Raiffeisenbank hlásí další plánovanou údržbu svého internetového a mobilního bankovnictví, která ovlivní jeho dostupnost.
První údržba začne v pátek 6. února v deset hodin večer a potrvá do sobotního rána. Druhá pak začne v sobotu 7. února v deset hodin večer a potrvá do nedělního rána.
„Po dobu údržby bude bankovnictví dostupné v omezeném režimu. V tomto režimu můžete evidovat krátkodobé problémy s přihlášením,“ upozorňuje banka klienty.
„V omezeném režimu budete moci zadávat platby, uvidíte přehled účtů a jejich transakční historii. Platby budete moci zadat se standardní prioritou a budou zpracovány následující pracovní den,“ upřesňuje Raiffeisenbank.
Klienti by si raději měli dopředu nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody je dobré zadat s předstihem.
Platit kartou a vybírat z bankomatů bude možné bez omezení. Hotovost vložená na účet přes vkladový bankomat bude připsána nejpozději v průběhu pondělí.
Poslední plánovanou odstávku měla Raiffeisenbank před třemi týdny.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
