S kým investovat a proč zrovna s námi? Nabídky pro začátečníky

V úvodním díle seriálu jsme vám vysvětlili, jak začít investovat, když už vás nebaví nulové sazby na spoření v bankách. Z nezávislého redakčního pohledu jsme ukázali i hlavní možnosti, kam umístit volné peníze.

Pomineme-li základní a bezpečnou ochranu před inflací, tedy stavební spoření a především protiinflační Dluhopis Republiky, nabízejí se pro začátek hlavně podílové fondy. Přinejmenším než se víc rozkoukáte a zkusíte třeba přímé investice do akcií.

Ve druhém díle teď necháme v anketě promluvit zástupce bank a investičních společností, kteří se vás pokusí přesvědčit, proč byste měli začít své úspory zhodnocovat zrovna u nich.

Air Bank

Zaprvé je důležité, aby si klient nejdřív sám stanovil, co od investic očekává. Kolik peněz chce investovat a jak dlouho může mít peníze v investici vázané. Na rozdíl od spořicího účtu, kdy má klient peníze neustále po ruce, se u investic počítá s delším, obvykle i několikaletým obdobím, po které se investice zhodnocuje. Anebo také ne. Je totiž důležité, aby si klient uvědomil, že s investicí je vždy vázané nějaké riziko.

Obvykle platí: čím větší potenciální riziko, tím ale i větší potenciální zhodnocení. Právě proto se doporučuje investice směřovat na několikaleté období, protože v delším časovém horizontu je více pravděpodobné, že po období poklesu bude následovat období růstu (a naopak) a ve výsledku bude klient v plusu.

Klientům Air Bank nabízíme možnost investování do podílových fondů. Jednoduše, online a bez vstupních poplatků. Investovat do podílových fondů může klient dokonce už od stokoruny. Stačí, aby ve svém internetovém bankovnictví vyplnil investiční dotazník a na jeho základě si pak může vybrat z doporučených podílových fondů. Stav svých investic pak uvidí také online a to v internetovém i mobilním bankovnictvím.

Pro klienty připravujeme ale i další možnosti zhodnocování úspor. Například už brzy spustíme investování prostřednictvím aplikace My Air do služby Zonky Rentiér. Zonky Rentiér funguje na bázi P2P půjček, a proto se vyznačuje relativně nízkým rizikem a dlouhodobým očekávaným průměrným výnosem 3,55 % ročně. Vstupní investice u Zonky Rentiéra je minimálně 50 tisíc korun a poplatek činí 1,9 % z vkladu. S investováním do Zonky Rentiéra pomohou klientům Air Bank i na našich pobočkách.

Amundi

Nabízíme zázemí silné mezinárodní společnosti spravující přes 1,7 bilionu eur pro více než sto milionů klientů z celého světa. Skupina Amundi je lídrem na evropském trhu a patří mezi deset nejvýznamnějších investičních společností světa.

Jednou z hlavních výhod pro klienty jsou vlastní expertizy napříč širokou škálou světových trhů. Odborníci jsou pro ně schopni vytvořit inovativní investiční strategii a řešení šité na míru jejich potřebám, cílům a rizikovému profilu. Zodpovědné investování neboli jednání v souladu s kritérii ESG je od založení Amundi v roce 2010 jedním z jeho hlavních pilířů.

Conseq

Pokud jste v investování a spoření si na důchod spíše začátečníkem a zatím využíváte pouze základní finanční produkty jako spořící účet, stavební spoření, případně penzijní spoření, zajímavou alternativou by pro vás mohly být podílové fondy. Podílové fondy jsou dnes v Česku velice silně regulované a dohlížené finanční nástroje. Nad českým kapitálovým trhem bdí Česká národní banka a navíc platí, že každý podílový fond musí mít svého depozitáře a také auditora. Tudíž riziko, že by investiční společnosti jako správci podílových fondů mohly provádět jakékoliv finanční machinace nebo dokonce úspory podílníků vytunelovat, se výrazně blíží nule.

Podílové fondy obvykle investují peníze podílníků neboli investorů do diverzifikovaného portfolia cenných papírů. Podílové fondy přitom obvykle dělíme na akciové, dluhopisové a realitní, případně fondy alternativních investic a fondy smíšené. Pravidelně investovat se obvykle dá již od pětistovky měsíčně, takže jsou podílové fondy dostupné té nejširší veřejnosti.

