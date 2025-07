Bezkontaktní placení je super. Kartu nebo telefon dáte k platebnímu terminálu a je hotovo. Do pětistovky ani nemusíte zadávat PIN. Ale co když někdo přiloží terminál k vaší platební kartě nebo mobilu a odečte si pár stovek bez vašeho vědomí? Po internetu kolují videa, na kterých se to údajně děje. Jsou reálná? Vysvětlujeme, jak to je.

Na sociálních sítích se můžete potkat s videi, na kterých se osoba s mobilním platebním terminálem přitočí k nic netušící oběti, přiblíží terminál k jeho kapse a – podle doprovodného textu k videu – odečte si z jeho platební karty peníze.

Většinou se scéna odehrává v některé ze zemí, kam Evropani jezdí na dovolenou – ostatně obětí bývá zpravidla právě turista.

Takhle se okradají turisté. Pomocí přenosného platebního terminálu.

Video je pravděpodobné z Marakéše v Marocu.

V diskuzi pod příspěvkem na síti X najdeme odkaz na noviny z městečka, kde video vzniklo (a není to Marakéš, ba ani Arfika), s tím, že jde o hoax, tedy nepravdivou zprávu. Jenže ty si většina z těch, kteří video ve všech jeho přesdíleních viděli, nepřečte. Už proto, že jsou španělsky.

„Všechny fotografie nebo sehraná videa na sociálních sítích jsou falešná, cílem je pouze získat pozornost a lajky,“ říká bez obalu mluvčí firmy Global Payments, která zprostředkovává platební terminály, Ondřej Holoubek. Motivace ale můžou být i jiné. Co totiž taky v diskuzi víckrát najdete, to je zmínka o stínících peněženkách nebo obalech na kartu, které načtení, a tedy i přenosu zabrání.

Jak to tedy je? Hrozí opravdu riziko, že vám někdo na na ulici v Česku nebo Marakéši načte přes kapsu či peněženku kartu, případně mobil a strhne si peníze? Je to vůbec možné? Dá se proti tomu případně bránit a jak by reagovala banka, kdybyste jí takovou věc nahlásili?

Kolik se dá strhnout z karty peněz bez PIN nebo jiné autorizace?

Stovky. „V Česku a ve většině Evropy je nastaven limit pro bezkontaktní platbu bez zadání PIN. V Česku máme limit 500 korun. Při platbě nad tuto částku terminál vyžaduje PIN nebo biometrické ověření,“ říká Martin Dolejš, ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro Česko a Slovensko.

To, že máte český účet, ale neznamená, že je váš limit pro bezkontaktní placení všude na světě stejný. Limity se stanovují pro země, kde se platí, ne kde má člověk účet. Takže například v Turecku je limit pro bezkontaktní platby od loňska nastavený na 1500 tureckých lir, což je dneska asi 750 korun. Každá země má svoje pravidla – ale nikde byste se bez PIN neměli dostat na útratu v řádu tisícovek. Stovky maximálně.

Je možné „přečíst“ platební kartu přes kapsu?

Ano. Platební kartu s RFID čipem lze teoreticky přečíst třeba ze zadní kapsy kalhot, když k nim dokážeme na dostatečně dlouhou dobu přiblížit terminál.

Ovšem, jak říkají shodně zástupci obou světově největších společností vydávajících platební karty, tedy Visa a Mastercard, v praxi se to neděje.

„Bezkontaktní karty využívají RFID/NFC technologii, která funguje na velmi krátkou vzdálenost, obvykle do čtyř centimetrů,“ přibližuje Martin Dolejš, ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro Česko a Slovensko, jak těsně se k vám musí případný zloděj přiblížit.

Podle Ondřeje Holoubka, mluvčího společnosti Global Payments, tedy jednoho ze světově nejvýznamnějších dodavatelů platebních terminálů, jde o vzdálenost ještě kratší. Navíc se hraje taky o čas. „Při bezkontaktním placení musíte kartu u čtečky terminálu nehnutě podržet přibližně po dobu jedné sekundy. NFC čip navíc musí být přímo u čtečky, jeho dosah je pouze 1 až 2 centimetry,“ říká Holoubek.

