Proč Degiro stoplo prodej některých ETF. A přidají se další?

Platforma Degiro, přes kterou investuje i řada českých drobných investorů, nečekaně pozastavila nákupy některých ETF (burzovně obchodovaných fondů). Klientům to napsala ve středu večer, ve čtvrtek už nakupovat nešlo. Co se vlastně stalo a hrozí něco podobného i u jiných obchodníků?

České investory zaskočila ve středu večer zpráva od nizozemské platformy Degiro: Vzhledem ke změnám v regulaci PRIIPs nebude dále možné nakupovat některé fondy, které držíte, do doby, než jejich emitent dodá potřebnou dokumentaci. Možnost nákupu některých ETF (burzovně obchodovaných fondů) skončila prakticky okamžitě.

Degiro odkazuje na evropská pravidla pro PRIIPs – packaged retail and insurace-based products, tedy „strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou“. Podle nich musí – jednoduše řečeno – společnost, která takové investiční produkty nabízí, dát klientům k dispozici stručný souhrn všech vlastností daného produktu, a to v tom jazyce, v jakém produkt nabízí a inzeruje.

Jde o tři stránky těch nejzákladnějších informací, takzvaných KIDs: key information documents – klíčové informační dokumenty, případně v českém prostředí také sdělení klíčových informací. Aby měli zákazníci možnost rychle posuzovat a porovnávat jednotlivé investiční příležitosti.

A Degiro pro některé ETF, které dosud nabízelo, tato KIDs nemá.

Pravidla pro PRIIPs platí už několik let. Obsahovaly ale přechodné období pro investiční fondy. UCITS – tedy fondy, které odpovídají standardním fondům podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech) – měly mít během pěti roků čas připravit se.

Toto přechodné období bylo dokonce prodlouženo – do konce roku 2022. Od prvního ledna letošního roku tedy není možné v zemích Evropské unie nabízet ani ETF bez klíčové dokumentace v příslušném jazyce.

Některé otázky zůstávají nezodpovězené:

Proč Degiro ETF bez dokumentů s klíčovými informacemi nabízelo ještě dva a půl měsíce po konci přechodného období?

Co se stalo, že je přestalo nabízet právě v půlce března, navíc bez varování klientů v rozumném předstihu?

Na jiné otázky, které investory pálí, odpovědi naštěstí máme.

Co znamená pozastavení nákupu některých ETF u platformy Degiro?

Klienti nemůžou nakupovat nová ETF bez potřebných KIDs v češtině. Nemůžou ani přikupovat další ETF, přestože je už drží – pokud nemají KIDs v češtině. Ale samozřejmě: dosud nakoupené ETF fondy můžou klienti bez obav dál vlastnit, případně je prodat.

Nevíme zatím, kdy (a jestli vůbec) se ETF do nabídky Degira vrátí. Ze zprávy, kterou platforma rozeslala, se zdá, že by se vrátit do nabídky mohly. Ovšem až je dodají vydavatelé ETF. Jestli pro ně bude malý český trh tak zajímavý, aby na to nějak pospíchali, to je ovšem těžké odhadovat.

Problému se podrobně věnuje investor Jakub Dvořák, autor webu Rozbité prasátko. Zveřejnil i svou komunikaci s platformou a tipy, jak situaci řešit.

Přestanou nabízet ETF bez KIDs v češtině i jiné platformy a společnosti v Česku?

Podle našich informací to nehrozí. Ptali jsme se přímo u zdrojů.

Z odpovědí, které jsme zatím od některých společností nabízejících investice do ETF získali, mimo jiné plyne, že rozhodující může být i forma, jakou se investice realizuje. Něco jiného je, když nakupujete ETF sami – pak musí být k dispozici KID v češtině. A něco jiného je, pokud má společnost od klienta svolení ke správě portfolia – pak ETF nekupuje sám klient, nýbrž společnost, takže KID v češtině být nemusí.

Další možnost – i pro společnosti, které umožňují přímý nákup ETF – je nekomunikovat s klienty vůbec v češtině. Tedy nenabízet ETF česky, ale v jazyce, ve kterém KID existují, typicky tedy v angličtině.

Zdroj: Portu

Martin Luňáček

výkonný ředitel Portu

Portu umožňuje už řadu let investovat do mnoha populárních ETF. Možné to je beze změny i nadále, jelikož po celou dobu máme pro klienty k dispozici dokumenty KID i v češtině. U těch, jejichž vydavatel český KID nedodává, jsme zajistili odborný překlad a dokumenty na pravidelné bázi aktualizujeme.

S vydavateli ETF jako například BlackRock, Xtrackers nebo Invesco dlouhodobě spolupracujeme mimo jiné i na těchto věcech. Důležité je také zmínit, že zmiňované dokumenty je potřeba poskytovat, jen pokud investování probíhá v režimu přijímání a předávání pokynu – tedy u Portu v rámci produktu vlastní strategie, kde si investor skládá investici sám. V rámci řízených portfolií na míru, které běží v režimu obhospodařování majetku, české KIDy nejsou potřeba, protože výběr instrumentů a nastavení portfolia provádí profesionální tým portfoliomanažerů.

Zdroj: Patria Finance

Martin Mráček

obchodní ředitel Patria Finance

Předmětná regulace říká zjednodušeně zhruba toto: U těch ETF, která obchodník s cennými papíry aktivně nabízí nebo doporučuje, platí povinnost zabezpečit překlad základních informací o těchto ETF (takzvaných KID) do českého jazyka a poskytnutí těchto českých KID klientům včasně dle požadavků regulace. Pak existuje celá mnohem širší paleta konkrétních ETF, která broker umožňuje zobchodovat na podnět zákazníka, bez jejich jakéhokoli předchozího aktívního nabízení či propagace. V uvedeném případě broker pouze zprostředkovává přístup (k předmětným obchodním místům), a tedy není subjektem povinnosti zajistit pro zákazníka KID v českém jazyce. Klienti s Patria Finance využívají všechny popsané možnosti.

Burzovně obchodované fondy ETF jsou chytrou volbou nejen pro začínající investory a investování do nich se u Patria těší velké oblibě a zájem o tuto formu neustále roste. Odpovídajícími pravidly se řádně řídíme již několik let a k pozastavení prodeje rozhodně nevidíme důvod.

Zdroj: Fondee

Jan Hlavsa

generální ředitel Fondee

Pozastavení nabídky některých ETF ve Fondee narozdíl od Degira nehrozí. Ve Fondee máme licenci na portfolio management, nikoliv předávání a přijímání pokynů, jak to bylo u Degira. Díky tomu nemusíme mít všechny KIDs přeložené do češtiny. Klienti se tedy nemusí obávat a mohou s námi investovat, pokud s výběrem u konkurence nejsou spokojeni.

Nutno říci, že legislativu, která dopadla na Degiro, považujeme za zbytečně protekcionistickou a nepovažujeme ji za ideální. Velcí eminenti nemají chuť překládat KIDs do češtiny, protože český trh je v celosvětovém kontextu malý. A jak se na příkladu Degiro ukázalo, výsledkem této legislativy je, že koncový zákazník má omezený výběr produktů.

Zdroj: Česká spořitelna

Lukáš Kropík

manažer externí komunikace České spořitelny

Obchodování s ETF jsme nezastavili. Možnost obchodovat s akciemi, certifikáty a ETF jsme v Georgi spustili relativně nedávno (letos v lednu) a samozřejmě velmi bedlivě sledujeme všechny legislativní náležitosti, abychom vyhověli potřebným regulatorním požadavkům.

