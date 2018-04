Dlouhodobé pravidelné investice: řekněte ne předplaceným poplatkům

Před dvěma týdny jsme si popsali, jaké poplatky si investiční fondy běžně účtují. Řekli jsme si, že zatímco vstupní poplatky jsou jednorázové náklady, správcovský poplatek ovlivňuje hodnotu investice každoročně.

Při dlouhodobějším investování je proto daleko důležitější sledovat, jak vysoké má fond roční náklady na správu (TER – total expense ratio):

Předplaťte, dostanete slevu

Výraz vstupní poplatek může začínajícího investora zmást. Tak trochu může sugerovat, že se platí jen jednou, když vstupujete do fondu, respektive stanete se jeho podílníkem. Bohužel to tak není, platíte ho pokaždé, když do fondu vstupují vaše peníze – tedy odvádíte nějaké smluvené procento z každé platby. Při pravidelném investování tedy hrají i vstupní poplatky podstatnou roli.

Poměrně běžná praxe je, že vám nabídnou předplatit si vstupní poplatek na delší dobu dopředu z pevně nastavené cílové částky. Odmítněte to. Budou vás lákat na nižší sazbu poplatku, když ho předplatíte. Odmítněte. Není rozumné zavazovat se na desítky let – a jednou zaplacený poplatek se nevrací.

Podívejme se ale radši na jeden konkrétní příklad.

Pepovi je 35 let. Chce se nějak zajistit na důchod a rozhodne se každý měsíc ušetřit pět tisíc korun a investovat je do akciového fondu. Počítá s tím, že bude takto pravidelně investovat příštích 30 let. Dejme tomu, že těch 30 let bude mít zvolený akciový fond průměrné zhodnocení pět procent ročně. Protože chceme jen ukázat vliv poplatků na hodnotu investice, dovolíme si ten luxus nepočítat s inflací. Pokud se do problematiky investic na důchod i se započtením inflace chcete ponořit hlouběji, odkazuju tu na starší analýzu:

Pepa dostal takovouhle nabídku:

„Akciový fond má standardně vstupní poplatek 5 %, ale když si sjednáte pravidelnou investici na 30 let, dostanete zvýhodněný poplatek jen 3 %.“

Je to výhodná nabídka? Na první pohled asi ano. Ale ve skutečnosti taková není. Ten zvýhodněný poplatek je totiž podmíněn tím, že je uhrazen předem z takzvané cílové částky. V našem případě je cílová částka milion a osm set tisíc korun (5000 Kč × 12 měsíců × 30 let). Pepa má tedy možnost předplatit si vstupní poplatek z celé této sumy dopředu a pak má nárok na zvýhodněnou sazbu tři procenta, předplacený vstupní poplatek by byl 54 000 korun (3 % × 1 800 000 Kč).

Anebo Pepa nemusí poplatek předplácet a nechá si ho strhnout až z jednoho každého vkladu. Pak nedostane slevu, takže bude z každého vkladu platit plný, pětiprocentní vstupní poplatek. Z měsíčního vkladu 5000 korun by tedy selskou matematikou poplatek vycházel na 250 korun (5000 Kč × 5 %). Fakticky je to pouze 238 korun, protože vstupní poplatek se musí počítat z čisté investice (nikoliv z hrubé výše vkladu), správný postup výpočtu je 5000 Kč × 5 % / (1 + 5 %) = 238 Kč.

Pokud bude Pepa každý měsíc platit z nového vkladu vstupní poplatek 238 korun, celkem za 30 let zaplatí na vstupních poplatcích 85 680 korun (238 Kč × 12 měsíců × 30 let), tedy výrazně víc, než kdyby vstupní poplatek předplatil se zvýhodněnou sazbou podle nabídky od svého poradce.

Předplacený poplatek Standardní poplatek Měsíční investice 5000 Kč 5000 Kč Sazba vstupního poplatku 3 % 5 % Cílová částka 1 800 000 Kč — Vstupní poplatek 54 000 Kč z prvních vkladů 238 Kč z každého vkladu Vstupní poplatek celkem 54 000 Kč 85 680 Kč

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Sleva není zadarmo

Jsou tu ale dva háčky. První je zjevný asi každému. Ta sleva není zadarmo, Pepa se v podstatě musí upsat k pravidelnému investování na 30 let. Respektive investovat třicet let nemusí, ale jednou dopředu zaplacený poplatek už mu nikdo nevrátí. Člověk nikdy neví, co se v životě stane. Kdo ví, jestli třeba Pepa nebude muset za rok ze zdravotních či jiných důvodů celý plán přehodnotit. Předplácet si vstupní poplatek na takhle dlouhou dobu dopředu považuji z principu za nesmysl.

