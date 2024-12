V obchodech nemusíte jen utrácet, můžete na nich i vydělávat. Jak fungují nemovitostní fondy

Proč v takzvaných retailových parcích často nenajdete restaurace a proč se obchody nestaví do výšky? I na to najdete odpověď v rozhovoru s Radkem Hladkým, jedním z partnerů nemovitostních fondů ZDR Investments, specializujících se právě na retailové parky.

V mnoha městech po Česku rostou jako houby po dešti retailové parky – zóny, kde můžete pohodlně zastavit auto a zajít si nakoupit potraviny, drogerii, vybavení do domácnosti, hračky či oblečení. A protože to jsou věci, které budou lidé nakupovat vždy, i když přijdou nějaké nenadálé výkyvy v ekonomice, je investice do takových parků celkem dobrý byznys.

I proto na ně zaměřili svou pozornost zakladatelé nemovitostních fondů ZDR Investments, specializujících se primárně právě na retailové parky. Jeden z partnerů ZDR, Radek Hladký, byl hostem podcastu Peníze.cz. Povídali jsme si především o tom, jak tento byznys funguje a jak je možné se na výnosech z fondu podílet.

ZDR Investments působí už v šesti zemích: Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Chorvatsko a od letoška i Slovinsko. Hodnota nemovitostí, které vlastní, je téměř 15 miliard korun. Jejich obsazenost nájemci je téměř stoprocentní. Co jsou klíčové faktory k úspěchu v tomto odvětví?

„Klíčová je lokalita. Nemusíte být v centru dané obce, ale musíte být na místě, kudy projíždějí lidé. Musíte být dostupný a dobře vidět, to je rozhodující,“ vysvětluje Hladký. Zároveň je podle něj důležité sázet na spolehlivé a už ověřené nájemce. „Společnosti typu KiK, Action či Pepco mají miliardové obraty většinou v eurech, takže je u nich vysoká pravděpodobnost, že když je patnáctého splatné nájemné, tak ty peníze přijdou,“ dodává.

Aby byl retail park co nejvýnosnější, často v něm nenajdete restaurace, které jsou na výstavbu daleko nákladnější než klasické obchody.

Proč se jednotlivé obchody nestaví do výšky a nedělají alespoň na dvě patra? Je to hlavně kvůli pohodlnosti lidí, kteří si zvykli zaparkovat auto před vchodem a jednoduše nakoupit v přízemí. „Pokud bychom stavěli druhé patro, pak sice efektivněji využijete pozemek, nicméně také musíte, aby bylo nakupování komfortní, postavit minimálně eskalátory. Současně vám nájemci nejsou ochotni platit za druhé patro stejně vysoké nájemné, jako za to první, protože moc dobře vědí, že do druhého patra už všichni ti, co přijdou do obchodu, nedojdou,“ vysvětluje Hladký.

Všechny své zkušenosti přinesl Hladký se svými partnery do nemovitostního fondu ZDR Investments, který nejdříve začali nabízet takzvaným kvalifikovaným investorům (FKI). To jsou lidé, kteří mají dostatek peněz k investování a pokročilejší vědomosti i zkušenosti v oblasti investic. V roce 2019 ale v ZDR spustili fond i pro širší veřejnost s názvem Public. V roce 2022 přidali ZDR Industrial. Do těchto retailových fondů mohou lidé investovat už od 2000 korun měsíčně. Fondy nabízí i poskytovatelé dlouhodobého investičního produktu známého pod zkratkou DIP.

„Kvalita nemovitostí je v obou dvou portfoliích v zásadě shodná. Retailový fond Public má oproti FKI o něco nižší výkonnost. Fond Public dosahuje zhodnocení nad šest procent ročně (konkrétně v roce 2023 to bylo 6,7 %), FKI nad osm procent ročně (konkrétně v roce 2023 to bylo 8,7 %). To je dáno tím, že provoz retailového fondu je finančně náročnější, ale především musíte držet povinnou likviditu. Dříve to bylo 20 %, teď je to 10 % z celkové čisté hodnoty aktiv, ale je to část peněz, se kterými v podstatě nemůžete pracovat, takže nevydělávají a leží vám na účtu,” vysvětluje Hladký.

V rozhovoru (na této stránce nebo na platformách Spotify, Apple Podcast a YouTube) se ještě dozvíte:

Jaké další specifika a poplatky tyto fondy mají?

Jak a přes koho je možné se k investicím do fondu ZDR dostat?

Co dalšího ZDR plánuje?

Proč si ZDR otevřelo zastoupení v Singapuru?

