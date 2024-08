Ani technologické akcie nerostou do nebe. Kolik vydělaly podílové fondy v červenci?

V červenci začal výběr zisků na největších technologických titulech a investoři se přesouvali do levnějších segmentů akciového trhu. Dařilo se dluhopisům, které teď příznivě oceňují dosavadní přísnou měnovou politiku. Česká národní banka snížila hlavní úrokovou sazbu, ale už jen o 0,25 %, protože chce mít jistotu, že inflace bude opravdu pod kontrolou.

Mnoho analytiků už nějakou dobu upozorňovalo, že technologické akcie sice mají obrovské zisky, ale jejich růst není nekonečný a že důvěra v přidanou hodnotu umělé inteligence je přehnaná. Tento názor se začal pomalu zhmotňovat v průběhu července, kdy ceny akcií firem z technologického sektoru ztrácely oproti průměru trhu, na což nebyl dlouho nikdo zvyklý.

Další velkou ránu akciím dal přelom července a srpna, kdy špatná čísla z trhu práce doslova vystrašila trhy a spustila masivní výprodeje. Investoři prchali do bezpečných aktiv, jako jsou dluhopisy. Pověstným hřebíkem do rakve se stal report z trhu práce, kde rezonovala nižší tvorba nových pracovních míst, což ukazuje na zpomalení americké ekonomiky. Hned se vyrojilo plno analytiků, kteří si myslí, že americký Fed drží moc vysoké úroky a moc dlouho, což může způsobit recesi. Ani v Evropě makroekonomická data nikoho příliš nepřesvědčila.

Nicméně, aspoň to vypadá, že inflační epizoda z posledních let je definitivně u konce, jelikož inflační čísla v Americe i Evropě dál klesají k inflačním cílům centrálních bank. Pozornost investorů tak začne být čím dál více upřená na to, jak velké škody v ekonomice vysoké úrokové sazby napáchaly a zda nezpůsobily větší ekonomické zpomalení, na které by musely centrální banky reagovat svižnějším poklesem úrokových sazeb.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje kolem 140 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Ukončení růstového trendu na akciových trzích a pokles inflace k cílům centrálních bank byly během července doprovázeny poklesem dlouhodobých výnosů, protože část investorů při hledání útočiště pro své peníze kupovala bezrizikové státní dluhopisy. Tento trend posunul ceny dluhopisů výše a tím i konzervativní fondy složené z kvalitních dluhopisů vcelku výrazně zhodnotily majetek klientů.

Na konci července zasedal americký Fed, který i nadále ponechal úrokové sazby beze změny, avšak rétorika centrálních bankéřů naznačila, že počátek poklesu amerických úrokových sazeb lze pravděpodobně očekávat v září. Evropští centrální bankéři ponechali dle očekávání v červenci sazby taktéž beze změny, přičemž se striktně vyhýbají náznakům ohledně dalších možných poklesů úrokových sazeb a chtějí se na následujících zasedáních rozhodovat vždy až na základně nejnovějších makroekonomických dat. Trh nicméně očekává další pokles úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání.

Česká národní banka pokračovala v uvolňování své měnové restriktivní politiky a snížila jednomyslně sazby o 0,25 % na 4,5 %. Jednalo se o pomalejší posun směrem dolů, protože bankéři chtějí více důkazů o udržitelnosti nízké inflace. Ve hře bylo i další snížení o půl procenta, ale ani inflace na hodnotě dvou procent neznamená, že problémům s inflací je konec.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) červenec 2024 1,5 % 1,3 % od začátku roku 12,6 % 12,2 % poslední rok 17,5 % 17,7 % poslední 3 roky 22,4 % 19,6 % posledních 5 let 55,8 % 42,1 % posledních 10 let 101 % 59,7 % počet fondů 38 14

Hlavní výprodej na akciových trzích přišel až počátkem srpna. V červenci si globální akcie vyjádřené indexem MSCI World ještě připsaly 1,7 procenta. Regionálně se dařilo převážně americkým akciím. Evropské v červenci poklesly o zhruba půl procentního bodu.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v červenci okolo plus 1,5 procenta. Za posledních dvanáct měsíců jsou investoři v plusu v průměru 17,5 procenta, ukazuje Partners Index podílových fondů.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí na konkrétní regiony či sektory, vykázala v červenci zhodnocení plus 1,3 procenta. Meziročně je o 17,7 procenta výše.

V červenci byl po dlouhé době patrný postupný výběr zisků na největších technologických titulech známých jako velká sedma (Magnificent 7) a rotace investorů do levnějších segmentů akciového trhu – například firmy s nízkou tržní kapitalizací nebo hodnotové firmy). Vůbec nejhůře na tom byly v červenci japonské akcie: od svého vrcholu v polovině měsíce odepsaly přes sedm procent a masivní propad pokračoval i začátkem srpna.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy nvestující do rizikových a spekulativních dluhopisů červenec 2024 1,5 % 1,4 % od začátku roku 3 % 4,2 % poslední rok 6,8 % 10,4 % poslední 3 roky 7,3 % 6,8 % posledních 5 let 8 % 13,7 % posledních 10 let 10,6 % 25,9 % počet fondů 17 22

Hned 1. srpna zasedala Česká národní banka. K rozhodnutí o nové základní sazbě měla k ruce zcela novou makroekonomickou prognózu. Výsledkem bylo jednoznačné rozhodnutí o snížení o 0,25 %. Dosud snižovala svou základní sazbu po půl procentu. Aktuálně je základní krátkodobá sazba nastavena na 4,5 %, ještě loni v prosinci byla 7 %.

Za zpomalením rychlosti snižování základní sazby stojí revidovaný lepší minulý růst HDP, stále ještě volatilní inflace, rostoucí reálné mzdy jdoucí ruku v ruce s nižší inflací a napjatý trh práce. Na další snížení se můžeme těšit 25. září. Základní sazba v České republice je teď už mnohem nižší než v USA (5,5 %) a blíží se eurozóně (4,25 %).

V důsledku nižší obecné inflace, horších makroekonomických čísel a útěku investorů z akcií se dařilo státním, respektive bezrizikovým dluhopisům, z čehož profitovaly konzervativní dluhopisové fondy. Překvapivě – ač ČNB snížila základní sazbu pomaleji – o to lépe se dařilo českým státním dluhopisům, kde investoři ocenili záměr centrálních bankéřů pomaleji uvolňovat měnovou politiku, aby byla inflace opravdu pod kontrolou.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za červenec bylo plus 1,5 %. Za posledních dvanáct měsíců jsou konzervativní fondy o 6,8 % výše. U fondů rizikových dluhopisů se setkaly dva protichůdné trendy: rostoucí riziko u akcií, z čehož pramenil nárůst rizikových přirážek, a současný pokles bezrizikových výnosů. Rizikové dluhopisové fondy přidaly za měsíc 1,4 %, meziročně jsou výš o 10,4 %.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX červenec 2024 1,4 % od začátku roku 6,7 % poslední rok 10,4 % poslední 3 roky 9,8 % posledních 5 let 20,5 % posledních 10 let 30,2 % počet fondů 48

Také smíšené fondy připsaly svým klientům v červenci kladné zhodnocení. Meziměsíčně to bylo 1,4 %, meziročně 10,4 %.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