Pokud je váš investiční horizont dlouhý, minimálně deset let, pak se doporučuji orientovat primárně na akciové fondy. Jejich hodnota sice v krátkodobém horizontu někdy silně kolísá, nicméně v dlouhém horizontu mnoha let jsou právě akciové fondy ty nejvýdělečnější. Pokud je váš horizont naopak spíše krátký, do tří až pěti let, doporučuji se orientovat spíše na konzervativnější dluhopisové fondy, u kterých je v krátkodobém horizontu riziko poklesu výrazně menší než u akcií.

Conseq Investment Management na českém kapitálovém trhu působí již od roku 1994, tudíž máme s investováním a se správou investičních fondů bohaté zkušenosti. Navíc jsme na rozdíl od naší konkurence zcela nezávislí, neboť vlastníci Consequ jsou zároveň v naší společnosti vysokými manažery, tudíž nemusíme v žádném případě bojovat s jakýmkoliv tlakem ze zahraničních centrál mateřských společností.

Česká spořitelna

Současná doba klade řadu nároků a přiměla nás ještě více uvažovat nad tím, jak máme uspořádány finance, jak s nimi nakládáme, řešíme zajištění na stáří a snažíme se je ochránit před znehodnocením v podobě inflace. Aktuální prostředí způsobuje, že spořicí účty a termínované vklady nejsou atraktivními ve srovnání s inflací. Proto využíváme alternativy jako stavební spoření, penzijní připojištění a stále častěji finance zhodnocujeme prostřednictvím investičních nástrojů.

Začátkem a vstupem do světa investic mohou být podílové fondy, které jsou zajímavou alternativou pro začínající i zkušené investory. Důležitá je nejen skladba, která bude odpovídat našim znalostem a preferencím, ale podstatnou roli hraje i výběr partnera, který dokáže komplexně vyhodnotit všechny oblasti finančního plánování a poradit s optimální strukturou.

Česká spořitelna je lídr v distribuci otevřených podílových fondů a její postavení upevňuje řada prvenství. Fond Top Stocks spravuje více než 21 miliard korun a je největším akciovým fondem v Česku. Obdobnou pozici zaujímá ve své kategorii i ČS Nemovitostní fond. Klientům přinášíme rovněž portfolia zaměřující se na takzvané ESG (odpovědné) investování. V přístupu klademe důraz na poradenství a chceme být nejen bankou, ale především partnerem a rádcem.

ČSOB

Pro klienty hledáme vhodná řešení, která jsou připravena na míru očekávanému výnosu, riziku a samozřejmě na doporučeném investičním horizontu. Mezi naše nejoblíbenější produkty patří podílový fond ČSOB Bohatství, který se s objemem více jak 30 miliard korun stal začátkem roku 2021 jedničkou na trhu fondů kolektivního investování. Jedná se o smíšený fond, který je složen ze 40 % akciové složky, která nabízí potenciálně vyšší výnos a 60 % fondu tvoří méně volatilní dluhopisy. Díky této kompozici dokáže překonat inflaci a připsat zajímavý výnos i opatrnému investorovi.

Novinkou roku 2020 se stala služba ČSOB Drobné, která z každé platby kartou odkládá prostředky stranou, zaokrouhlí platbu na každých 20 korun nahoru a po nastřádání 300 korun se bez vstupních poplatků zainvestuje do fondu ČSOB Bohatství. Naši klienti si mohou službu zřídit on-line přes internetové nebo mobilní bankovnictví.

Odvážným investorům, kteří očekávají potenciálně vyšší výnosy nabízíme mimo jiné čistě akciové fondy s tematickým příběhem, jako v případě ČSOB Akciového vodního bohatství. Vlajkovou lodí mezi akciovými fondy je ČSOB Akciový, jež je široce diverzifikovaný. Portfolio manažer tohoto fondu investuje do společností, jejichž značky jsou známé po celém světě a s jejich produkty se každý den potkáváte.

