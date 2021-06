Air Bank rozšiřuje možnosti investování o Portu

Mobilní aplikace My Air nově umožňuje klientům Air Bank sjednat si investice také prostřednictvím služby Portu. Později se tato možnost rozšíří také do internetového bankovnictví a na všechny pobočky.

Loni v březnu začala Air Bank v ostrém provozu nabízet investování do podílových fondů – zájemci mají na výběr osm fondů od společností Conseq a Generali Investments CEE. Investovat lze v internetovém bankovnictví, ne v aplikaci (tam je k dispozici jen náhled). „Možnost sjednat si podílové fondy v budoucnu i v aplikaci nevylučujeme, do konce letošního roku to ale nemáme v plánu,“ upřesňuje mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Loni v září rozšířila Air Bank možnosti investování o doplňkové penzijní spoření – prodává fondy NN Penzijní společnosti. Nedávno pak přidala také investice do půjček prostřednictvím služby Zonky Rentiér.

Portu funguje od roku 2018, je retailovou divizí české investiční společnosti Wood & Company. Klienti mohou investovat pravidelně i jednorázově, a to už od 1000 korun. V současné době má Portu ve správě aktiva v hodnotě 3,5 miliardy a téměř 55 tisíců registrovaných uživatelů. Jejich peníze investuje převážně do indexových fondů. Portu láká na nejnižší správcovský poplatek na trhu, pokud se klient vzdá možnosti vybrat si investice kdykoliv. Při nejdelší fixaci na 15 let může poplatek klesnout až na 0,53 % ročně.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.