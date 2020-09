Mastercard vypne svou digitální peněženku

Karetní společnost Mastercard 30. října ukončí svou digitální peněženku a platební tlačítko Masterpass. Oznámila to na svém webu.

Masterpass začal fungovat ještě před boomem mobilních plateb, tedy ještě před příchodem Google Pay a Apple Pay do Česka. I on umožňuje do mobilu či tabletu nahrát platební karty od Mastercardu i konkurenční společnosti Visa a pak s mobilem platit v kamenných i internetových obchodech.

Navíc umožňuje platby i před QR kódy, takže lidé s ním nemusí mít zařízení s funkcí NFC. S Masterpassem však musí spolupracovat i obchodníci. Vzhledem k rozvoji mobilních plateb v posledních letech je to pro ně ale starost navíc.

S Masterpassem šlo dříve například kupovat jízdenky od Českých drah se slevou, službu využívají také třeba čerpací stanice Shell, kde lze přes QR kódy platit přímo u stojanů. Kdo tuto službu při tankování využívá, má si nově stáhnout aplikaci přímo od Shellu.

Mastercard nemá za Masterpass žádnou náhradu. Pro internetové platby v příštích letech chystá spolu s dalšími karetními společnosti službu Click to Pay. „Nová služba technicky sjednocuje a zjednodušuje oblíbenou metodu platby kartou na internetu bez nutnosti přepisovat údaje platební karty při každé platbě,“ uvádí firma na webu.

Už k 1. květnu skončila možnost sbírat cashback za platby kartou u partnerů programu Priceless Specials. Odměny si lte vybrat do konce září, jinak propadnou.

