Nejlepší podílové fondy roku. A kdo je letos v minusu

Na předních místech žebříčku nejvýkonnějších podílových fondů za letošní první pololetí najdeme fondy z oblasti hodnotových akcií, jako jsou finanční a energetické tituly. Znatelný náskok si vybudovaly v prvním čtvrtletí, zatímco v druhém už většinou lehce zaostaly za fondy růstových akcií.

Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Fincentrum & Swiss Life Select. Průměrný český investor do podílových fondů dosáhl za leden až červen zhodnocení o 5,51 %. Výrazně se však rozevřely nůžky mezi jednotlivými typy fondů.

„Vyššího zhodnocení dosahuje dynamický český investor držící v portfoliu akciové podílové fondy. Ty mu za uplynulé dva kvartály přinesly zisk 11,34 %. Naopak horší výkonnosti čelí konzervativní investor, když jsou dluhopisové fondy po půl roce de facto na stejné výchozí úrovni,“ říká Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Značný vliv měl i vývoj měnových kurzů. Vůči americkému dolaru sice česká koruna byla v pololetí na úrovni z počátku roku, vůči euru však znatelně posílila. U eurových investic tak vyšší tempo růstu vykázaly podílové fondy měnově zajištěné do české koruny, dodává Bechník.

Pět nejvýnosnějších fondů za první pololetí 2021 Schroder ISF Global Energy A Acc 39,25 % Templeton Asian Smaller Companies A (acc) USD 26,68 % NN (L) Energy X Cap CZK Hedi 25,93 % Conseq Invest Equity 20,62 % Schroder ISF Emerg Europe A Acc 20,52 % Výkonnost je přepočtena do české koruny. Zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters.

Pět nejméně výnosných fondů za první pololetí 2021 BGF World Gold A2 USD -8,71 % Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1 -6,15 % Generali IS - Absolute Return Multi Strategies BX -5,72 % BGF Euro Bond A2 EUR -5,68 % Schroder ISF EURO Government Bond A Acc -5,68 % Výkonnost je přepočtena do české koruny. Zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters.

Index českého investora CII750 sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.

Regionálně slušných výsledků dosahovaly cenné papíry především ze střední Evropy, které se podařilo zmírnit šíření nákazy koronaviru spolu se zrychlením tempa očkování. V rámci akciových trhů pak v dané oblasti dominují sektory hodnotových titulů. Zvlášť finanční sektor pak těžil z očekávaného rychlejšího zvedání úrokových sazeb než ve většině ostatních regionů.

V rámci zaměření na ostatní třídy aktiv slušně zhodnotily komoditní fondy. Zvláště se dařilo těm orientovaným na ropu či například měď. Naopak horší výkonností si prošly fondy, které svoji hodnotu odvíjí od ceny zlata.

Jak autoři indexu vidí třetí čtvrtletí? „Pro zhodnocování fondů bude rozhodující, co zazní od centrálních bank ohledně inflačního a ekonomického výhledu. Pokračování silného ekonomického růstu doprovázeného vysokou dynamikou růstu cenové hladiny by vrátilo zpět do sedla fondy hodnotových akcií. Na podzim ale můžeme čelit výzvám potenciálního rizika další vlny koronaviru. Pesimistický scénář by tak naopak podpořil například fondy technologií, defenzivních sektorů jako veřejných služeb, či bezpečných dluhopisů,“ říká Bechník.

Obecně lze podle něj pro další měsíce na akciových trzích očekávat pomalejší zhodnocování, stále ale výrazně převyšující inflaci. U konzervativních investic budou na atraktivitě získávat fondy peněžního trhu těžící z růstu úrokových sazeb, dodává.

PIF Partners index podílových fondů sleduje víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku.