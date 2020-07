Podílové fondy rostou. Rizika překrývá příliv nových peněz

V červnu pokračovala masivní podpora ekonomik ze strany centrálních bank a také od jednotlivých vlád, které se nebojí se v současné situaci zadlužit. Všeobecný optimismus je podporován také lepšícími se makroekonomickými daty. Například nezaměstnanost v USA se zvýšila pouze na 14,7 %, i když se čekalo, že se dostane přes hranici 20 %. Podobně lepší čísla přicházejí z indexů sentimentu, kdy otevírání ekonomik živí naději v rychlé překonání současné recese. Navíc všichni doufají, že se blíží schválení léku na příznaky doprovázející covid-19.

Optimismus nezchladily ani zhoršené prognózy Mezinárodního měnového fondu vývoje světové ekonomiky či zrychlující nárůst pozitivně testovaných na nový koronavirus. Ten se blíží denně k hranici 200 tisíc lidí celosvětově. Mimo zorný úhel je prozatím také zvyšující se napětí mezi USA a Čínou kvůli situaci v Hong Kongu. To potvrzuje i Partners index podílových fondů, který měří výkony akciových, smíšených a dluhopisových fondů.

Růst akciových trhů zcela oddělil od očekávaných zisků či dlouhodobých efektů koronakrize. Levné peníze, dotace a odklady daní sice ekonomice okamžitě pomohly, ale důležité je, aby začala opět fungovat sama za sebe. Nelze být stále na erárních „kapačkách“. Bohužel, koronavirová krize způsobila mnoho škod, které budou postupně do makroekonomických čísel probublávat. Ať už se jedná o rostoucí počet krachů, zvyšující se nezaměstnanost, pokles globálního obchodu či vyšší sklon k úsporám. To vše plus postupné omezení penězovodů od centrálních bank může velice rychle investory odradit a změnit jejich náladu k horšímu.

Partners indexy fondů. Časové řady ukazují souhrnnou výkonnost podílových fondů denominovaných v české koruně, a tedy převážně distribuovaných a nabízených v České republice. Celkově se do výpočtu zapojuje více jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun.

Co se týče české ekonomiky, tak té první pomocnou ruku podala Česká národní banka (snížením základní sazby o 2,25 % na 0,25 %) a postupně se rozeběhla i vládní pomoc. Vždyť také schodek za první pololetí rozpočtu je o 175 miliard korun vyšší než v loňském roce. Je však otázkou, která část tohoto schodku byla cílená na podporu postižených odvětví, firem a jednotlivců a která část je způsobena strukturálně špatným nastavením rozpočtu, protože vyšší deficit byl již před nástupem viru.

Koruna se díky obecnému optimismu také těšila ze zájmu investorů a aktuálně se pohybuje kolem hodnoty 26,60 CZK/EUR, což je asi o 4 % silnější úroveň než během května.

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) červen 2020 +1,6 % +2,5 % od začátku roku -7,6 % -11,1 % poslední rok -0,7 % -5,6 % poslední tři roky +6,7 % -1,5 % posledních pět let +11,7 % +2,4 % posledních deset let +95,9 % +18,5 % počet fondů 38 16

Po silném růstu v dubnu a květnu se ceny akcií zvýšily i v červnu. Nicméně, růst již nebyl tak překotný. Americké akcie se přiblížily hodnotám z konce roku a technologický index se vyšvihl dokonce k novým rekordům.

Velkým vítězem koronavirové krize a následné podpory ekonomiky jsou technologické firmy (Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, resp. Google), které již ze svého on-line nastavení nejsou tolik vystaveny zákazům a restrikcím. V mnoha případech jim dokonce vzrostly tržby. Podobně je na tom sektor zdravotnického zboží a služeb.

Na druhou stranu, ale Partners index akciových fondů, které investují do akcií vyspělých zemí, zaznamenal od počátku roku propad o 7,6 %. Důvodem je pomalejší zotavení evropských a asijských vyspělých ekonomik. Partners index fondů, které investují do nerozvinutých zemí, ztrácí ke konci června stále ještě 11,1 %.

