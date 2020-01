Jak porazit inflaci. Můj recept na konzervativní portfolio

Osobně jsem agresivní investor. Osmdesát procent svého portfolia mám v akciích. U každé investice ale záleží na profilu investora a jeho cíli. Když za mnou tedy přišel konzervativní klient s tím, že chce investovat rovný milion korun, nastavil jsem mu adekvátně konzervativní portfolio.

Zajímavé bylo, že se odmítl svěřit do rukou své banky, která mu nabídla jak spořicí účet, tak podílové fondy. Zkušenost s investováním neměl. Milion chtěl investovat tak, aby mu z něj plynul výnos vyšší, než je inflace. Aby jeho peníze, které – jak sám připomněl – nevydělává vůbec lehce, neztrácely na hodnotě.

Dluhopisy i akcie

Klientem je pětačtyřicetiletý manažer. Část peněz má uloženou v bydlení na hypotéku za devět milionů korun, další ve stavebním spoření, penzijních fondech a zaměstnaneckých akciích s bonusem. Nyní chtěl investovat bez rizika, ale s jistým a solidním výnosem. Investici chtěl rozložit, aby ji mohl postupně vybrat na umoření hypotéky, nákup auta a rekonstrukci kuchyně.

Na spořicí účet klient uložil 200 tisíc korun jako rezervu. Zvolili jsme 1,2 procenta úrok omezený jen maximální výší úložky. Dalších 400 tisíc šlo do státních dluhopisů, 200 tisíc do korporátních dluhopisů a zbývajících 200 tisíc do akcií.

Vybrali jsme státní protiinflační Dluhopis Republiky. Ten zhodnocuje vklad ve výši inflace plus 0,5 procenta. Dále pak high yield korporátní dluhopisy, které přinášejí poměrně stabilní výnosy v průměru kolem 3,7 procenta ročně. Rozhodli jsme se pro dluhopisy s minimálním ročním investičním horizontem v maximální výši investice 200 tisíc korun, se vstupním poplatkem 0,8 procenta.

V případě akcií šlo o tři podílové fondy. První byl dolarový fond, který investuje do akcií amerických firem. Tam jsme dali 70 tisíc korun. Dále eurový fond globálních středně velkých až velkých společností, investující do podhodnocených firem s dobrým potenciálem k růstu. Do něj jsme vložili 90 tisíc korun. Zbývajících 40 tisíc jsme investovali do eurového fondu zaměřeného na globální malé a středně velké firmy. To všechno s průměrným vstupním poplatkem čtyři procenta.

Odolné portfolio

Portfolio mého klienta splňuje všechny jím určené podmínky stanovených časů výběru, výše předpokládaného zhodnocení i ochrany investice.

U spořicího účtu počítáme s ročním výnosem průměrně ve výši jednoho procenta, u korporátních dluhopisů s třemi procenty ročně. U státního dluhopisu pak s průměrným výnosem 2,5 procenta a u akciových fondů se zhodnocením pět až sedm procent ročně v příštích deseti letech. Jsem přesvědčený, že jsme portfolio – vzhledem k požadavkům klienta a k situaci na finančních trzích, kde se v ekonomickém cyklu začínáme podle všeho pomalu sunout směrem dolů – sestavili dobře.