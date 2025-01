Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2024. Známe výsledky

Rok 2024 byl pro investice velmi příznivý. Dařilo se tedy také naprosté většině investičních fondů – už druhým rokem.

Nejvyšší zhodnocení přinesly akciové fondy. Nadstandardní výnosy zaznamenala také většina dluhopisových fondů.

Mírně nadprůměrné výnosy očekávám také u nemovitostních fondů. U nich si však musíme na finální výsledky ještě počkat, až fondy zveřejní ocenění k 31. prosinci.

Solidní zhodnocení lehce nad spořicími účty reportovaly všechny depozitní fondy. Nicméně s klesajícími úrokovými sazbami už jejich zhodnocení logicky není tak atraktivní jako v roce 2023.

Nejhůře dopadly investice do akcií a dluhopisů v Latinské Americe v důsledku výrazného oslabení tamních měn.

Akciové fondy

Nejvyšší výnosy v roce 2024 v průměru investorům přinesly akciové fondy. Hodnota indexu MSCI World, sestaveného z akcií 1600 největších firem na rozvinutých trzích, stoupla loni o 25 % (v eurech). Tomu odpovídají i výnosy většiny globálně zaměřených akciových fondů, které taktéž v průměru zhodnotily investorům majetek o 20 až 30 %.

Tahounem růstu byli opět zejména američtí technologičtí giganti (NVIDIA +171 %, Broadcom +108 %, Tesla +63 %, Meta Platforms +65 %, Amazon +44 %, Alphabet +36 %, Apple +30 %, Microsoft +12 %). Nejlepší výsledky proto zaznamenaly fondy zaměřené na technologické firmy.

Dominanci amerických technologických akcií dokázal narušit pouze turecký akciový trh. Vůbec nejvyšší zhodnocení loni v ČR přinesl investorům fond BNP Paribas Turkey Equity s výnosem 45 %.

Naopak vůbec se loni nedařilo akciovým fondům zaměřeným na Latinskou Ameriku. A to zejména kvůli výraznému oslabení tamních měn.

Kupříkladu brazilský real v roce 2024 oslabil vůči americkému dolaru o 26 % a argentinské peso o 27 %.

Nejhorší výsledek ze všech retailových fondů v ČR loni zaznamenal fond BGF Latin American se ztrátou 29 %.

Ačkoliv prognózy pro akciové trhy jsou aktuálně příznivé, selský rozum nabádá k obezřetnosti. Zejména americké akcie jakožto dlouhodobý tahoun růstu se aktuálně jeví nezdravě drahé. Ceny akcií na burze poslední dva roky rostly nebývalým tempem – a hlavně o dost rychlejším tempem než ziskovost firem. Díky tomu jsou akcie poměrem k ziskům firem relativně dražší a dražší. Průměrné P/E indexu S&P 500 už vychází na třicetinásobek ročních zisků. A dividendový výnos na pouhých 1,2 %.

Nikdo neumíme spolehlivě odhadovat budoucí vývoj na trzích, ale jedno je jisté: výnosový potenciál akcií je při stávajícím ocenění výrazně omezený. Po patnácti letech růstu a dvou letech vyložených žní je dobré počítat s tím, že přijdou i horší časy.

Těžko říct, co přinese rok 2025. Ale zcela jistě budou výnosy akcií v příštích pěti až deseti letech výrazně slabší než v uplynulých patnácti letech. Jestli si dnes někdo ve svých finančních plánech pro příštích pět až deset let maluje výnosy u akcií na 10 % ročně a více, tak je podle mě hodně naivní.

V letošním roce bych se rozhodně do akcií a akciových fondů a ETF nehrnul. Jejich výnosový potenciál za to riziko dnes nestojí. Nepřekvapilo by mě, kdyby obrat trendu započal už letos.

Dluhopisové fondy

Rok 2024 byl pro dluhopisové fondy velmi příznivý. České dluhopisové fondy prakticky všechny vykázaly v uplynulém roce nadstandardní zhodnocení na úrovni kolem 6 až 10 %. To vše zásluhou klesajících úrokových sazeb.

Když centrální banky snižují úrokové sazby, klesají i očekávané úroky u dluhopisů. Díky tomu roste tržní cena dříve emitovaných dluhopisů nesoucích vyšší úrok. A díky tomu se poslední dva roky mimořádně dařilo českým dluhopisovým fondům.

Ještě zajímavějších výnosů šlo v roce 2024 mimořádně dosáhnout u rizikovějších dluhopisových fondů zaměřených na vysoce úročené high yield dluhopisy nebo emerging markets dluhopisy emitované v amerických dolarech. Kromě vysokých úroků zde totiž k vysokému zhodnocení přispělo také posílení americké měny o osm procent vůči české koruně.

Většina dolarových fondů zaměřených na high yield dluhopisy nebo emerging markets dluhopisy překonala loni zhodnocením 15 % (po přepočtu na koruny). Vůbec nejvyšší zhodnocení zaznamenal fond Fidelity China High Yield USD s výnosem 24 %.

Nedařilo se fondům zaměřeným na inflační dluhopisy. Jejich úrokový výnos (na úrovni inflace) logicky s klesající inflací šel dolů, tudíž poklesla i tržní hodnota takových dluhopisů.

Ještě hůře v roce 2024 dopadly dluhopisové fondy zaměřené na dluhopisy rozvíjejících se trhů v lokálních měnách, respektive obecně všechny fondy sázející proti americkému dolaru.

Nejhorší výsledek v roce 2024 zaznamenal fond Templeton Global Bond, kterému vůbec nevyšla sázka na japonský jen nebo na brazilské dluhopisy v brazilském realu.

