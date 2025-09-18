Ztratit peněženku je otrava. Nejde ani tak o peníze, ale hlavně o všechny karty a doklady, které v ní nosíme. Sepsali jsme, jak postupovat, když přijdete o platební kartu, občanku, řidičák, kartičku pojišťovny nebo třeba tramvajenku. Možná vás překvapí, kolik věci jde teď zařídit jednodušeji než dřív.
Přesto ale peněženkám ještě docela neodzvonilo. Ačkoli se bezhotovostně stále častěji platí mobilem, hodinkami nebo třeba platebními prsteny, pořád ještě nejvíc používáme plastové kartičky. A 58 procent lidí, byť třeba dají přednost placení bez cashe, chce pořád mít u sebe aspoň pár stovek a další aspoň nějaké drobné.
Peněženky tedy můžou být třebas tenčí a ztráta tolik nebolí finančně – ale většina lidí, kteří o ni někdy přišli, vám stejně poví: Čert vem peníze, jenže všecko to zařizování a vyřizování!
Podívejme se tedy, co se běžně v peněžence nosí. A postupně si prakticky probereme, co je dobré v případě její ztráty udělat.
Co dělat, když v roce 2025 ztratím platební kartu?
V čem je problém, když ztratím platební kartu?
Ztráta platební karty představuje největší – a prakticky okamžité – riziko zneužití. Kdokoli ji najde, může s ní hned zajít do obchodu a nakupovat. Platba do 500 korun nevyžaduje zpravidla PIN a dá se jich i v krátké době stihnout několik.
Další riziko představují platby na internetu. Evropské obchody, včetně českých, většinou vyžadují silné ověření, přijde vám SMS, musíte platbu potvrdit v apce, musíte ukázat obličej nebo otisk prstu. Neplatí to ale pro platby do 30 eur (zhruba 730 korun podle aktuálního kurzu eura). A obchody v jiných zemích takové ověření nemusí vyžadovat vůbec.
Úplně nejhorší samozřejmě je, pokud patříte k těm nepoučitelným, kteří mají v peněžence nejenom kartu, ale taky PIN na nějakém lístečku nebo dokonce fixou přímo na kartě. Pak vás před výběrem úplně všeho chrání jenom nastavení limitů pro výběry a placení.
Co udělat při ztrátě platební karty hned
Kartu zablokujte. Pokud máte bankovní aplikaci nebo přístup do internetového bankovnictví, jde to udělat hned. V bankovní apce nebo internetbankingu navíc můžete volit blokaci pouze dočasnou – pokud si myslíte, že je ještě naděje, že se peněženka a karta brzy najdou.
Pokud kartu nemůžete nebo neumíte zablokovat sami, volejte nonstop linku své banky a o blokaci požádejte tam. Počítejte ale s tím, že většina bank vám nedá na vybranou a kartu zablokuje úplně. Budete si muset pořídit novou.
Kde a jak vyřídit náhradní platební kartu?
O novou kartu můžete zažádat opět v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví. Je to nejrychlejší a nejjednodušší. Už proto, že po vás banka nebude chtít žádnou identifikaci. Pokud o ni budete žádat telefonicky, bankéř vás identifikuje pomocí otázky. Pokud si dojdete na pobočku, budete se muset prokázat. O občanku jste pravděpodobně přišli spolu s kartou, vezměte si proto třeba pas.
Nová platební karta vám přijde poštou nebo si ji vyzvednete na pobočce banky.
Výměna platební karty bývá zdarma, případně za poplatek do zhruba 300 korun.
Většina bank vám dnes nabídne okamžité vydání virtuální karty do mobilu, abyste mohli platit hned.
Dobré tipy k platebním kartám
Pokud máte víc karet, třeba i od různých bank, nechávejte si nějakou zvlášť, doma, jako zálohu.
Uložte si číslo na zákaznickou linku banky do telefonu, ať ji pak ve spěchu nehledáte.
Co dělat, když v roce 2025 ztratím občanský průkaz?
V čem je problém, když ztratím občanku?
Občanka není jen kus plastu, ale hlavní doklad totožnosti. Kdo ji najde, může se pokusit vydávat za vás – třeba při sjednávání smluv nebo půjček. Je proto dobré ztrátu občanského průkazu bez velkého odkladu nahlásit: úřady pak doklad zapíšou mezi neplatné doklady. A to je seznam, kam se banky a slušní poskytovatelé úvěrů dívají. Riziko ale zůstává třeba u různých mikropůjček.
Pozor, jakmile ztrátu nahlásíte, průkaz je neplatný. A i když ho pak najdete, neplatným zůstane a musíte ho odevzdat.