Druhý háček by ekonomové označili pojmem „náklady ušlé příležitosti“. Jde o to, že peníze, které by Pepa musel použít na úhradu předplaceného vstupního poplatku, by mohl investovat jinak a mohly by mu vydělávat. V praxi programy pravidelného investování zpravidla fungují tak, že Pepa posílá 5000 korun měsíčně a v prvních měsících se z nich postupně hradí onen předplacený vstupní poplatek. Deset měsíců tedy fakticky neinvestuje, jen umořuje vstupní poplatek. V jedenáctém měsíci se strhnou čtyři tisíce, které ještě zbývají k dorovnání poplatku, a teprve teď jde první tisícovka na investice. Až od dvanáctého měsíce Pepa začíná skutečně investovat celých 5000 korun měsíčně. Jinými slovy vlastně peníze nezhodnocuje 30 let, ale pouze něco málo přes 29 let, a v tom je jádro problému.

Pokud by Pepa vstupní poplatek nepředplácel, od prvního měsíce investuje 4762 korun (5000 Kč vklad – 238 Kč poplatek). Tyto peníze už se mohou zhodnocovat. Vlivem složeného úročení se pak ten jeden rok navíc výrazně projeví na celkovém zhodnocení. To už je trochu složitější matematika, ale podívejme se, jaká by byla hodnota Pepovy investice po 30 letech při kalkulovaném zhodnocení pět procent na rok. Celkem by Pepa za 30 let vložil do akciového fondu 1 800 000 korun. Z čisté měsíční investice ve výši 4762 korun by po 30 letech při pětiprocentním výnosu měl necelých 3 900 000 korun.

V případě, že by nejprve hradil zvýhodněný tříprocentní předplacený vstupní poplatek a teprve od dvanáctého měsíce začal čistého investovat 5000 korun, měl by po třiceti letech při pětiprocentním výnosu zhruba o 33 tisíc korun míň.

Předplacený poplatek Standardní poplatek Měsíční investice 5000 Kč 5000 Kč Sazba vstupního poplatku 3 % 5 % Cílová částka (vloženo celkem) 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč Vstupní poplatek 54 000 Kč z prvních vkladů 238 Kč z každého vkladu Vstupní poplatek celkem 54 000 Kč 85 680 Kč Zhodnocení 5 % p. a. 5 % p. a. Hodnota po 30 letech 3 865 243 Kč 3 898 561 Kč

Předplacením poplatku se ošizuji o výnosy

Chápu, že to asi bude znít těžko uvěřitelně. Když celkově zaplatím na vstupních poplatcích o nějakých 31 680 korun víc, tak jak může být hodnota mé investice na konci o 33 318 korun větší? To je přece nesmysl.

Není. Zkusme si to ukázat na jednodušším příkladu. Porovnáme dvě varianty spoření:

Měsíční úložka 1000 Kč po dobu 29 let s výnosem 5 % p.a. Měsíční úložka 950 Kč po dobu 30 let s výnosem 5 % p.a.

U které varianty bude na konci větší suma?

Měsíční úložka 1000 Kč 950 Kč Doba 29 let 30 let Zhodnocení 5 % p. a. 5 % p. a. Celkem vloženo 348 000 Kč 342 000 Kč Hodnota na konci 767 976 Kč 777 763 Kč

Varianta druhá s nižší měsíční úložkou, ale o rok delším časovým horizontem, vychází ve finále líp. Na konci budu mít zhruba o deset tisíc víc, ačkoliv jsem vložil o šest tisíc míň. Projevuje se tu totiž kouzlo složeného úročení, o jeden rok delší doba úročení hraje v tomto případě větší roli než o 50 korun nižší velikost měsíčního vkladu. A úplně stejný princip funguje i v případě předplacených vstupních poplatků u našeho příkladu s Pepou.

