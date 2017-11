Penzijní připojištění: Když s ním chcete předčasně praštit nebo na něj nemáte

Penzijní připojištění je dlouhodobý finanční produkt. Vypovědět ho předčasně se nevyplatí. Když se dostanete do problémů, je lepší placení příspěvků přerušit nebo odložit. Poradíme, jak na to.

Na úvod pro jistotu stručné opáčko. Penzijní připojištění je fondové investování se státní podporou a garancí „nezáporného zhodnocení“, uzavřít jste ho mohli do roku 2012. Pak ho penzijní reforma zakonzervovala a jako nový podporovaný investiční nástroj pro zajištění na penzi nabídla doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění už tedy sjednávat nejde, jeho účastníky ale v transformovaných fondech, spravovaných penzijními společnostmi, zůstávají miliony lidí. Na výpověď novějšího doplňkového penzijního spoření se mrkneme příště.

Vypovídáme penzijní připojištění

Penzijní připojištění se uzavíralo na dlouhé roky. Abyste mohli peníze vybrat se všemi výhodami, musí vám být alespoň šedesát let a současně musíte spořit, respektive investovat, alespoň šedesát měsíců, tedy pět let (v některých starých smlouvách je sjednáno 50 let věku a minimálně 48 měsíců spoření). Když vydržíte, můžete vybrat celou částku, ke které jste se doinvestovali, včetně příspěvků od státu a (případných) příspěvků zaměstnavatele. Sumu buď vyberete naráz, nebo ji budete čerpat postupně formou penze.

Jinou variantou je takzvaná výsluhová penze, výběr poloviny naspořených peněz po patnácti letech připojištění.

Výpovědní lhůta penzijního připojištění trvá dva měsíce a rozbíhá se na začátku měsíce, který následuje po doručení vaší písemné výpovědi penzijní společnosti nebo jejím sepsání na pobočce. Příklad: smlouvu vypovíte v říjnu, dvouměsíční výpovědní doba běží od prvního listopadu.

Po konci výpovědní doby vám penzijní společnost vyplatí sumu, kterou jste naspořili, i s příspěvky od státu a zaměstnavatele a výnosy hospodaření fondu. Výnosy i příspěvky zaměstnavatele se předem zdaní patnáctiprocentní srážkovou daní.

Když se rozhodnete pro výplatu formou doživotní penze, zdanění výnosů i příspěvků zaměstnavatele se vyhnete, stejně tak při výplatě penze na dobu určitou, která trvá minimálně deset let. Při výplatě penze na dobu určitou kratší než deset let se daní výnosy patnácti procenty, příspěvky od zaměstnavatele se nedaní.

Předčasná výpověď: O co přijdete

Kdo ukončí penzijní připojištění dřív než po jednom roce (přesněji dvanácti měsících, kdy platil příspěvky), nedostane nic. Kdo ho ukončí po dvanácti měsících, kdy platil příspěvky, ale dřív, než splní podmínky, které jsme popsali výš (60 let věku a pět let spoření), dostane pouze odbytné. To znamená, že celá státní podpora, která se vám průběžně připisovala, se vrátí na účet Ministerstva financí, výnosy ze státních příspěvků si nechá penzijní fond. Výnosy z vkladů a příspěvky zaměstnavatele se sníží o patnáct procent (strhne se z nich patnáctiprocentní daň z příjmů). V plné výši dostanete jen své vklady. Také budete muset podat daňové přiznání a dodanit daňové odpočty, které jste na základě svého penzijního připojištění uplatňovali v posledních deseti letech. Za předčasné zrušení penzijka si navíc penzijní společnosti účtují pokutu ve výši osm set korun, pokud u fondu nejste aspoň pět let.

Kolik to sype? Máte penzijko? A k čemu vlastně? Pokud jen na těžbu státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele a víc nechcete vědět, ok. Pokud byste ale chtěli, aby vámi vložených peněz reálně neubývalo, měli byste hledat něco jiného. Přečtěte si, jaké zhodnocení připsaly fondy penzijního připojištění svým účastníkům za loňský rok a jaké jsou vyhlídky na další období. Napovíme: Ano, bude hůř! Výsledky penzijního připojištění: Inflace žere víc a víc

Radši přerušit nebo odložit placení příspěvků

Když se náhle zhorší vaše finanční situace a nebudete mít na příspěvky do penzijního připojištění, lepším řešením než smlouvu vypovídat, je placení příspěvků přerušit nebo odložit.

Přerušení musíte penzijní společnosti písemně oznámit (je to možné vyřešit na pobočce). Určíte dobu, po kterou nebudete příspěvky platit. Podmínkou je, že jste příspěvky na penzijko platili aspoň třicet šest měsíců (respektive alespoň dvanáct měsíců, v případě každého dalšího přerušení u stejné penzijní společnosti). Za období, na které přerušíte placení příspěvků, nebudete mít nárok na státní podporu a nezapočte se vám ani do pojištěné doby. Budete mít ale nárok na podíl na výnosech penzijní společnosti.

Druhou možností je odklad placení příspěvků. Postup je podobný jako u přerušení s tím rozdílem, že stanovíte období, ve kterém příspěvky nebudete platit, ale po jehož uplynutí je jednorázově uhradíte. Za dobu odkladu vám nevznikne nárok na státní příspěvky, ale započítá se vám do pojištěné doby. Nepřijdete ani o podíl na výnosech.

Každopádně musíte penzijní společnosti přerušení nebo odklad placení příspěvků oznámit. Kdybyste přestali platit bez vysvětlení a výpadek trval déle než šest měsíců, může penzijní společnost vaše penzijní připojištění zrušit.

Přesné podmínky přerušení i odkladu se můžou u jednotlivých penzijních společností lišit.

Převod na penzijní spoření Radši znovu připomínáme, že úplně jiná věc než rušení penzijního připojištění je jeho změna na doplňkové penzijní spoření (bez výběru peněz), které umožňuje dosáhnout atraktivnějšího zhodnocení (ovšem za cenu vyššího rizika). Podrobně jsme o tom psali nedávno: Penzijko: Jak měnit staré za nové

Když trváte na zrušení

Pokud penzijko zrušíte, ale zároveň uzavřete se stejným penzijním fondem novou smlouvou, tedy sjednáte si u něj doplňkové penzijní spoření a alespoň část peněz z původního penzijka do něj převedete, dostanete se k penězům z penzijního připojištění rychleji, penzijní fond nebude trvat na celé výpovědní lhůtě. A pokutu za předčasné zrušení penzijka vám připíše na doplňkové penzijní spoření jako váš příspěvek.