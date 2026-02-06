Peníze.cz
Raiffeisenbank znovu omezí bankovnictví. Pozor už dnes večer

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 6. 2. 2026
Zdroj: Raiffeisenbank

Raiffeisenbank hlásí další plánovanou údržbu svého internetového a mobilního bankovnictví, která ovlivní jeho dostupnost.

První údržba začne v pátek 6. února v deset hodin večer a potrvá do sobotního rána. Druhá pak začne v sobotu 7. února v deset hodin večer a potrvá do nedělního rána.

„Po dobu údržby bude bankovnictví dostupné v omezeném režimu. V tomto režimu můžete evidovat krátkodobé problémy s přihlášením,“ upozorňuje banka klienty.

„V omezeném režimu budete moci zadávat platby, uvidíte přehled účtů a jejich transakční historii. Platby budete moci zadat se standardní prioritou a budou zpracovány následující pracovní den,“ upřesňuje Raiffeisenbank.

Klienti by si raději měli dopředu nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody je dobré zadat s předstihem.

Platit kartou a vybírat z bankomatů bude možné bez omezení. Hotovost vložená na účet přes vkladový bankomat bude připsána nejpozději v průběhu pondělí.

Poslední plánovanou odstávku měla Raiffeisenbank před třemi týdny.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