Zdá se, že období nadstandardních výnosů už mají dluhopisové fondy za sebou. Očekává se, že centrální banky již nebudou úrokové sazby příliš snižovat. Do budoucna by se tak zhodnocení u dluhopisových fondů mělo pohybovat zhruba na standardní úrovni tří až sedmi procent ročně podle rizikovosti dluhopisů.

Celkem atraktivní se nyní jeví americké bondy. Desetileté americké státní dluhopisy mají aktuálně výnos do splatnosti kolem 4,7 % p.a. Pro srovnání: americké akcie aktuálně nesou na dividendách výnos pouze 1,2 % p.a. Taková disproporce je z historického hlediska raritou. Letos by se tak mohlo solidně dařit fondům zaměřeným na „nudné“ americké bondy.

Depozitní fondy

Nejbezpečnější a nejstabilnější investici představují depozitní fondy a fondy krátkodobých investic, které investují do krátkodobých českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek, nebo ukládají peníze u ČNB za repo sazbu.

Výnosy depozitních fondů se standardně drží kolem 0,5 % – 0,75 % pod repo sazbou, zatímco úroky na spořicích účtech bývají zpravidla více než 1 % pod repo sazbou.

Depozitní fondy jsou vhodné pro uložení likvidní rezervy nejen pro fyzické osoby, ale také pro právnické osoby.

Nejvyšší zhodnocení v roce 2024 přinesl fond Conseq depozitní+ s výnosem 5,27 %. V tomto případě se ale jedná o fond kvalifikovaných investorů, tedy dostupný s investicí od jednoho milionu korun. Z retailově dostupných fondů zaznamenal nejlepší zhodnocení Conseq Repofond s výnosem 4,77 %.

Za poslední rok Česká národní banka snížila základní repo sazbu ze sedmi na čtyři procenta. Ruku v ruce s tím tedy postupně klesaly i úroky připisované do depozitních fondů.

Aktuálně už se zhodnocení depozitních fondů bude pohybovat na úrovni tří až čtyř procent ročně, nicméně nadále by se mělo držet mírně nad spořicími účty.

Komoditní fondy

Hodnota indexu Dow Jones Commodity v uplynulém roce stoupla o sedm procent – hlavně zásluhou drahých kovů a některých zemědělských komodit. Naopak ropa a většina dalších průmyslových komodit mírně zlevnily.

Komoditních fondů dnes v České republice funguje poskrovnu a jejich výsledky za rok 2024 se dost liší.

Nejvyšší zhodnocení po přepočtu v české měně zaznamenaly komoditní fondy denominované v dolarech, neboť dolar v uplynulém roce posílil ke koruně o osm procent. Fond BNP Paribas Flexi Commodities USD díky tomu vykázal v korunách výnos přes 15 % (7 % růst cen komodit + 8 % díky kurzu USD/CZK).

Nepatrně za ním zaostal český korunový fond Generali Fond zlatý s výnosem 14 %. Ten investuje zhruba dvě třetiny majetku do komoditních ETC držících fyzicky v trezorech zlato a stříbro. Zhruba třetinu majetku pak tvoří akcie těžařů zlata a stříbra.

Odhadovat krátkodobě vývoj cen komodit na burze se dost dobře nedá. Dlouhodobě se dá předpokládat, že ceny komodit s inflací porostou. Jenže komodity se obchodují v termínových kontraktech, které musí fondy neustále rolovat. Kontrakt s dodáním komodity za tři roky je už dnes dražší než kontrakt s dodáním komodity za rok – a ten je zase dražší než kontrakt s dodáním komodity za měsíc.

Když se tedy blíží expirace kontraktu a vyměníte ho za nový kontrakt s delší splatností, dochází standardně k takzvaným ztrátám z rolování kontraktů. Proto komoditní fondy nedokážou dlouhodobě generovat zajímavé výnosy, ačkoliv ceny komodit dlouhodobě rostou. Toho je lepší využívat spíše prostřednictvím akcií producentů komodit.

Nemovitostní fondy

Výsledky nemovitostních fondů přineseme zvlášť, neboť většina realitních fondů ještě nezveřejnila ocenění k 31. prosinci.

Podle předběžných odhadů by měla většina nemovitostních fondů reportovat mírně nadprůměrné zhodnocení: u retailových fondů v průměru kolem pěti až sedmi procent, u fondů pro kvalifikované investory (FKI) tradičně o trochu více. Přehled a výsledky nemovitostních fondů v ČR sleduje specializovaný portál Nemovitostní-fondy.cz.

Pro rok 2025 bych u nemovitostních fondů počítal více méně se standardním zhodnocením. Výnosy retailových fondů by se měly pohybovat kolem čtyř až šesti procent a výnosy nemovitostních FKI kolem šesti až osmi procent.

Private equity fondy

Private equity investice na českém trhu zažívají boom. V roce 2024 tu začaly fungovat hned dva diverzifikované fondy zaměřené na investice do zahraničních private equity fondů. Rizikovější, ale potenciálně ještě výnosnější jsou pak i některé private equity fondy zaměřené na menší české firmy.

Už pár let u nás probíhá významná generační obměna podnikatelů, momentálně ještě zesílená novými pravidly zdanění při prodeji firem platnými od roku 2025. Řada podnikatelů, kteří od devadesátých let budovali firmu, řeší nyní nástupnictví. Za tímto účelem v posledních letech vzniklo v ČR několik zajímavých private equity fondů.

Ve všech případech se jedná o fondy určené výhradně pro kvalifikované investory. Jejich výsledky za rok 2024 budou známy až po auditech jednotlivých firem – tedy nejdříve v březnu až dubnu. Přehled a výsledky různě zaměřených FKI fondů ukazuje specializovaný portál FKI-fondy.cz.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a partner Long Capital. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky... Další články autora.

