Jak poznat investiční podvod. Pozor na varovné signály

Přes čtyři tisíce lidí uvěřili člověku, který jim ve svých osmadvaceti letech sliboval služby „jednoho z nejzkušenějších obchodníků v EU“. Teď je Ondřej Janata čerstvě obviněný z toho, že z nich podvodně vytáhl celkem 1,5 miliardy korun.

Jeho firma Growing Way lákala na investice do měnových párů, akcií, akciových indexů nebo komodit. Například v únorovém rozhovoru pro časopis Hrot Janata říkal, že se soustřeďuje hlavně na takzvané intradenní obchodování (obchody v rámci několika hodin založené na okamžitých výkyvech cen na burzách) s tím, že takto dokáže vydělávat až stovky procent ročně.

Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) jde o podvod, který fungoval na principu Ponziho schématu. Tedy takzvaného letadla, kdy jsou investorům připisovány fiktivní zisky vyplácené nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů.

Takový systém se jednou zákonitě musí zadrhnout a padnout. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje však zásah přišel brzy a policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Investoři by tak nakonec neměli skončit úplně bez peněz.

Národní centrála proti organizovanému zločinu nejprve vše oznámila bez uvedení jména podezřelého. Konkrétně na Janatu ukázal o den později web Seznam Zprávy. Ten se s ním neúspěšně pokoušel spojit. Mluvil s jeho otcem, podle něhož jde o konkurenční boj. Sám Janata pak během pátku do médií poslal následující vyjádření: „Nechci nyní celou záležitost jakkoli blíže komentovat a zasahovat tak do vyšetřování. Mohu jen uvést, že jsem s penězi klientů aktivně obchodoval a není pravdou, že by šlo o Ponziho schéma. S orgány plně spolupracuji a pevně věřím, že se vše brzy objasní.“

Redakce Seznam Zpráv mluvila i s člověkem, který do fondu investoval a který popisuje, že problémy přišly náhle v srpnu. Nejprve měla Janatova firma informovat o propadu hodnoty spravovaných peněz o čtvrtinu a na konci měsíce byly pozastaveny veškeré pohyby na investičním účtu. Web připomíná, že Janatův fond fungoval podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (správa majetku srovnatelná s obhospodařováním). Takzvaný alternativní fond je sice evidován u České národní banky, ta na něj ale jinak nedohlíží. Mezi několik základních omezení pro tento typ fondů patří, že nemůžou své produkty nabízet veřejně.

Alarmující signály

Jak by měli potenciální investoři poznat podobně nebezpečný, když už ne přímo podvodný podnik? V anketě, kterou na Twitteru vyhlásila Lenka Schánová, autorka podcastu Jak investovat a organizátorka České investiční konference, se sešlo hned několik užitečných tipů.

„Existuje spolehlivý lakmusový papírek, a to je absence pokory. A nemusí jít jenom o vyložené podvody. Kdykoliv vidím velkohubé prezentace o tom, jak snadno budou systematicky porážet trh, tak si říkám, že ti lidé ani netuší, co je v této profesi čeká,“ zdůrazňuje Ján Hájek, uznávaný manažer podílového fondu Top Stocks od České spořitelny.

Další rady? Nevěřte nikomu, kdo vám slibuje jistý výnos v řádech desítek procent. Nebo kdo vás láká na drahé hodinky, auta a podobně. Obecně by se začínající investoři měli vyhnout vysocerizikovým obchodům pro zkušené investory, jako je obchodování na páku (za využití úvěru), obchodování s měnovými páry nebo různým investičním derivátům.

1. Forex a komodity. Nikdo seriózní nenabízí fond založený na forexových a komoditních spekulacích.

2. Intraday trading. Vyhýbejte se tomu jako moru.

Varovné signály se dají vyčíst i při pečlivějším čtení internetových stránek investiční společnosti, které chcete peníze svěřit. Pokud web vůbec nemá, alarm by se měl rozsvítit okamžitě. Janatova Growing Way web má a píše na něm třeba toto: „Investiční tým GW pod vedením zakladatele firmy Ondřeje Janaty patří k nejzkušenějším obchodníkům v EU ceněným na Londýnské burze.“

Když pomineme, že londýnská burza má být psaná s malým el, tak by vás mělo hned zarazit, že Janatovi je teprve 28 let a tudíž nemůže mít tolik zkušeností, jak píše. Navíc narazíte, když chcete zjistit, kdo konkrétně ve zmiňovaném investičním týmu je. Na webu o něm není nic.

Nenajdete tam ani žádné podrobné informace o historii obchodování. Seriózní podílové fondy přitom mají na webu investiční společnosti dopodrobna popsanou investiční strategii, historii výnosů a poplatky, které jsou s ním spojené. A jejich portfoliový manažer píše pro investory pravidelné zprávy, v nichž uvádí, jak se vyvíjí trh a jaké obchody a proč třeba za poslední měsíc udělal.

Když do něčeho chcete investovat, musíte do toho také vidět. Nemůže vám stačit ujištění, že budete vydělávat, zabalené do rádoby odborných vět. I takové Growing Way na svém webu má. Třeba: „Investičním cílem společnosti je dosáhnout zajímavého výnosu investovaného kapitálu při současném zmírnění investičních rizik na základě diverzifikace napříč různými zeměmi, sektory a investičními styly.“

Rozhodně příslib fixního měsíčního zhodnocení resp. graf výkonnosti velmi podobný přímce.

Obchodní historie, kde není ani jeden měsíc ztrátový.



Pozor si dejte i na možné zneužívání dobrého jména České národní banky, podobně jako to některé podvodné firmy dělají u dluhopisů. Když je fond registrován u centrální banky, ještě to neznamená, že na jeho činnost ČNB aktivně dohlíží, jako je tomu třeba u bank nebo u podílových fondů. Když vám tedy někdo bude tvrdit, že je registrovaný v seznamu ČNB, samo o sobě to nic neznamená.

Korporátní dluhopisy? Klíčové varovné signály: Zdroj: Shutterstock Několik let za sebou klesající tržby

Několik let za sebou klesající EBITDA

Záporná EBITDA

Záporné provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu

Několik let za sebou záporné provozní cash flow

Několik let za sebou rostoucí zadluženost dle poměrového ukazatele Čistý dluh / EBITDA

Několik let za sebou klesající kapitalizace dle poměrového ukazatele Vlastní kapitál / Celková aktiva

Časté změny v představenstvu

Změna či časté změny auditora

Není veřejně dostupná výroční zpráva

Nejsou veřejně dostupné všechny tři konsolidované finanční výkazy – výsledovka, rozvaha a cash flow

Výrok auditora k finančním výkazům není „bez výhrad“

Distribuce dluhopisů není vedena prostřednictvím zavedené finanční instituce pod dohledem ČNB

Silně negativní zprávy v médiích Autor: Michal Stupavský, Conseq Investment Management