Je možné přečíst přes kapsu peněženku v mobilu?

Téměř ne. O možnosti stržení peněz z karty říkají experti v zásadě, že se to neděje – jednak to není tak jednoduché, jak to vypadá na videu, jednak jsou tu ještě další důvody, ke kterým se dostaneme níž. Nicméně teoreticky by to jít mohlo. Pokud jde o „nechtěné zaplacení“ z digitální karty v mobilu, jsou ještě skeptičtější.

„Takto uloženou kartu nelze bez potvrzení majitelem nijak načíst,“ říká Ondřej Holoubek z Global Payments. „Držitel kartu musí transakci vždy potvrdit.“

„Digitální peněženky jako Apple Pay nebo Google Pay vždy vyžadují aktivní spolupráci uživatele – například odemknutím zařízení, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje,“ doplňuje ho Martin Dolejš z Mastercardu.

U telefonu a jiných zařízeních s nahranou digitální kartou je tedy riziko proti fyzickým kartám ještě zásadně nižší. Karta je pro terminál odemčená vždy, odemčený telefon ale v kapse nosí málokdo.

Strhávají se skutečně pokoutně na ulici peníze z karet nebo telefonů?

Ne. V tomto ohledu nám všichni dotazovaní odborníci odpovídají stejně razantně. Ne, nedělá se to. Jeden z důvodů už jsme naznačili: není to tak snadné. Musíte vědět, kde je karta. V peněžence by ta karta měla být jediná: víc čipů najednou terminál zpravidla zmate, nevybere si kartu žádnou a vyhodí chybové hlášení. Musíte se přiblížit dost blízko a oběť musí vydržet chvíli v klidu. Riskujete, že oběti okamžitě pípne v mobilu informace o platbě a že se za chviličku začne hodně ostře rozhlížet…

Především ale musíte mít k dispozici terminál a k tomu se nedostane každý, a musíte mít účet, na který peníze odcházejí. Pro platební společnost nebo dodavatele terminálů není tak těžké zjistit, ke komu jak terminál, tak účet patří. Jinými slovy: ten, kdo by takhle pokoušel štěstí, by mohl počítat, že peníze se mu na účtu dlouho neohřejí a sám pravděpodobně skončí v chládku.

„Všechny transakce jsou evidované a snadno dohledatelné. I kdyby se někdo pokusil přes nějaký terminál ukrást peníze, nejde to, protože platba půjde pouze na evidovaný účet firmy, které terminál patří,“ říká mluvčí Global Payments Ondřej Holoubek. „I kdyby teoreticky k nějakému podobnému podvodu došlo, peníze jsou lehce dohledatelné a banka je vrátí.“

Navíc by jich asi ani nebylo mnoho. „Karetní schémata sledují neobvyklé operace, takže například terminál, který by prováděl větší množství mikrotransakcí, by byl rychle zablokován,“ tvrdí Martin Dolejš z Mastercardu.

Co dělat, když si někdo bez mého vědomí strhne peníze z mojí karty?

Obraťte se na banku. Odborníci sice tuto formu skimmingu víceméně vylučují, kdyby k ní ale přece jen došlo, má se postižený obrátit na peněžní ústav, který mu vede účet, k němuž karta náleží.

„V případě, že dojde k nešťastné chybě při platbě, nebudou držitelé karet Visa díky politice nulové odpovědnosti odpovědní za neautorizované nebo podvodné transakce provedené pomocí jejich údajů Visa,“ říká Petr Polák, regionální manažer Visa pro Českou republiku. „Pokud transakce nebyla ověřena PIN, biometrií nebo jiným silným ověřením, odpovědnost nese vydavatel karty nebo obchodník. Důkazní břemeno teda bývá na bance nebo obchodníkovi, a ne na zákazníkovi,“ vysvětluje pak Dolejš z konkurenčního Mastercardu, co je politika nulové odpovědnosti.

