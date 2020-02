Jde vydělat na českém průmyslu? Fond kupuje skryté lídry

Koupili jste předního českého výrobce rozvaděčů společnost DCK Holoubkov Bohemia. Na první přečtení to nevypadá zrovna „sexy“. Proč by to mělo být zajímavé pro investory, na které cílíte? Tedy pro lidi, kteří do vašeho fondu vloží minimálně zhruba 3,25 milionu korun.

Ukazuje to, že v Česku nebo na Slovensku jsou zajímavé firmy s růstovým potenciálem a že my je dokážeme najít a investovat do nich. Chápu, že pro veřejnost výrobce rozvaděčů moc přitažlivě nezní, pro investory i manažery fondů to ale zajímavé je. Jde o klasickou private equity transakci s finanční pákou.

V čem konkrétně je zajímavá firma DCK Holoubkov, kterou jste nyní koupili?

DCK Holoubkov je menší firma, nicméně s dominantním postavením na domácím trhu – čili takzvaný little leader. Společnost je dobře řízená, dosahuje vysokých ziskových marží a má potenciál nadále růst. A to jak na nových trzích se stávajícími výrobky, tak na současných i nových trzích s novými výrobky. Podle předběžných výsledků za rok 2019 dosáhla společnost tržeb přibližně 365 milionů korun a EBITDA 95 milionů korun.

Luděk Palata Do roku 1998 byl členem několika týmů investujících do rozvoje malých a středních podniků v České republice. V letech 1998 až 2005 řídil české a slovenské aktivity private equity fondů sponzorovaných vlámskou investiční společností GIMV. Od roku 2005 do začátku roku 2014 pracoval pro americkou společnost Riverside jako globální investor pro malé a střední společnosti. Během své dvacetileté kariéry v oboru private equity realizoval množství investic a úspěšných prodejů firem v mnoha zemích východní i západní Evropy.

To je, předpokládám, hlavní důvod, proč jste DCK Holoubkov koupili. Zisk bude přispívat ke zhodnocení vašeho fondu.

Hodnota se v podnicích tvoří třemi základními způsoby. Zvyšováním zisku čili navyšováním tržeb a snižováním nákladů. Dále lze zvýšit hodnotu firmy posilováním značky, akvizicí atraktivních zákazníků, inovacemi výrobků, rozvojem výzkumu a vývoje a tak dále. Snižování zadluženosti, což znamená především splácení akvizičního úvěru, pak rovněž přispívá k růstu akcionářské hodnoty a tím budoucího výnosu pro investory.

A jak se zvyšuje hodnota vašeho fondu, do kterého firmy kupujete? Firma vyplatí dividendu, ty jdou do fondu, a o to se hodnota zvyšuje?

Může to tak fungovat, pokud je ve firmách na výplatu dividend prostor. U DCK tomu tak ale několik let nebude, protože volné prostředky budou používány prvořadě na rozvoj podniku a na splácení úvěru. Hlavní výnos přijde v momentě, kdy společnost prodáme dál. Po dobu našeho vlastnictví v ní odvedeme určité penzum práce, například máme v plánu vstoupit na nové exportní trhy, konsolidovat určité subdodávky, optimalizovat nákup polotovarů a tak dále. Tím, že podnik takto pozvedneme na vyšší úroveň, stane se atraktivní pro větší strategické investory a jeho prodej nám pak umožní dosáhnout výnosu pro naše investory.

Na jak dlouho firmy kupujete?

Standardně jde o pět až sedm let.

Aktivní jste od roku 2016. Už jste od té doby nějakou firmu prodali?

Doposud jsme uskutečnili pět investic a ze dvou jsme úspěšně exitovali, prodali jsme své podíly. Tyto transakce přinesly roční výnos přibližně patnácti procent.

To je i výnos, na který cílíte. Jaký výsledek jste měli loni?

Vedle těchto dvou úspěšných prodejů jsme bohužel měli i jednu nevydařenou investici, která nám smazala téměř veškerý výnos, takže jsme momentálně zpět blízko nominální hodnoty. To pro nové investory nicméně vytváří výhodnou příležitost k nákupu, protože současné portfolio podniků je zdravé a s výrazným růstovým potenciálem. To, že se něco nepovede, k tomuto typu investic patří.

