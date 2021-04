Každý čtvrtý Čech vůbec nechrání úspory před inflací

Čtvrtina Čechů se vůbec nesnaží chránit své úspory před inflací. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz totiž považují hotovost nebo běžný účet, ukázal březnový průzkum Generali Investments CEE mezi 1050 uživateli internetu ve věku 18 až 65 let z celé republiky.

Největší skupina respondentů – 35,6 % – považuje za nejvhodnější způsob ukládání peněz spořicí účty a další spořicí produkty jako například penzijní či stavební spoření. Druhá největší skupina – 15,4 % – preferuje přímé investice do nemovitostí. Těsně za nimi jsou zastánci ukládání peněz na běžném účtu v bance – 14,3 %. Vklady na běžném účtu se až na výjimky neúročí.

Následují investování prostřednictvím investičních fondů (9,8 %), odkládání peněz v hotovosti (9,2 %), alternativní investice jako jsou drahé kovy či sběratelství (7,2 %) a přímé investice do akcií a dluhopisů (6,5 %). Mezi lidmi se základním vzděláním si nechává úspory v hotovosti dokonce pětina lidí.

„Více než pětina Čechů má v hotovosti nebo na běžném účtu přes 100 tisíc korun, což nejsou malé částky. Jejich úspory se jim tak nejen nezhodnocují, navíc jsou vystaveny inflaci a hodnotu reálně ztrácí – například jen za minulý rok až o 3,2 %,“ upozorňuje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Zdroj: průzkum pro Generali Investments CEE

Český přístup tak dál zůstává velmi odlišný od západní Evropy. Podle dat Eurostatu drží české domácnosti drží v hotovosti či na běžných účtech zhruba 45 % finančního kapitálu, zatímco například v Německu je to 36 % a v Nizozemsku jenom 15 % - lidé tam naopak mnohem víc investují.

Průzkum nicméně ukázal, že část svých výdělků v současnosti investuje už 38 % obyvatel Česka. U patnácti procent se jedná o minimálně desetinu příjmů.

Přes 20 % Čechů začalo po koronavirové krizi investovat víc než před ní, méně naopak investuje jen 12 % lidí. Zatímco po méně rizikových produktech se poohlíží 7,4 % lidí, více rizikové nyní vyhledává jen 3,3 % respondentů. U více než poloviny lidí (56 %) pak pandemie chování v oblasti investic neovlivnila nijak.

„Průzkum poukázal na zajímavý trend, a to je investování do kryptoměn. Uvedlo ho 13 % mužů a 5,4 % žen, především mezi mladými lidmi. Potvrzuje to jak jejich investiční apetit, tak vůli zkoušet nové produkty, i za cenu vyššího rizika,“ říká Mederly.

Ženy obecně vyšly ze srovnání jako konzervativnější investorky. Zatímco mužů investuje do fondu s vysokou mírou rizika 23,5 %, u žen je to dvakrát méně. Ženy naopak více než dvakrát častěji než muži volí nízkou míru rizika, a to ve 35 %.

Podstatný rozdíl v přístupu naopak není patrný u přímých investic do nemovitostí. Za nejvhodnější způsob ukládání peněz je považuje 16 % mužů a necelých 15 % žen. Platí to zejména pro respondenty s vysokoškolským vzděláním, kteří v tomto smyslu s poměrem 24 % téměř dvakrát převyšují ostatní skupiny.