Ztrátu nebo odcizení jste povinni hlásit. Uděláte to na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadu městské části) nebo na policii. Pokud jste v zahraničí, pomůže český zastupitelský úřad. Na úřady není potřeba chodit osobně, ztráta se dá hlásit i elektronicky, musíte ale mít datovku nebo elektronický podpis. Není potřeba žádný speciální formulář, napište to svými slovy. Nemusíte ani moc přemýšlet, jak se úřadu představit a identifikovat, použitím datovky nebo ověřeného elektronického podpisu to máte splněno automaticky.
Kde a jak vyřídit nový občanský průkaz?
Do 15 dnů od nahlášení ztráty nebo odcizení musíte požádat o vydání nového občanského průkazu. Tentokrát se ale cestě na úřad nevyhnete, žádost se musí podávat osobně (pokud ale jdete hlásit osobně ztrátu, můžete oba úkony zvládnout najednou).
Žádost se podává na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností. Budete muset prokázat svoji totožnost, úřad uznává cestovní pas, řidičský průkaz, případně rodný nebo oddací list. Fotky mít nemusíte, dělají se dneska přímo na úřadě.
Kolik stojí nový občanský průkaz a jak rychle ho dostanu?
Ty dvě otázky spolu úzce souvisejí. Cena je závislá na rychlosti, jakou po úřadech chcete.
Běžné vydání: do 30 dnů, 200 Kč.
Expres do 5 dnů: 500 Kč.
Expres do 24 hodin: 1000 Kč.
Pokud si chcete vyřídit občanku expresně do 24 hodin, počítejte s tím, že si ji pak můžete vyzvednout jedině na ministerstvu vnitra v Praze. Pokud doklad chcete do pěti dní, můžete si ho vyzvednout buď na úřadě, kde o něj žádáte, nebo na ministerstvu vnitra. Pokud vám stačí běžná třicetidenní lhůta, můžete si průkaz vyzvednout buď na úřadě, kde jste si o něj zažádali, nebo na kterémkoli jiném úřadě obce s rozšířenou působností za příplatek 100 korun.
Dobré tipy k občanskému průkazu
Občanku s sebou povinně nosit nemusíte. Pokud ji chcete mít s sebou, a přece ji s sebou nenosit, můžete si pořídit občanku v mobilu (aplikace eDoklady). Úřady nebo policie už ji musí uznávat, ale při nákupu výrobků zakázaných mládeži pod 18 roků, bychom na ni ještě nespoléhali.
Co dělat, když v roce 2025 ztratím řidičský průkaz?
V čem je problém, když ztratím řidičák?
Řidičský průkaz je doklad o vašem oprávnění řídit. Od roku 2024 ho sice nemusíte mít u sebe, že ho máte, si silniční kontrola dokáže ověřit online, ale pořád se bude hodit: při cestách do zahraničí nebo když si budete třeba chtít půjčit auto.
Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičáku musíte co nejdříve nahlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadu městské části). Ohlášením se průkaz okamžitě označí za neplatný – tím předejdete zneužití vašich údajů.
Oznámení jde udělat několika způsoby:
Nejsnadněji online přes Portál dopravy, kde zároveň požádáte o nový řidičák. Přihlásíte se bankovní identitou, mobilním klíčem k eGovernmentu, eObčankou, přes Moje ID nebo NIA ID nebo IIG. Datovka vám k tomu bohužel nepomůže.
Osobně na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností (na úřadě městské části)
Elektronicky – oznámení můžete poslat i datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Nemusí mít žádnou speciální formu, prostě oznamte, že jste bez řidičáku.
Kde a jak vyřídit nový řidičák
O nový řidičák můžete požádat přes Portál dopravy (je to se slevou) nebo osobně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadu městské části). Pokud o řidičský průkaz žádáte kvůli ztrátě, nemusíte na úřad nutně chodit. Fotit vás nebudou, použijí fotku, kterou už jste měli na tom ztraceném. Při osobní návštěvě ale musíte prokázat totožnost.
Kolik stojí nový řidičský průkaz a jak rychle ho dostanu?
Cena za nový řidičák je závislá jednak na tom, jak rychle ho potřebujete, jednak na tom, jakým způsobem zažádáte. Standardní (a lacinější) je vydání do 20 dní, expresní lhůta je 5 dní. Při podání přes Portál dopravy a platbě přes platební bránu dostanete ze správního poplatku 20 procent slevu.
Správní poplatek za vydání nového řidičského průkazu při ztrátě
Podání žádosti
Standardní lhůta 20 dní
Zrychlené vydání 5 dní
Osobně
200 Kč
700 Kč
Přes Portál dopravy
160 Kč
560 Kč
Řidičák si vyzvednete na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde o něj žádáte, nebo který si zvolíte. Anebo – a to je velmi milá a poměrně nová možnost – si připlatíte 100 korun a necháte si průkaz doručit na výdejní místo, třeba do některého z výdejních boxů.
Co dělat, když v roce 2025 ztratím kartičku zdravotní pojišťovny?