Existuje funkční ochrana proti ukradení peněz z karty?

Ano a je zbytečná. Tiskový mluvčí Global Payments Ondřej Holoubek to přirovnává k ochranné plachtě přes auto, které stojí v garáži. Řeč je ovšem o načtení karty v kapse a stržení částky v řádu stovek korun. O jiných způsobech kradení peněz z karty teď nemluvíme. Jsou a bez velkého sporu jsou využívanější a mnohem účinnější.

Odborníci sice možnost strhávání peněz z karet kolem jdoucích lidí na ulici prakticky vylučují, teoreticky ale připouštějí. Pokud jim nevěříte, existuje funkční obrana.

První věc: fakticky by mělo stačit, že máte na jednom místě, v jedné peněžence, víc karet s RFID čipem. A to nemusí být jen karty platební. Předpokládejme ale, že máte dva účty, dvě karty, jste na dovolené a s sebou si berete jen jednu. Druhá dělá zálohu v šuplíku hotelového pokoje. Můžete si pořídit stíněné pouzdro nebo stíněnou peněženku. Stojí pár desetikorun nebo stovek, podle toho, jak moc si prodejce troufne, a hodnotu má ve výši maximálně desítek haléřů.

„Tyto peněženky a pouzdra fungují, pokud obsahují vodivou vrstvu. Ta pak vytváří Faradayovu klec a elektromagnetické signály nemohou dovnitř,“ říká Martin Dolejš. A dodává, že jde o tak jednoduchý princip, že v zásadě stačí obalit kartu alobalem. Asi jako když si chcete ochránit mozek před čtením myšlenek nebo ovládáním pomocí rádiových vln.

Mnohem nebezpečnější jsou podle odborníků školácké chyby jako PIN napsaný v blízkosti karty nebo prostě primitivní PIN a podvody jinačího typu. Tady shrnujeme ty nejčastější, odkazy na čerstvější případy a varování najdete ještě níž.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Co je RFID? RFID (Radio Frequency Identification – rádiová identifikace) je technologie pro bezdrátovou identifikaci věcí nebo lidí pomocí rádiových vln. Systém se skládá z čtečky a tagu (čipu), který může být aktivní (s vlastním napájením) nebo pasivní (napájený energií z čtečky). RFID se používá třeba ve skladech, obchodech nebo při evidenci zboží. Výhodou je, že čip nemusí být přímo vidět – funguje i přes krabici nebo obal.

Co je NFC? NFC (Near Field Communication – komunikace na blízkou vzdálenost) je druh RFID, ale funguje jen na velmi krátkou vzdálenost – typicky do 4 cm. Je to bezpečnější a oboustranná komunikace, takže se hodí třeba pro platby mobilem, přihlašování pomocí karty nebo párování zařízení. NFC čipy najdeš v kartách, telefonech nebo chytrých hodinkách.

Co je Faradayova klec? Faradayova klec je uzavřený prostor s kovovými stěnami (nebo z husté kovové sítě), který chrání před elektrickým polem a elektromagnetickým zářením. Elektrický náboj se rozloží po jejím vnějším povrchu a dovnitř se nedostane – prostor uvnitř tak zůstává odstíněný. Proto se Faradayova klec používá třeba k ochraně před bleskem – jako klec v takovém případě funguje i karoserie auta, pokud není z laminátu jako třeba Trabant. Využívá se i pro odstínění citlivé elektroniky. Aby fungovala, musí být Faradayova klec celistvá nebo dostatečně hustá. Alobalová čepička, chráníc toliko šešulku, celistvá není – a nelze ji proto považovat za spolehlivé stínění. Naopak: vědci prokázali, že některé vlny hliníkový čepec dokonce zesiluje.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

