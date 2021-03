Zdeněk Tůma s partnery rozjíždí nový realitní fond

Lidé, kteří mohou investovat aspoň milion korun a věří nemovitostem, mají novou možnost, kde zkusit zhodnotit své peníze. Ekonom a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, portfolio manažer Martin Pětivoký a majitel developerské skupiny Realism Martin Hubinger založili společnost IRQ Funds a rozjíždějí nový fond pro kvalifikované investory IRQ Residential Rental zaměřený na nájemní bydlení.

Fondy IRQ se zaměřují na nemovitosti v Praze a Brně. Fond IRQ Residential Rental počítá s investičním horizontem pět a více let a cílí na výnos přes osm procent ročně. Jeho zakladatelé v současné době jednají s většími investory, od nichž mají předběžný příslib investice v řádu nižších stovek milionů korun, které by fondu umožnily v horizontu několika měsíců uskutečnit dvě až tři transakce. V dalších třech až čtyřech letech fond plánuje realizaci pěti až deseti projektů.

Poplatky spojené s investicí do nového fondu se odvíjejí od výše investice. Vstupní poplatek dělá do 2,5 % z investované částky od 1 do 25 milionů korun. Kdo investuje víc, vstupní poplatek neplatí. Manažerský poplatek se pohybuje od 0,5 do 1,5 %. Nejvyšší opět platí ti, kdo investují od 1 do 25 milionů, nejnižší ti, kdo fondu svěří více jak 100 milionů. IRQ si bere i výkonnostní poplatky, které jsou opět odstupňovány podle výše investice. Od těch, co investují od 1 do 25 milionů, si vezme 70 % z případného zhodnocení nad 7 %, u lidí s investovanou částkou nad 100 milionů si vezme 50 % ze zhodnocení nad 5 %.

„U projektů jsme od pokročilé fáze přípravy přes jejich realizaci, dlouhodobé držení, správu a zhodnocování až po správně načasovaný prodej. Nemovitosti tímto postupem připravíme, přizpůsobíme a postavíme tak, abychom mohli po dlouhé období maximalizovat investorský výnos,“ říká Tůma, který je předsedou dozorčí rady IRQ Funds a zodpovídá především za celkovou strategii fondu, investorské vztahy a řízení finančních zdrojů.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.