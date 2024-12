Efekt Trump pomohl i investorům v podílových fondech

Donald Trump to říkal v kampani a po volbách zatím sliby potvrzuje: jeho ekonomická priorita jsou americké firmy. Bez ohledu na to, jak se na to budou tvářit v jiných zemích. A že se nebojí v hospodářské politice používat cla i daně, to už Trump ukázal během prvního prezidentského období.

Zájem investorů o americké akcie byl tedy po Trumpově vítězství enormní. Index S&P 500 za listopad vyskočil o 5,7 procenta nahoru. Technologický index NASDAQ, který je z velké části tažený sedmi populárními akciemi, zvýšil letos svoji hodnotu už o 30 procent.

MSCI index světových akcií rostl jen o 4,5 procenta, je tedy zřejmě, že dolů ho táhly mimoamerické akciové trhy. Za poklesem cen akcií mimo USA je určitě aspoň částečně přesvědčení investorů, že Trump opravdu zavede cla na neamerické zboží, aby mu ztížil přístup do USA. Tím přijdou o odbyt i zisky nejen evropské firmy.

Konkrétně evropské akcie během listopadu klesly o 0,5 procenta a akciové indexy nerozvinutých zemí v čele s Čínou si vedly ještě hůř.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se pohybovala v listopadu okolo 4,1 procenta. Za posledních dvanáct měsíců jsou investoři v plusu v průměru 23,1 procenta.

Naproti tomu skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí na konkrétní regiony nebo sektory (index PIF-SPEC), rostla v listopadu jen 1,1 procenta. Meziročně jsou ale o 16,3 procenta výš. V této skupině se nachází speciální fondy, které mají odlišné strategie i výsledky, a právě třeba sázky na mimoamerické trhy způsobily výraznější zaostávání. Podprůměrný výsledek měly evropské akciové trhy, ale třeba i čínské či indické akcie.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) listopad 2024 4,1 % 1,1 % od začátku roku 17,3 % 11,2 % poslední rok 23,1 % 16,3 % poslední 3 roky 24,4 % 16,4 % posledních 5 let 56,3 % 38,3 % posledních 10 let 97,4 % 56,5 % počet fondů 37 14

Živo bylo i na dluhopisových trzích. Svou základní úrokovou sazby snižoval Fed, ale v uvolňování měnové politiky pokračovala i Česká národní banka. Základní sazba naší centrální banky, která byla před rokem na sedmi procentech spadla už na čtyři procenta.

Dosavadní vývoj základní sazby pomáhal v růstu cen dluhopisů, a tedy i dluhopisovým fondům.

Zaznívají ale i varovné hlasy, a to i z centrálních bank, že inflace ještě není definitivně zažehnána. Snižování sazeb tedy může zpomalit a zhoršit výhledy jak akciových, tak dluhopisových trhů.

I nová prognóza České centrální banky nabádá k opatrnosti hlavně vzhledem k jádrové inflaci, kterou tlačí nahoru rostoucí ceny služeb. Nad tři procenta, ji může dostat i slabší kurz koruny nebo růst cen nemovitostí. I proto nejnovější komentáře členů bankovní rady naznačují, že sazby půjdou dolů už pomaleji.

Mimochodem po amerických volbách posiloval i dolar, kurz koruny k dolaru klesl zhruba o 3,4 procenta z 23,20 až k 24 korunám za dolar.

Investoři centrálním bankéřům uvěřili a jejich opatrnost vítají, což potvrdili zvýšeným zájmem o dlouhodobé dluhopisy, jejich cena rostla a s nimi i výkon dluhopisových fondů.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo 0,8 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 6,1 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů nereagovaly tolik na pokles výnosu bezrizikových státních dluhopisů a přidaly za měsíc 0,6 procenta. Meziročně jsou výše o 9,9 procenta.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy investující do rizikových a spekulativních dluhopisů listopad 2024 0,8 % 0,6 % od začátku roku 4,1 % 6,7 % poslední rok 6,1 % 9,9 % poslední 3 roky 10,2 % 10,2 % posledních 5 let 9,0 % 15,3 % posledních 10 let 10,0 % 28,8 % počet fondů 16 22

Smíšené fondy, obsáhnou mix mnoha strategií a můžou investovat třeba i do komodit, relativně ztrácely za čistě akciovými strategiemi. Právě proto, jak často míří mimo USA a do jiných finančních aktiv. Meziměsíčně ale přidaly 1,8 procenta a meziročně jsou 12,8 procenta v zisku.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX listopad 2024 1,8 % od začátku roku 9,3 % poslední rok 12,8 % poslední 3 roky 12,2 % posledních 5 let 21,8 % posledních 10 let 30,3 % počet fondů 48