Fio

Podílové fondy jsou pro začínající investory vhodnou variantou, která jim umožní efektivně rozložit riziko a díky výhodám kolektivního investování se s minimem času a nákladů můžou dostat k investicím, které by jinak nemohli realizovat. Fio investiční společnost nabízí své podílové fondy od roku 2018, takže relativně krátkou dobu, ale při správě finančních prostředků navazuje na dlouholeté zkušenosti a tradici největšího domácího retailového obchodníka s cennými papíry, který v rámci finanční skupiny Fio působí.

Stejně jako u ostatních produktů se snažíme i u podílových fondů jít cestou minimálních poplatků a investice do fondů není zatížena žádným vstupním poplatkem. Zaměřujeme se primárně na akciové fondy, kde z dlouhodobého pohledu vidíme nejatraktivnější přínos pro investory a tyto trhy známe nejlépe. Globální akciový fond od svého založení v prosinci 2018 zhodnotil vložené prostředky již o téměř 50 %, což je výrazně nadstandardní výsledek.

Fondee

Když řešíte, kam uložit peníze, obvykle se pohybujete na ose „malé riziko a malé zhodnocení“ až „velké riziko a velké zhodnocení“. Peníze na běžném účtu se vám zhodnotí minimálně nebo vůbec (kvůli inflaci se dokonce spíš znehodnotí!). Na druhé straně např. spekulace s kryptoměnami může přinést velké zhodnocení, ale musíte počítat i s reálnou možností, že se hodnota vašich vkladů během pár dnů nebo i hodin propadne na polovinu, nebo níž.

Pokud chcete vystoupit z bezpečných, ale nevýnosných vod běžného nebo spořicího účtu, ale nechcete se hned pouštět do spekulací a riskovat všechny svoje prostředky, pak je ideálním krokem investice do ETF, což jsou fondy obchodované na světových burzách, které sdružují desítky až stovky akcií nebo dluhopisů. Přes platformu Fondee si můžete vybrat kombinaci ETF s různým zaměřením (americké akcie, evropské státní dluhopisy a další). Rozložíte tak riziko, ale při zachování slušné výnosnosti zhruba mezi 5 % a 10 % ročně, což je ideální startovní investice.

Moneta Money Bank

V Monetě máme nabídku aktuálně 29 nezávislých fondů od osmi investičních společností. Na rozdíl od jiných bank, které mají vlastní investiční fondy, vybírají naši investiční bankéři ty nejlepší fondy od světoznámých hráčů na investičním trhu a snažíme se, abychom v nabídce měli široké spektrum fondů, které jsou experty na určitý segment na trhu.

Všechny fondy nabízíme bez vstupních poplatků, čím se vymykáme z tuzemských standardů a přibližujeme se vyspělému investičnímu světu. Nabízíme i fondy, které nejsou na trhu jinde dostupné, příkladem jsou například fondy od East Capital či Petrus Advisers. Zaměřujeme se na udržitelné investování a rozšiřujeme nabídku fondů v oblasti ESG (jde o jednu z forem odpovědného investování s ohledem na sociální oblast nebo životní prostředí - poznámka redakce).

Každý náš klient může své portfolio spravovat přes mobilní i internetové bankovnictví. Ke správě investic a odbornému poradenství lze samozřejmě využít i naše vyškolené a specializované investiční bankéře na našich pobočkách.

Partners

Na rozdíl od mnoha bankovních fondů, kde jsou primárním cílem manažerské bonusy, jsou naše fondy nezávislé a vytvořené tak, aby byly efektivní a nízkonákladové, a to hlavně z pohledu klientů.

Důkazem jsou nulové vstupní poplatky, kdy klient v okamžiku zainvestování opravdu investuje svých 500, deset či sto tisíc korun bez jakýchkoliv srážek. Tím klient dostává náskok několika procent vůči konkurenci.

Dalším důkazem je rozsah investičních příležitostí, kdy Partners fondy nemusí investovat jen podle not vlastníků banky, a tím se mu velice rozšiřují možnosti a také klesá nákladovost těchto investic. Denní likvidita, transparentní cena, kontrola depozitářem a dohled ČNB jsou dalšími pilíři Partners fondů, na které se často zapomíná.