Takže onen „zvýhodněný poplatek“ nejen že nutí Pepu se upsat na dlouhou dobu dopředu, ale ve skutečnosti je pro něj i finančně nevýhodný, i když to tak na první pohled nevypadá.

Vliv inflace

A to ještě nezohledňujeme časovou hodnotu peněz. Pakliže Pepa nebude poplatek předplácet dopředu, ale nechá ho strhávat každý měsíc z nového vkladu, bude sice pořád platit 238 korun měsíčně, ale reálná hodnota poplatku bude postupem času vlivem inflace klesat.

Za deset let už bude těch 238 korun mít pro Pepu kvůli inflaci zcela jistě menší hodnotu než dnes. Například při dvouprocentní inflaci by reálná hodnota poplatku po deseti letech klesla na 195 korun a po dvaceti letech na 160 korun. Takže v reálné hodnotě Pepa nakonec zaplatí na poplatcích méně, než kdyby využil oné zvýhodněné sazby předplaceného vstupního poplatku.

Předplacený poplatek? Ne, děkuji!

Až vám někdo bude nabízet supervýhodné dlouhodobé investování, pamatujte na to, že je nesmysl předplácet vstupní poplatek dopředu. Trvejte na tom, že nebudete nic předplácet a k ničemu se upisovat. Pokud vám zprostředkovatel bude tvrdit, že to jinak nejde, prostě ho vyhoďte z domu. Vždycky je možné pravidelné investování nastavit i bez cílové částky a bez předplácených poplatků, každý správce fondu či obchodník s cennými papíry to umí. Pokud to váš poradce neví nebo nechce vědět, není to asi dobrý poradce.

Nejlepší varianta by samozřejmě byla, kdyby Pepa uhádal na poplatku slevu na tři procenta a zároveň nemusel poplatek předplácet. Pak rozdíl v hodnotě investic po 30 letech oproti přeplacenému vstupnímu poplatku v našem příkladu dělá už zhruba 110 tisíc korun, při stejné procentuální sazbě poplatku. A jen tak pro ilustraci, kdyby nemusel platit poplatek žádný, měl by po 30 letech o dalších zhruba 120 tisíc korun víc.

Předplacený poplatek Standardní poplatek Nulový poplatek Měsíční investice 5000 Kč 5000 Kč 5000 Kč Sazba vstupního poplatku 3 % 3 % 0 % Cílová částka (vloženo celkem) 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč Vstupní poplatek 54 000 Kč z prvních vkladů 146 Kč z každého vkladu 0 Kč Vstupní poplatek celkem 54 000 Kč 52 560 Kč 0 Kč Zhodnocení 5 % p. a. 5 % p. a. 5 % p. a. Hodnota po 30 letech 3 865 243 Kč 3 974 261 Kč 4 093 489 Kč

Někteří zprostředkovatelé pochopitelně preferují variantu předplaceného poplatku, aby měli okamžitě nárok na provizi z celého poplatku a nechodila jim provize dvacet korun měsíčně. Pro jejich klienty to ale výhodné není.

Každý investiční zprostředkovatel má ze zákona povinnost jednat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka. Předplacené poplatky u pravidelných dlouhodobých investic tomu odporují, nejsou v nejlepším zájmu zákazníka, nýbrž v nejlepším zájmu zprostředkovatele a správce fondu. Pevně věřím, že proti této praxi brzy zakročí regulátor, Česká národní banka.

Upozornění: Celý článek je postaven pouze na matematickém výpočtu možné hodnoty investice při zadaném hypotetickém výnosu a na zadaném časovém horizontu při zadané sazbě vstupních poplatků a formě jejich úhrady. Nejedná se o nabídku ani simulaci na základě historického vývoje ani prognózu budoucích výnosů žádné konkrétní investice.

Finmag na jaro Přemek Forejt: Parádu vykouzlíte i z lowcostu. Z flákače se špatnými známkami jedním z nejlepších šéfkuchařů. Za hvězdou české gastronomie musíte do Olomouce. Jak umlčet média. Fake news, poplašné e-maily, útoky politiků na novináře a média. Rozhovor s ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefem Šlerkou. Pomůžu ti zažít slast. Lidé s postižením taky potřebují sex, někdy ale nemají jak své potřeby naplnit. Pomáhají jim profesionální sexuální asistentky.

Koupit Jarní Finmag