V čem je problém, když ztratím průkaz pojištěnce?
Průkaz pojištěnce je doklad, kterým se prokazujete u lékaře, v lékárně nebo v nemocnici. Komplikace vám jeho ztráta může přinést, kdybyste bez něj museli k doktoru. Každý lékař by ho měl chtít vidět při každé vaší návštěvě, v praxi se to ale většinou dělá, jen když k nějakému doktoru jdete poprvé. Nevadí, že to zrovna neplánujete, nikdy nevíte, tak to radši nepodceňte a pořiďte si nový průkaz zdravotní pojišťovny.
Ztrátu nebo odcizení průkazu nahlaste svojí zdravotní pojišťovně. Stačí zavolat na infolinku, zajít osobně na pobočku, případně využít klientský portál pojišťovny nebo její aplikaci.
Kde a jak vyřídit nový průkaz pojištěnce?
O nový průkaz pojištěnce můžete zažádat přes portál pojišťovny (většinou umožňuje přihlášení třeba s bankovní identitou) nebo v aplikaci zdravotní pojišťovny. Nová kartička vám zdarma přijde poštou do několika týdnů.
Dobrý tip k průkazu pojištěnce
Nemá vaše zdravotní pojišťovna náhodou vlastní aplikaci? Pokud ano, nejspíš v ní můžete taky mít virtuální kartičku pojištěnce. Takže si třeba řeknete, že tu plastovou vlastně ani nepotřebujete nosit u sebe.
Co dělat, když v roce 2025 ztratím průkazku na MHD, vlak nebo slevu na jízdném?
Dopravců a jejich předplacených jízdenek a kartiček na slevy je hodně. Naše rady tedy budou jen obecnější.
V čem je problém, když ztratím průkazku na MHD, vlak nebo slevu na jízdném?
Nějaká přímá finanční ztráta vám v zásadě nehrozí. Když tedy pomineme popotahování, když vás chytí revizor.
Co udělat při ztrátě průkazky na dopravu hned?
Ztrátu nahlaste dopravci. Většina dopravců (DPP – Lítačka, České dráhy, Arriva, regionální dopravní podniky) má možnost kartu okamžitě zablokovat – online v zákaznickém účtu nebo na infolince.
Pokud jste na kartě měli nahraný kupon, obvykle vám ho dopravce převede na novou kartu.
U osobních průkazek (např. na slevy pro studenty a seniory) bývá potřeba při vystavení nové doložit opět doklad totožnosti a fotku.
Kde a jak vyřídit novou průkazku na dopravu?
Nejrychleji online přes portál dopravce (např. Lítačka má web i appku).
Nebo na pobočce dopravce / infocentru.
Novou kartu dostanete buď na počkání (často dočasnou), nebo vám ji zašlou poštou.
Dobrý tip k průkazkám na slevu jízdného a tramvajenkám
Většina dopravců už dnes nabízí i virtuální průkazku v mobilu (např. Lítačka, In Karta od ČD, regionální aplikace). Když plast ztratíte, virtuální náhrada funguje dál. Nebo plast přestanete používat úplně, pak ho neztratíte (a slouží jako záloha pro chvíli, kdy ztratíte mobil).
Co dělat, když v roce 2025 ztratím slevovou kartičku do obchodu?
V čem je problém, když ztratím slevovou kartičku?
Prakticky v ničem. Leda by někdo vyčerpal bodíky, co jste si nasbírali na plyšáky.
Co dělat, když ztratím slevovou kartičku?
U většiny obchodníků je to stejné, zavoláte na infolinku, řeknete to v obchodě, nahlásit ztrátu a zažádat o novou jde většinou i online.
Dobrý tip ke slevovým kartičkám
Většina věrnostních a slevových programů funguje už i online, kartu můžete mít v mobilu. Můžete taky využít aplikace, do které si jich nahrajete (vyfotíte) třeba tisíc. Využít se k tomu dají i Google Wallet nebo Apple Wallet.
Obec, která má od státu svěřené rozšířené pravomoci – vyřizuje třeba občanky, řidičáky nebo pasy. V Česku jich je zhruba 200.
eDoklady to je mobilní aplikace, která ukazuje elektronickou verzi občanského průkazu. Počítá se výhledově i s dalšími doklady, ale zatím se neví, kdy to bude. eObčanka je plastová občanka s čipem, kterou používáte pro přihlášení do Portálu občana nebo k elektronickému podpisu.
Ne, zákon neukládá povinnost nosit občanský průkaz neustále u sebe, i když to tak kdysi bývalo. Policie si vaši totožnost umí ověřit i jinak. Prakticky se ale bez občanky nebo jiného průkazu totožnosti v některých situacích neobejdete – totožnost musíte prokazovat při vyřizování na úřadech, při uzavírání smluv, v bance nebo když si vyzvedáváte zásilku na poště.