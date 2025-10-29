Kde Češi nejvíc platí kartou v cizině? Chorvatsko to není, zjistila banka

Bezhotovostní platby Čechů v cizině letos v létě vzrostly oproti loňsku o víc než desetinu.
Podle aktuálních dat Raiffeisenbank proběhla téměř čtvrtina těchto karetních transakcí v Polsku (24,9 %), následovaném Itálií a Německem (shodně 21,6 %). Na dalších příčkách se umístilo Rakousko (16,2 %) a Chorvatsko (15,7 %).
Celkový objem transakcí v zahraničí vzrostl o 11 %. Jen během prázdnin uskutečnili klienti Raiffeisenbank podle průzkumu v zahraničí přes pět milionů plateb, jejichž průměrná hodnota překročila 1000 Kč.
„Češi si zvykli platit kartou prakticky všude – ať už jde o ubytování, benzín nebo drobný nákup v zahraničním supermarketu. Vidíme, že bezhotovostní platby se staly přirozenou součástí cestování a klienti se při nich cítí bezpečněji než při manipulaci shotovostí,“ uvádí Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.
Nejčastěji kartou v zahraničí platí lidé ve věku 36 až 55 let (ve věku 46-55 let je to 23,5 %, ve věku 36-45 let pak 23 %). Jde tedy o skupinu, která kombinuje pracovní i rekreační cesty. Vyšší aktivitu vykazují podle průzkumu banky také vysokoškoláci (13,3 %) a lidé s úplným středoškolským vzděláním (14,9 %).
Z regionálního pohledu dominují Praha (21,4 %) a Brno (5,5 %), kde je největší koncentrace cestujících klientů.
Pavla Adamcová
