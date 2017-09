Dluhopisové fondy a jejich výnosový potenciál

Už dobré dva roky upozorňuji investory, že dluhopisové fondy vyčerpaly svůj výnosový potenciál na několik let dopředu a že v následujících několika letech budou generovat velmi nízké výnosy, nebudou-li rovnou ztrátové. Fondy investující primárně do českých státních dluhopisů už mají dva roky skutečně problémy. Postupně se ale výrazně snížil i výnosový potenciál ostatních dluhopisových fondů.

V České republice má povolení k veřejné nabídce zhruba 600 dluhopisových fondů. Já jsem z nich vybral pouze fondy vedené v korunách a zaměřil se pouze na středně rizikové dluhopisové fondy, tedy na takové, které mají ještě aspoň nějaký potenciál výnosu, ale přitom zas nejsou příliš rizikové. Optimálně tedy fondy, které investují do dluhopisů s kreditním ratingem BBB nebo A. Takové fondy je možné zařadit do konzervativního portfolia.

Výnosový potenciál středně konzervativních korunových dluhopisových fondů

Ve výčtu chybí fondy ČSOB a Komerční banky, které nezveřejňují průměrný výnos do splatnosti dluhopisů v portfoliích jednotlivých fondů ani jejich průměrný kreditní rating. Nicméně jejich konzervativní dluhopisové fondy investují převážně do českých státních dluhopisů. Desetiletý český státní dluhopis má aktuálně hrubý výnos do splatnosti 0,9 % ročně. Takže po odečtu ročních nákladů na správu je jejich výnosový potenciál kolem nuly, spíš lehce ztrátový.

Některé „konzervativní“ fondy nesou vysoké kreditní riziko

Do tabulky jsem zařadil i některé fondy, které podle průměrného kreditního ratingu patří mezi rizikovější high yield dluhopisové fondy, ale investorům se často (chybně) nabízejí jako konzervativní investice. Jedná se o fond Generali korporátních dluhopisů (průměrný rating BB) a fond NN First Class Yield Opportunities (průměrný rating B+). Jak je vidět, také jejich výnosový potenciál je velmi nízký kolem 1,5 % ročně, přitom kreditní riziko výrazně vyšší než u jiných prezentovaných fondů.

Problematické jsou také fondy J&T Money a J&T Bond, u kterých správce neuvádí průměrný kreditní rating, neboť mnoho dluhopisů v majetku těchto fondů ani žádný rating přidělen nemá. Kdyby měly, jednalo by se zcela jistě o rating spekulativního stupně někde na úrovni jednoho až dvou „béček“, tedy klasický high yield dluhopisový fond, ačkoliv díky historicky velmi nízké volatilitě jsou tyto fondy širokou veřejností i většinou investičních zprostředkovatelů mylně považovány za konzervativní. Tím je nechci kritizovat, jsou to velmi dobře spravované fondy a mnoho mých investorů má ve fondu J&T Bond také zainvestováno. Pouze chci zdůraznit, že se jedná o rizikovější dluhopisy.

Výnosový potenciál fondu J&T Money je kolem dvou procent ročně a fondu J&T Bond kolem 2,5 procenta ročně V porovnání s většinou dluhopisových fondů jsou to poměrně vysoká čísla, ale už je to sotva na hranici inflace. Rozhodně to nebude pět procent ročně jako v minulých letech. J&T banka sice agresivně láká investory do těchto svých fondů na historický výnos pět procent za rok, ale zrovna toto je názorná ukázka, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Klidně dám ruku do ohně za to, že v příštích třech letech budou výnosy obou fondů výrazně menší.

Připravte se na mizivé výnosy

Konzervativní dluhopisové fondy (kreditní rating AAA a AA)

Ryze konzervativní dluhopisové fondy budou s největší pravděpodobností ztrátové už jen díky tomu, že výnos do splatnosti dluhopisů ve fondu nepokryje ani náklady na správu. Pokud se do toho přidá růst úrokových sazeb, který bude tlačit tržní cenu dluhopisů dolů, bude většina konzervativních dluhopisových fondů vykazovat ztráty až deset procent.

Rizikové high-yield dluhopisové fondy (kreditní rating BB a nižší)

Vysoce rizikové dluhopisové fondy investující do tzv. high yield dluhopisů spekulativního stupně budou mít navíc výrazné problémy, až přijde ekonomická recese a někteří emitenti se dostanou do platební neschopnosti. Rizikové spready porostou a tržní cena těchto dluhopisů může výrazně poklesnout, klidně i o 30 procent. Nevím, kdy to nastane, ale bude to pravděpodobně otázka několika málo let. Podrobněji jsem se tomuto tématu věnoval v posledním článku:

Středně rizikové dluhopisové fondy (kreditní rating A a BBB)

Ani zlatá střední cesta ale není výhra. Jak vyplývá z uvedené tabulky, výnosový potenciál středně rizikových dluhopisových fondů je pro následujících několik let mizivý. Pohybuje se zpravidla do dvou procent ročně. Nejlepší perspektivu při relativně nízké volatilitě zde mají fondy Pioneer Strategic Income a Amundi Funds Bond Global Aggregate. Ovšem stejně jako u všech jiných dluhopisových fondů i zde platí, že při růstu úrokových sazeb bude klesat tržní cena dluhopisů. Potom i tyto fondy můžou být po nějakou dobu ztrátové.

Shrnuto: dluhopisové fondy čeká všeobecně špatné období. Investoři by měli být rádi, pokud dluhopisový fond vůbec bude ziskový. Na výnosy nad inflací můžeme u konzervativnějších dluhopisových fondů zapomenout, jednoduchá matematika.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management

Existuje nějaká alternativa?

Světlou výjimkou je fond Templeton Global Bond s výnosovým potenciálem kolem šesti procent za rok; což odpovídá i jeho historickým výnosům. Je to ovšem za cenu výrazně vyšší volatility. Tento fond je sice měnově zajištěn do korun vůči své primární dolarové variantě, ale fakticky investuje do dluhopisů v různých měnách, největší pozice tvoří momentálně brazilské dluhopisy v brazilském realu, mexické dluhopisy v mexickém pesu nebo indonéské dluhopisy v indonéské rupii. Kromě toho se občas fond pouští prostřednictvím měnových derivátů do přímých spekulací na pohyb určitých měnových párů. Historicky je tento fond velmi úspěšný, ale krátkodobě vedou pohyby kurzů měn k poměrně velkým výkyvům hodnoty majetku fondu.

A tak ačkoliv z pohledu kreditního rizika může být fond Templeton Global Bond s průměrným kreditním ratingem BBB+ řazen mezi středně rizikové dluhopisové fondy, z pohledu volatility patří rozhodně k rizikovějším fondům, není vhodný pro úplně konzervativní klienty. Nicméně osobně ho dnes považuji za lepší variantu než high yield dluhopisové fondy a často ho klientům doporučuji na vyvážení akciové složky. Jeho nespornou výhodou je velmi nízká korelace s jinými dluhopisovými i akciovými fondy.