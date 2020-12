Akcie smazaly letošní ztráty. Kolik vydělaly za deset let?

Investoři do akciových fondů mají za sebou měsíc snů. Jak vylepšil jejich bilanci od začátku roku? A jak teď vypadají dlouhodobá čísla? Vývoj na trzích – i těch dluhopisových – hodnotí ekonom Martin Mašát.

Kolik vydělají vaše investice za dalších deset let, vám bohužel spočítat neumíme. Náš Partners index podílových fondů ale ukazuje, že za uplynulých deset let přinesly fondy investující do akcií vyspělých zemí zhodnocení o víc než sto procent. A v plusu už jsou i za letošní rok, v což po březnovém pádu doufal jenom málokdo.

Listopad byl z pohledu akcií balzámem na šrámy, které letos investoři utrpěli. Například index amerických průmyslových akcií Dow Average během jediného měsíce stoupl o 12 procent, což je nejvíc od roku 1987. Ještě líp na tom byl index menších akcií Russell 2000, který s růstem o 18 procent zažil nejlepší měsíc za posledních 40 let.

Cenám akcií pomohly především americké prezidentské volby, které proběhly relativně hladce a dopadly podle očekávání. Dalším pozitivním impulzem bylo i několik oznámení o blížícím se nasazení funkční vakcíny proti onemocnění covid-19. Zlepšující se nálada na finančních trzích nastartovala přesun z bezpečných aktiv, respektive kvalitních dluhopisů, do rizikovějších aktiv, a tedy do akcií. Proto třeba ceny kvalitních bezpečných dluhopisů začaly klesat.

Investoři se díky zprávám o vakcíně pustily do nákupů letos opomíjených sektorů, a tak si mohou mnout ruce ti, kdo v posledním měsíci vsadili na banky a energetický sektor. Tyto segmenty vyletěly během pár týdnů o desítky procent. Také silný nárůst ceny ropy ukazuje, že trhy sázejí na přicházející oživení.

PIF! Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) listopad 2020 10,1 % 10,2 % od začátku roku 3,4 % -1,8 % poslední rok 5,1 % 1,4 % poslední tři roky 15,6 % 4,5 % posledních pět let 24,5 % 22,1 % posl. deset let 101,7 % 20,6 % počet fondů 38 15

Partners index akciových fondů ukazuje za listopad růst o víc než 10 procent. Po dlouhé době zabraly také evropské akcie, které rostly skoro o 20 %, kdežto americký index S&P 500 se posunul „jen“ o 11 %.

Evropské akcie měly výhodu v tom, že je investoři dlouhodobě opomíjejí. Navíc vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách je údajně pro Evropu lepší řešení než pokračování nevypočitatelného střelce Donalda Trumpa.

Fondy investující do akcií vyspělých zemí připsaly od začátku letošního roku 3,4 %. Do hezkých čísel se dostaly hlavně díky výbornému listopadu. Akciové fondy se speciálními strategiemi však stále zůstávají pod nulou, za čímž vězí více faktorů. Zmínit můžeme třeba oslabování lokálních měn či větší záběr na nerozvinuté trhy a pandemií zasažené sektory.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů listopad 2020 -0,2 % 2,8 % od začátku roku 1,3 % 1,3 % poslední rok 1,2 % 2,2 % poslední tři roky 2,7 % 5,2 % posledních pět let 1,3 % 13,3 % posl. deset let 17,1 % 39,7 % počet fondů 19 22

Po záporném říjnu klesla výkonnost dluhopisových fondů i v listopadu. Nicméně od počátku roku jsou stále 1,3 % v plusu, což za současných tržních podmínek, kdy Česká národní banka drží základní úrokovou sazbu takřka na nule, znamená solidní výsledek. Potvrdilo se, že kvalitní dluhopisy jsou aktivum, které drží hodnotu při krizích a pohybují se opačným směrem než akcie.

Za poklesem cen českých dluhopisů stojí především prudce rostoucí očekávané zadlužování vlády. Když k tomu přidáme chaotické schvalování daňového balíčku na příští rok, inflaci, která stále centrální bance ujíždí ke třem procentům, a odklon investorů směrem k rizikovějším aktivům, není se co divit.

Velké riziko u státních dluhopisů vidím ve financování státu pro příští rok. Bude muset financovat obrovské deficity, a přitom mu radikálně klesnou daňové příjmy, ať od fyzických osob (daňový balíček), tak od právnických (ztráty kvůli pandemii).

Učebnicově si vedly rizikové dluhopisy, které reagovaly na pozitivní náladu a růst cen akcií. Jejich listopadové zotavení o skoro tři procenta pomohlo fondům nekvalitních dluhopisů vyhrabat se ze záporných čísel.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů listopad 2020 3,6 % od začátku roku 0,6 % poslední rok 1,5 % poslední tři roky 3,6 % posledních pět let 6,6 % posl. deset let 30 % počet fondů 52

Smíšené strategie těžily z obnovení důvěry v ekonomiku a následovaly akciové trhy směrem nahoru. Výkonnost smíšených fondů je však velice rozličná a pohybuje se od silně záporných po kladná čísla –

kvůli různým strategiím a vahám akcií, případně jejich zaměření na různé regiony.

Chvilka pro reklamu Zdroj: Shutterstock Do důchodu daleko? Tak to máte pět minut na to zamyslet se, jak si ho udělat bohatší. Fond CPR Disruptive, oceněný Zlatou korunou v kategorii podílových fondů, se zaměřuje na technologické firmy, které proměnily svět. Ty, díky kterým dnes znamená zítra. Google, PayPal, Cisco… Víc o fondu