Takže se potvrzuje, co píšete na svém webu u tohoto fondu, že investice do soukromých podniků jsou rizikové. Proč by vám tedy investoři měli dávat peníze?

Private equity spadá do kategorie vyšší riziko, a tedy i vyšší možný výnos. Riziko je nicméně snižováno vhodnou diverzifikací portfolia jak fondu, tak osobních portfolií investorů. Proto říkáme těm, kteří mají zájem do našeho fondu investovat, že by to nemělo být více než nějakých pět až deset procent jejich investičních prostředků. Jsme nyní přesvědčeni, že společnosti, které ve fondu aktuálně máme, jsou natolik kvalitní, že je reálné dosáhnout výnos, na který cílíme. DCK Holoubkov je opravdu zásadní krok vpřed. Jde o zdravou a na naše poměry velkou firmu, která významnou měrou přispěje k růstu hodnoty fondu.

Kolik peněz od investorů máte?

Doposud jsme investovali 380 milionů korun a současně máme 80 milionů k dispozici na další investice. Předpokládáme, že nabereme ještě další prostředky a v horizontu dvou let dosáhneme našeho původního cíle a fond bude mít zainvestováno zhruba 500 milionů korun v sedmi až deseti podnicích.

Loni jste získali majoritní podíl ve společnosti Boco Pardubice, což je přední výrobce technologií v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu. Jakou firmu ve fondu ještě máte?

Fond vlastní ještě obchodní podíl ve slovenské společnosti Gevorkyan, která se zabývá práškovou metalurgií. Finanční prostředky, které jsme na začátku investovali, již máme všechny zpět s dvouciferným výnosem a stále držíme podíl, který budeme v horizontu jednoho až dvou let prodávat. Momentálně máme tedy tyto tři firmy.

Když společnost do fondu koupíte, jak tam pak fungujete? Dosazujete například vlastní vedení?

Primárně nemáme ambice zasahovat do provozního řízení. Hlídáme si kontrolu nad zásadními rozhodnutími, která mohou investici fondu ovlivnit. Naši zástupci působí ve statutárních orgánech. Co se týče manažerských týmů, většinou nebývají kompletní a je třeba je doplnit. Toto se nejčastěji týká finančního řízení, prodeje a marketingu. Někteří lidé z managementu také v rámci transakce odcházejí, konkrétně v DCK už zakladatelé nechtějí působit ve výkonných funkcích. Nicméně jejich zkušenosti a „know-how“ je nám nadále k dispozici, čehož si velmi vážíme.

Naše kapacity jsou omezené a je tedy klíčové, aby v podnicích, do kterých investujeme, existoval autonomní manažerský tým schopný je samostatně řídit. Nejsme odborníci na jednotlivé obory, proto kupujeme podniky, které fungují a chceme mít jistotu, že budou fungovat i dál.

A jak se dají obecně popsat firmy, na které se zaměřujete?

Jde o dobře řízené společnosti s historií a dobrým produktem. Musí být ziskové a s vysokou marží. Musí být také jasné, co se s tou firmou dá dále dělat, jak se dá rozvíjet. Musíme si být jisti, že ji za pět až sedm let dokážeme se ziskem prodat.

Na koho cílíte? Kdo jsou lidé, kteří přes vás investují?

I když bychom v budoucnu rádi získali i instituce jako například banky nebo penzijní fondy, momentálně se jedná výhradně o fyzické osoby. Ve většině jsou to lidé, kteří rozumí tomu, do čeho investujeme, jsou připraveni nést adekvátní riziko a v případě dílčího poklesu hodnoty nepotřebují peníze okamžitě vybírat, protože ví, že jde o dlouhodobou investiční strategii. Tito lidé vydělali peníze svým působením ve vysokých manažerských pozicích nebo sami prodali vlastní podnik, a tak vědí, že v podnikové sféře lze touto strategií dosáhnout atraktivních výnosů.

Jsme rádi, že naši investoři nejsou kvalifikovaní pouze zákonnou výší své investice, ale jsou odborníky v různých oborech a je velmi příjemné, že jsou ochotni se s námi o své znalosti dělit. Když uvažujeme o odvětvích, ve kterých se vyznají, tak se velmi rádi radíme i s nimi.

