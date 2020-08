Deset nejlepších fondů roku. Investice, které vydělaly i v krizi

Akciové trhy se – aspoň z pohledu hlavních akciových indexů – už téměř zotavily z březnových propadů.

Zatímco v polovině března se v jednu chvíli hodnoty akciových indexů propadly takřka o 35 procent, teď je hodnota amerického indexu S&P 500 (v dolarech) zhruba na stejné úrovni jako začátkem roku. Globální index MSCI World (v eurech) je přibližně o sedm procent níže než začátkem ledna, v dolarech by byl ve ztrátě jen dvě procenta.

Přesto většina akciových fondů zůstává výrazně ve ztrátě. Akcie jsou po virové ráně stále otřesené. Situaci jen zkreslují američtí giganti, jak jsme si podrobně vysvětlili minule. Pouhé tři akcie – Amazon, Apple a Microsoft – dokázaly díky své velikosti v rámci indexu S&P 500 vykrýt ztrátu 300 jiných akcií.

Nicméně najdou se i fondy, které letos dokázaly vydělat. Ty nejlepší z nich dokonce od ledna zhodnotily majetek investorů o 30 až 50 procent.

10 nejvýnosnějších fondů v ČR v roce 2020 Fond ISIN Výnos od 1. 1. 2020 v korunách BGF World Gold USD LU0055631609 50 % Amundi Funds CPR Global Gold Mines USD LU0568608276 44 % BNP Paribas Energy Transition EUR LU0823414635 43 % Franklin Gold and Precious Metals Fund USD LU0496367417 42 % Allianz Global Artificial Intelligence CZK LU1641601064 36 % Allianz China A-shares USD LU1997245177 33 % Franklin Innovation Fund USD LU2063271972 31 % Franklin Technology Fund USD LU0109392836 31 % Generali Fond zlatý CZK CZ0008472370 28 % BNP Paribas China Equity USD LU0823426308 28 % Data k 29. 7. 2020. Zdroj: Conseq Investment Management, ČNB

Těžaři zlata vévodí

Zatím nejúspěšnějším fondem ze všech, které jsou v České republice veřejně dostupné, je letos BGF World Gold spravovaný společností BlackRock. V jeho portfoliu najdeme všechny přední světové těžaře zlata, největší váhu mají akcie společnosti Barrick Gold a Newmont.

Fond BGF World Gold funguje už od roku 1995. Od té doby stoupla hodnota jeho investičních akcií zhruba na pětinásobek. Stále je však ještě 40 procent pod hodnotou z roku 2011, kdy byla cena zlata naposledy na vrcholu – přestože dnes už je cena zlata vyšší než tehdy.

Zdroj: FINEZ, Conseq

Do nejlepší desítky se vměstnaly ještě další dva fondy zaměřené na akcie těžařů zlata: Amundi CPR Global Gold Mines a Franklin Gold and Precious Metals. Doplňuje je ještě fond Generali Zlatý, který už má trochu nižší výnosy, protože je v porovnání s nimi konzervativnější. V akciích těžařů totiž drží jen zhruba třetinu portfolia, zbylé dvě třetiny investuje do ETF fondů, které drží fyzické zlato či stříbro – čili víceméně jen kopírují vývoj cen těchto kovů. Naproti tomu akcie těžařů se chovají v porovnání s cenou kovu tak trochu jako páková investice. Když cena zlata roste, ceny akcií těžařů rostu výrazně rychleji. Naopak když cena zlata klesá, tak hodnota akcií těžařů daleko rychleji padá dolů.

Speciálně v případě zlata a akcií těžařů zlata je na místě zdůraznit otřelou frázi, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Podle nedávné ankety Očima expertů se zdá, že prozatím většina finančníků očekává pokračující růst ceny zlata. V některých investičních bankách už analytici hází do médií čísla jako 3000 nebo 5000 dolarů za unci.

No, něco podobného jsme slyšeli i v roce 2011. Bezprecedentní ředění peněžní zásoby a monetizace dluhů přeci musí vést k vyšší inflaci a depriciaci fiat měn (oslabení zákonných měn – pozn. red.). Ano, to sice vede, otázkou je, jak hodně by peníze měly ztratit svou kupní sílu. Odpovídá tomu letošní dosavadní růst ceny zlata o 30 procent v dolarech? Mělo by to být více, nebo méně? To já netuším.