Hlavně však musím zmínit dlouhodobou výkonnost našich fondů, které se soustředí především na zhodnocení majetku klientů v daném sektoru, protože to je jejich práce, a ne plnění dalších pofidérních cílů. Jedná se především o akciový fond Partners 7 Stars, který je dlouhodobě špičkou na akciovém poli, ale i fond Partners Bond Opportunity určený pro konzervativní klienty, který již od svého založení pobíjí nejen všechny konkurenční dluhopisové fondy, ale jako jeden z mála poráží i inflaci.

Patria Finance

Jednou z možností, jak vstoupit do investičního světa, by mohla být strategie svěřit své prostředky do správy algoritmu, jako je například indigo. Po roce od spuštění aplikace evidujeme 5000 uživatelů, kteří pravidelně spoří mezi 100 až 3000 korunami. Jednorázově v průměru v řádu sta tisíců korun. Souběžně s tím se zaměřit na edukaci v oblasti investic. Myslím tím teorii a praktický trénink v demo účtu. Dojde tak v ideálním případě k propojení teoretických znalostí s praxí.

Jako další krok bych doporučil využít pravidelné investování do ETF a následně učinit první nákupy akcií společností obchodovaných na hlavních trzích. Doporučil bych vstupovat do pozic s částí kapitálu a diverzifikovat investici sektorově i z pohledu měn.

S načerpáním znalostí, chování trhu a posouzení, zda investování naplnilo očekávání, přichází okamžik, kdy je vhodné zainvestovat naplno s jasným cílem.

Portu

Volné peníze nad rámec rezervy na spořicím účtu a případně plánovaného brzkého výdaje patří do investic, aby neztrácely hodnotu. Základem osobního portfolia každého z nás a přirozeným prvním krokem do světa investic by mělo být široce diverzifikované portfolio akcií, dluhopisů a případně komodit. Portfolio profesionálně sestavené a spravované, bezúdržbové a nízkonákladové – bez zbytečných poplatků. Takové, se kterým člověk „nesáhne vedle“. A přesně to poskytuje lidem Portu.

Portfolia na míru od Portu jsou vstupenkou do investičního světa pro ty, kdo si měsíčně odloží pár tisíc stranou, i základním stavebním kamenem pro investory s miliony. Až po vybudování tohoto jádra osobního portfolia totiž dává smysl začít jej případně doplňovat o jednotlivé vybrané akcie, alternativy nebo dokonce kryptoměny.

Portu je mezi lidmi oblíbené pro svou jednoduchost ovládání, přehlednost a flexibilitu – vklady i výběry je možné provádět kdykoliv, bez žádných závazků. Navíc se mohou spolehnout na to, že své investice svěřují do rukou profesionálům – Portu je totiž službou českého obchodníka s cennými papíry Wood & Company, který působí na trhu již 30 let a spravuje více jak 25 miliard korun.

Raiffeisenbank

Skupina Raiffeisen patří mezi přední poskytovatele investičních produktů jak v České republice, tak i v zahraničí. Nabídka zahrnuje nejenom široký výběr instrumentů, ale i veškerý s tím spojený servis, od konzultace s bankéřem, přes samotnou realizaci a vypořádání obchodu. V této souvislosti bych zmínil širokou nabídku našich podílových fondů, v rámci které nabízíme řešení jak pro konzervativní klienty, tak i pro klienty, kteří preferují vyšší riziko a výnos. Nabídka obsahuje jak klasické dluhopisové a akciové fondy, tak i v poslední době velmi oblíbené, komplexní investiční strategie – konzervativní, balancovaná a progresivní. Výhodou těchto strategií je zejména to, že se klient nemusí o nic starat, a zároveň se jedná o daňově velmi efektivní produkty. Oblíbeným je i náš Realitní fond, který se řadí k top nemovitostním fondům na domácím trhu.

Klienti mají dále možnost volit mezi jednorázovou či pravidelnou investicí. Zejména pravidelné investice jsou mezi našimi klienty stále více oblíbené. U pravidelných investic dochází k významnému rozkládání rizika, neboť investujeme jak v období růstu, tak i v období poklesu trhů. Pravidelné a dlouhodobé odkládání menších částek vede v budoucnu k „nabalování“ výnosů ze všech předchozích investic včetně jejich zhodnocení, podobně jako funguje například princip sněhové koule. Čím dříve začneme pravidelně investovat, tím více prostředků budeme mít v budoucnu k dispozici.

