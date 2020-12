Nemůže na pobočku, ale jinak své investice neprodá. Co dělat

Koronavirová krize ukázala, že některé banky mají v digitalizaci pořád co dohánět. Ani aktivní internetové bankovnictví nemusí vždycky stačit k tomu, aby přes něj klient mohl prodat investice v podílových fondech.

| rubrika: Jak na to | 18. 12. 2020

Panu Pavlovi je 95 let. Když ho letos v lednu jeho syn převezl do domova seniorů, řešili spolu mimo jiné i prodej otcových investic – přesněji řečeno jejich zpětný odkup bankou. Šlo i investici, kterou si Pavel sjednal do podílového fondu ČSOB Bohatství kolem roku 2000.

Protože má otevřený účet v Poštovní spořitelně, která je už dvacet let součástí ČSOB, navštívil se synem pobočku České pošty – přepážku určenou právě pro klienty spořitelny (dříve působící i pod názvem Era). Vypadlo to, že všechno proběhlo v pořádku. Jenže asi po týdnu od podání žádosti přišla panu Pavlovi písemná zpráva, že investici uzavřel historicky v ČSOB, takže musí o odkup požádat přímo na její pobočce.

„Chtěli jsme tam zajít, ale bohužel tomu zabránila celostátní plošná karanténa v souvislosti s Covidem-19, která v případě domova seniorů, kde je tatínek umístěn, platí bez přestávky prakticky dodnes. Jeho zdravotní stav se v mezidobí navíc také zhoršil natolik, že by už bylo velice obtížné organizovat převoz někam na pobočku za účelem podpisu potřebných dokumentů,“ vysvětluje jeho syn.

Tomu se nepodařilo zrušit investici ve fondu ani přes elektronické bankovnictví, které má otec k svému účtu bance zřízené. K investici se sice přes něj dá dostat, dokonce paradoxně může nakupovat další podílové listy, ale požádat banku o odkup nemůže. Otec prý má nemá podepsanou potřebnou smlouvu. Musí proto přijít na pobočku ČSOB a tam všechno vyřídit.

Bance nestačila ani plná moc, kterou otec synovi udělil. „Jde totiž o generální plnou moc pro vyřizování všech jeho záležitostí, jenže banka v tomto případě požaduje jinou, podrobněji specifikovanou plnou moc, kterou je navíc potřeba ověřit a dát nejdříve právníkům banky k posouzení, zda ji vůbec banka bude akceptovat. Pokud bych takovou plnou moc měl vyřídit, bylo by to opět komplikované s ohledem na karanténu, otcův zdravotní stav a tak dále,“ vzpomíná syn.

V čem měl pan Pavel smůlu? „Pro aktivní online obchodování musí mít klient komisionářskou smlouvu z roku 2014 a novější,“ vysvětluje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Kdo má zmíněnou novější smlouvu, může se z internetového či mobilního bankovnictví jednoduše prokliknout do ČSOB Investičního portálu, kde lze investice odprodat. „V případě, že klient nemá zřízené internetové bankovnictví, je nutné, aby navštívil jakoukoliv pobočku ČSOB a zadal tam pokyn k odprodeji. Ten lze zaslat i korespondenčně, ale podpis na něm musí být z důvodu bezpečnosti úředně ověřen,“ dodává mluvčí.

Jak na odkup?

Na podobné problémy může kvůli zdravotnímu stavu nebo koronavirovým omezením narazit víc klientů, především seniorů. Zjišťovali jsme proto, jak se k tomu banky stavějí a jak by vlastně lidé měli postupovat.

Nejlepší je myslet dopředu hned na začátku, tedy při sjednávání investic. A připojit k účtu disponenta. Když pak budete nemocní nebo z jiného důvodu nezvládnete odkup provést osobně, disponent k tomu má oprávnění za vás.

Jestliže disponenta nemáte a chcete investice prodat, samozřejmě byste nejdřív měli kontaktovat banku telefonicky nebo e-mailem, abyste od ní zjistili, jak postupovat a co k tomu budete potřebovat. Ideální je podrobněji popsat případné komplikace, aby banka pochopila, jaké jsou vaše možnosti – a naopak co ve vašich silách momentálně není.

Obecně je možné provést odkup investic vždy na pobočce pomocí bankéře. S ním si ale pro jistotu předem domluvte schůzku, abyste měli jistotu, že na vás bude mít čas specialista.