Každopádně růst ceny drahých kovů je primárně tažen spekulativním kapitálem, nikoliv reálnou poptávkou z průmyslu. A spekulativní kapitál bývá nestabilní a dokáže se z trhu vypařit velmi rychle. Možná že cena zlata ještě nějakou dobu dál poroste, ale z mého pohledu už je to příliš riskantní spekulace. S řadou klientů jsme v uplynulých letech malou část kapitálu v rámci vyvážení portfolia investovali do akcií těžařů zlata, respektive právě do některého z výše uvedených fondů. Dnes je myslím na čase pozice uzavřít. Rozhodně bych se dnes nepouštěl do jejich nákupů. Toť můj názor.

Technologické fondy jako jasná dvojka

Další tři fondy z top desítky můžeme označit jako technologické. S třicetiprocentním zhodnocením se na sedmém až osmém místě žebříčku umístily svorně fondy Franklin Technology a Franklin Innovation. Mají velmi podobná portfolia, takže nepřekvapí ani takřka totožné výsledky.

V těchto dvou fondech najdeme typické technologické giganty jako Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba, Visa, Paypal, Mastercard, Salesforce nebo Shopify. Letos se zatím daří prakticky všem technologickým fondům, tyto dva od společnosti Franklin Templeton dokázaly být letos o něco lepší než ostatní – díky poměrně koncentrovanému portfoliu a dobrému výběru akcií.

Ještě lepší výsledky zaznamenal specificky zaměřený fond Allianz Global Artificial Intelligence, který investuje do akcií firem, jež se aktivně podílí na vývoji umělé inteligence. Významnou roli v portfoliu hrají spíše menší technologické firmy. Od březnového propadu stoupla hodnota podílových listů tohoto fondu o více než 80 procent, a za tři roky fungování tak zhodnotil investorům majetek o 15 procent ročně. Podrobnější portrét fondu najdete v seriálu Fond-show.

Zdroj: FINEZ, Allianz

Velmi suverénně si letos vede ještě jeden tak trochu technologický fond, ale zároveň environmentálně orientovaný – BNP Paribas Energy Transition. Investuje do akcií společností, které se aktivně podílí na přechodu k „čisté energii“ a energetickým úsporám. V portfoliu najdeme velmi zajímavé převážně technologické firmy jako Workhorse Group, Plug Power, BYD, Enphase Energy nebo Orsted. Od začátku roku vydělal už přes 40 procent a za necelý rok fungování této strategie dokázal management fondu zhodnotit majetek investorů o neuvěřitelných 56 procent. Také tento fond jsem podrobně představil v seriálu Fond-show.

Zdroj: FINEZ, BNP Paribas

Na rozdíl od těžařů zlata, které bych označil spíše za úspěšnou střednědobou spekulaci, budou mít technologické fondy vždycky zajímavý růstový potenciál na delším časovém horizontu. Momentálně je sice většina technologických akcií zralá na korekci, ale z dlouhodobého hlediska dává smysl investovat do akcií inovativních firem. Když navíc takovou investici můžeme označit za společensky odpovědnou a prospěšnou pro životní prostředí, je to dvojnásob zajímavé. Proto také BNP Paribas Energy Transition patří mezi mé oblíbené fondy.

Vsadíte na Čínu?

Desítku nejvýkonnějších fondů doplňují dva fondy zaměřené na akcie v Číně: Allianz China A-shares a BNP Paribas China Equity. Oba mají vynikající management, kterému se úspěšně daří vyhledávat na čínském trhu růstové investice, a díky tomu výrazně překonávají průměr trhu.

O autorovi Jan Traxler je privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management. Patří k předním českým expertům v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Preferuje investice, které generují stabilní výnosy. Publikuje pravidelně v řadě médií zaměřených na finance a investování. Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Zatímco hodnota indexu MSCI China od začátku roku stoupla v eurech o šest procent (po přepočtu na koruny by to bylo přibližně 9,5 %), zmíněné fondy od Allianz i BNP Paribas dokázaly zhodnotit majetek trojnásobně – jejich výnosy se od začátku roku pohybují kolem 30 procent.

Čína dnes beze sporu hraje spolu s USA a Evropou stěžejní roli v globální ekonomice, tudíž po právu by měla mít také určitou váhu v akciové složce každého investičního portfolia. Akorát je otázkou, zda má smysl skládat portfolio takto z jednotlivých úzce teritoriálně zaměřených fondů.

Jednodušší je sáhnout po fondu zaměřeném na celou Asii, kde Čína zpravidla mívá nejvýraznější zastoupení, ale zároveň ji doplňují další významné trhy – Japonsko, Indie, Korea, Tchaj-wan, Indonésie a další. Nicméně pokud někdo preferuje speciálně Čínu, pak fondy Allianz China A-shares i BNP Paribas China Equity nabízí dobré řešení. Pochopitelně jsou vhodné pouze pro delší časový horizont, tak jako všechny investice do akcií.