Jakkoli zní uvedená čísla z krátkých horizontů katastroficky, tak z hlediska desetiletého investičního horizontu vypadají o poznání příznivěji. A to zejména u indexu fondů s firmami z vyspělých trhů, které přinesly investorům takřka dvojnásobek původní investice.

Průměrný výnos akciových fondů nabízených českým investorům je v letošním roce stále ještě pod nulou a to minus 7,6 %, což je v souladu s výkonností obecně uznávaného indexu vyspělých akcií MSCI World s jeho letošním výnosem minus 7,5 % a lze tedy říci, že fondy nabízené českým klientům (v průměru) patří k těm solidnějším.

Důležitost diverzifikace skrze podílové fondy ukázal i příklad německé firmy Wirecard, jejíž cena akcií (díky podvodu s falešnými účty) spadla o více jak 97 %. Tato ztráta pak přímé investory bude dlouho mrzet.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů červen 2020 +0,3 % +1,5 % od začátku roku +1,1 % -4,4 % poslední rok +1,9 % -1,8 % poslední tři roky +1,5 % 0,0 % posledních pět let +2,4 % +6,4 % posledních deset let +18,6 % +37,7 % počet fondů 19 22

V červnu pokračovalo kvantitativní uvolňování, což je zjednodušeně nákup dluhopisů z peněz, které si centrální banky sami vytisknou. Důvodem tohoto kroku je snížení nejen základní krátkodobé sazby, ale i snížení dlouhodobých výnosů, od kterých se odvozuje cena úvěrů včetně hypotečních. Levnější úvěry by pak měly pomoci nastartovat hospodářství. Novinkou je, že i České národní banka si tento nestandardní nástroj také nechala posvětit zákonodárci.

O autorovi Martin Mašát vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Zvýšení zájmu centrálních bank o dlouhodobé sazby je jistě chvályhodný, protože ovlivňování pomocí krátkodobých sazeb se začalo míjet účinkem. Velkou otázkou je způsob, jak toho chtějí centrální banky dosáhnout. Ekonomická teorie ukazuje, že nestandardní kroky mohou ekonomice více ublížit než pomoci. Odborníci se bojí slov, jako je „monetizace dluhu“ či “efekt vytlačení“.

Oba efekty - tisk peněz pro dluhy státu a vytlačení konzervativních investorů do riskantních dluhopisů kvůli hledání kladného výnosu - jsou vysoce škodlivé a jejich výsledkem může být vysoká inflace a přijímání velkých rizik.

Nadměrné nákupy dlouhodobých dluhopisů zvyšují jejich ceny, což zprostředkovaně ovlivňuje i český trh. Ceny dluhopisů proto opět rostly a výnos desetiletého státního dluhopisu poklesl již na 0,35 % ročně. Tedy na výnos, který ani vzdáleně nepokrývá inflací sahající na 3 %.

Díky pozitivní náladě si relativně dobře vedly i rizikovější dluhopisy s červnovým zhodnocením 1,5 %. Nicméně, stále to nestačí na pokrytí březnových propadů.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů červen 2020 +0,8 % od začátku roku -4,3 % poslední rok -1,3 % poslední tři roky 0,0 % posledních pět let +0,7 % posledních deset let +28,8 % počet fondů 52

Smíšené fondy (dluhopisy a akcie) jsou mix mnoha investičních strategií, které jsou často nečitelné a v průběhu investorova života se mění. Tyto fondy jsou ale i tak v České republice z historických důvodů velmi oblíbené. A to i přesto, že poplatky za ně bývají stejně vysoké jako u čistě akciových fondů, kde jejich správci obchodují mnohem častěji než správci smíšených fondů, a tedy i s většími náklady.

Pozitivní nálada u akcií a pokles výnosů (růst cen) dluhopisů pomohly i smíšeným fondům. Mezi investice s pozitivním výsledkem v červnu patřily také například kontrakty na ropu či zlato. Od počátku roku jsou však podobně jako akciové fondy pár procent v mínusu.