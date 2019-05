Investice na pár kliků. Je to snadné a vyděláte, lákají banky

Štve vás úrok na spořicím účtu? Zkuste podílové fondy. Do jejich přímého prodeje se pouští stále víc bank, nově s ním přichází Air Bank.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 20. 5. 2019

Nestačí vám úrok na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu? Zkuste podílové fondy. K investici do nich zkouší své klienty přesvědčit stále víc bank. A snažím se jim to maximálně zjednodušit. Zatím jako poslední spustila prodej fondů přes internetové bankovnictví Air Bank.

Přidala se tak například k Equa bank, která s takovou možností přišla loni na podzim. Podílové fondy přes internetové bankovnictví už můžou nakupovat i klienti některých dalších bank. Výhodou má být jednoduchost: Investovat takhle lze už s několika málo stokorunami. Kdo tedy podílové fondy zatím nevyzkoušel, má ideální možnost si je „osahat“.

Podílové fondy nabízejí investice do různých druhů aktiv. Můžete tak kupovat akcie, aniž byste museli znát hospodaření desítek firem. Necháte tuto práci na odbornících, kteří sestavují fondy třeba podle území (evropské, americké nebo rozvíjející se trhy) nebo podle odvětví, ve kterém firmy podnikají (technologie, finančnictví).

Vsadit můžete třeba i na vyzkoušené obry – firmy, které sice už nerostou každý rok o desítky procent, ale pravidelně vyplácejí slušnou dividendu. Pokud nechcete dát vše do akcií, můžete zvolit smíšené fondy, kde jsou akcie namixované třeba s bezpečnějšími státními dluhopisy.

Fondů existují stovky. Banky, které lákají na jejich snadný nákup přes internetové bankovnictví, se to lidem snaží usnadnit a nabízejí jich málo, třeba jenom jeden pro každý typ investora – od opatrného po dravce. Air Bank tak začíná s šesticí fondů od investičních společností Conseq a Generali Investments CEE.

Equa bank zase klienty nezatěžuje výběrem konkrétního fondu, ale ptá se jich, co si od investice slibují. Tedy jestli si chtějí za pět let vytvořit rezervu, naspořit dětem na start do dospělého života nebo třeba investují na spokojené stáří. Čím víc času, tím je tu větší možnost riskovat a nakupovat tak víc akciových fondů. Pomocí investiční kalkulačky si lze přednastavený investiční cíl dál libovolně upravovat. Equa bank nabízí tři desítky korunových fondů od tří globálních společností - BNP Paribas, Fidelity a NN.

Air Bank s prodejem fondů teprve začíná, a to na testovací skupině klientů, kteří o ně projevili zájem. Equa bank už má ověřeno, že o tento typ investice zájem je. „Dosud s námi investovalo téměř 2800 klientů, kteří drží fondy za 200 milionů korun," říká mluvčí Markéta Dvořáčková.

Equa spojila s investicí do fondu i určitý druh hry – možnost automatické investice při každé platbě kartou. Klient si může nastavit, jaké částky (například 10, 20 nebo 50 Kč) chce střádat při každém použití platební karty. Jakmile nastřádaná suma dosáhne 100 korun, jsou peníze investovány. I o tuto službu je zájem. Využívá ji zhruba každý třetí klient, který už v Equa fondy nakoupil.

Průkopníkem v přímém prodeji podílových fondů je ING Bank. Ta vedle spořicího účtu ING Konto s úrokem 0,5 procenta láká právě i na nákup fondů přes internetové bankovnictví. Marketingově přitom láká na to, že má čtyři základní fondy z mateřské skupiny ING, které jsou bez vstupního poplatku. Nákup podílového fondu vás tak nestojí nic navíc.

Vstupní poplatek se přitom běžně platí. Například ve zmíněné ING činí u dalších fondů jedno procento z investované částky. Když tedy do fondů investujete deset tisíc korun, vezme si banka 100 korun.

Obecně se vstupní poplatek v bankách pohybuje zhruba v rozmezí od 0,2 do tří procent podle typu fondu. Nejméně rizikovější fondy jsou nejlevnější, ty nejrizikovější (a tedy na správu nejnáročnější) jsou nejdražší.

Air Bank prodává fondy do konce roku také bez vstupního poplatku. Od příštího roku pak ceník počítá s poplatkem za nákup podílových listů, a to jedno procento z investované částky u dluhopisových fondů, jedno a půl procenta u smíšených fondů a dvě procenta u akciových.

I Equa bank při loňském startu nabízela fondy nejprve bez vstupného poplatku, teď vybírá 1,9 procenta při pravidelné i jednorázové investici. Slevu dává u investic nad 500 tisíc korun, pak je poplatek 1,4 procenta. U drobného investování spojeného s použitím platební karty je to 0,5 procenta.

Bez vstupního poplatku prodává podílové fondy i Fio banka přes internetovou aplikaci e-Broker. Aplikaci lze zřídit online, když už ve Fio máte účet. Pak si v ní můžete vedle akcií nebo měn koupit právě i dva podílové fondy přímo od Fio banky – globální akciový fond a fond domácího trhu.

Z největší trojky českých bank je nákup fondů momentálně nejsnadnější v Komerční bance, kde si můžete v internetovém bankovnictví sjednat smlouvu a rovnou investovat. Přímé bankovnictví George od České spořitelny zatím umožňuje nakupovat jen ty fondy, do kterých jste už dřív investovali. Ke změně má dojít v létě, kdy už půjde nakupovat všechny fondy v nabídce spořitelny. A ČSOB láká na portál ČSOB Investice, který je dostupný i v přímém bankovnictví. K jeho používání je třeba mít komisionářskou smlouvu, která se uzavírá na pobočce.

Tradiční banky mají v nabídce desítky fondů, může u nich být tedy složitější si vybrat. I proto například UniCredit Bank fondy přes internet neprodává. „Investice musí být důkladně projednána s klientem, proto varianta prostřednictvím bankéře na pobočce je vždy vhodnější,“ říká mluvčí Petr Plocek.

Kromě jednorázového vstupního poplatku je s podílovými fondy spojen ještě pravidelný poplatek za správu.

Ten bohužel v cenících bank nenajdete, protože si ho nebere banka, ale přímo správcovská společnost. Poplatek za správu vám vždycky rovnou odečtou od připsaného výnosu, takže na výpisu z účtu ho nepostřehnete. Poplatky fondů nabízených bankami se výrazně neliší a pohybují se v rozmezí zhruba od 0,3 do 2,5 procenta – opět podle typu fondu.

Právě poplatky jsou důvodem, proč teď s nabídkou podílových fondů přicházejí i mladší banky. Když k nim totiž lidé uloží peníze na spořicí účet, nic si na nich nevezmou (a pro poskytování úvěrů už mají většinou peněz dost). Když u nich ale lidé stejné peníze investují, dostanou z nich banky část na poplatcích a zároveň získají také provize od správcovských firem.

Bankám hrají do karet i dlouhodobě nízké úroky, které reálně (oproti inflaci) peníze na spořicích účtech znehodnocují. S fondy je naopak pravděpodobné (byť rozhodně ne jisté), že dojde ke zhodnocení uložených peněz. A Češi na to slyší – objem peněz v podílových fondech na začátku letošního roku poprvé překonal hranici půl bilionu korun.