U České spořitelny můžete investiční podílové fondy prodat na infolince, ale pouze v případě, že využíváte internetové bankovnictví George nebo hlasovou biometrii. Nebo můžete do banky zavolat přes George klíč. „Pokud klient nevyužívá přímé bankovnictví, ani nemá zřízenou hlasovou biometrii, může provést odkup tiskopisem, který máme pro tyto případy připravený,” říká mluvčí Filip Hrubý.

Komerční banka nabízí odkup investic do podílových fondů přes telefon i u běžných retailových klientů. „Pokud mluvíme o podílových fondech, pak lze požadavek řešit na pobočkách, prostřednictvím internetového bankovnictví a prostřednictvím telefonu,“ vypočítává mluvčí Michal Teubner.

Také Fio banka nabízí možnost odkupu přes telefon i retailovým klientům. „Klienti s obchodním účtem mají k dispozici aplikaci e-Broker, přes kterou mohou nakupovat i prodávat. Naše podílové fondy je možné nakoupit i prodat také přes Internetbanking. Případně je možné podat pokyn k nákupu i prodeji telefonicky,“ upřesňuje mluvčí Jakub Heřmánek.

V Raiffeisenbank je možný nákup i odkup přes aplikaci RBroker. „Jestliže mají klienti podepsanou komisionářskou smlouvu, tak mohou nakupovat i prodávat cenné papíry bez omezení,“ říká mluvčí Petra Kopecká. U vyššího typu komisionářských smluv lze podat příkaz také prostřednictvím telefonu. Senioři se ale této variantě často brání. „Pokud to jde, preferují vždy osobní kontakt na pobočce. Pětadevadesát procent klientů nad 70 let nechce nákup či odkup přes RBroker ani zkusit,” dodává Kopecká.

Naopak třeba UniCredit Bank doporučuje zájemcům o odkup investic z řad retailových klientů návštěvu pobočky nebo zaslání písemné žádosti s ověřeným podpisem. Pouze privátní klienti mohou zadat pokyny i telefonicky.

Zplnomocnění musí být konkrétní

Jestli nemůžete provést odkup osobně, například kvůli zdravotní indispozici, můžete k tomu někoho zmocnit – typicky syna, dceru a podobně. Opět je ale potřeba se u banky informovat o tom, jaké náležitosti u plné moci vyžaduje, aby ji uznala.

„Často je problém, že zmocněnec přijde s generální plnou mocí, což nesplňuje naše požadavky. V plné moci musí být jasně uvedeno, že se jedná o odkup cenných papírů, ideálně počet kusů, název a ISIN,“ informuje Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

I ostatní banky vyžadují plnou moc s určitými náležitostmi. „Z důvodu ochrany zájmů klienta vyžadujeme jeho úředně ověřený podpis a opět z důvodu ochrany zájmů klienta specifikaci rozsahu oprávnění,“ dodává Petr Plocek z UniCredit Bank.

V České spořitelně mají k dispozici tiskopis, na kterém můžete odkup provést. Také podpis na něm však musí být úředně ověřený a je potřeba ho zaslat na adresu investiční společnosti. A například u ČSOB si můžete buď vyžádat vzor plné moci, nebo si ji vyhotovit sami – se stejnými náležitostmi.

Někdo za vámi i zajede

Také ověření plné moci notářem může být pro některé klienty podobně komplikované jako cesta na pobočku – ať už kvůli zdravotnímu stavu, nebo třeba koronavirovým omezením. Někteří notáři proto nabízejí službu, že za vámi zajedou, kam potřebujete, a plnou moc s vámi ověří třeba v místě bydliště.

Klientům vycházejí vstříc i některé banky. Například Raiffeisenbank za vámi pošle své pracovníky, aby vyřídili odkup u vás. „Je to vždy na individuální dohodě s klientem. Když klienta náš poradce osobně nezná, snažíme se, aby za ním jeli dva lidi z pobočky – aby bylo zachováno pravidlo čtyř očí a nemohlo dojít k nedorozumění,” říká Kopecká.

Podobně k tomu přistupují i v České spořitelně. „Vzhledem k době koronavirové jsme nabídku služeb rozšířili o takzvané mobilní bankéře. Mobilní bankéř může osobně dorazit ke klientovi, aby klient nebyl ve styku s více lidmi a nedošlo tak k přenosu nemoci,“ říká Hrubý.

Některé další banky podobnou službu neumožňují – paradoxně i kvůli koronaviru. „Takovou službu vzhledem ke covidové situaci a kapacitám distribuční sítě aktuálně nenabízíme,“ vysvětluje Teubner.

