fondů, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice (index PIF-AK) se pohybovala v lednu okolo 3,9 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru 17,2 procenta.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, (index PIF-SPEC) vykázala v lednu pozitivní výkonnost 4,2 procenta. Meziročně jsou tyto fondy výš o 15,3 procenta. V této skupině se nacházejí fondy, které mají specifické strategie i výsledky, k překonání hlavních akciových indexů jim v lednu pomohly sázky na středoevropské trhy. Celoročně ale tyto fondy v průměru na hlavní trhy nestačí, zejména kvůli chabému výsledku nerozvinutých trhů v Jižní Americe a Asii.

Větší výkyvy cen akcií – způsobené „efektem Trump“, hrozbou zpomalení světové ekonomiky i konkurenčním bojem umělých inteligencí – byly živnou půdou pro růst cen konzervativních investic, a tedy dluhopisů. Ty se po prosincovém propadu vydaly opět výš a posunuly zhodnocení dluhopisových fondů na velice pěkné hodnoty.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů leden 2025 0,8 % 0,4 % od začátku roku 0,8 % 0,4 % poslední rok 4,0 % 6,6 % poslední 3 roky 12,5 % 12,2 % posledních 5 let 9,2 % 15,0 % posledních 10 let 9,3 % 29,5 % počet fondů 16 21

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Zavedení cel sice může dočasně zvýšit inflaci, ale dlouhodobě bude působit spíš restriktivně a utlumí ekonomickou spolupráci a růst, což bude tlačit inflační čísla dolů. To si uvědomuje Evropská centrální banka, která snížila své krátkodobé sazby a uvolnila opět měnovou politiku. Eurová depozitní sazba se dostala už na pouhých 2,75 procenta, což není daleko od představy centrálních bankéřů o úrovní, kde by se měla neutrální sazba pohybovat dlouhodobě.

Podle posledních náznaků bychom se i my mohli na zítřejším zasedání České národní banky dočkat dalšího snížení základní sazby a krátkodobé úroky by se mohly dostat pod čtyři procenta.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 4,0 procenta výše.

Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) nereagovaly tolik na pokles výnosu bezrizikových státních dluhopisů a přidaly za měsíc 0,4 procenta. Meziročně jsou výše o 6,6 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX leden 2025 1,7 % od začátku roku 1,7 % poslední rok 9,1 % poslední 3 roky 15,2 % posledních 5 let 22,1 % posledních 10 let 29,2 % počet fondů 43

Fondy se smíšenou strategií profitovaly jak ze své akciové části, tak z konzervativní. Výsledná výkonnost byla dána především vahou dynamické (akciové) složky a jejím směřováním. Nevýhodou tentokrát byly americké akcie a technologický sektor. Co se týče konzervativní složky, bylo jednoznačně lepší diverzifikovat portfolia skrze „bezrizikové“ státní dluhopisy. Konečný výsledek této skupiny fondů byl ještě ovlivněn vývojem ceny komodit, jako je ropa či zlato.

Smíšené fondy (index PIF-MIX) dosáhly v lednu průměrné výkonnosti kolem 1,7 procenta a meziročně jsou o 9,1 procenta výše.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem