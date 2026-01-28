Moneta Money Bank spustila novou kampaň na podporu kreditní karty Smart. Z každého nákupu potravin během půl roku vrátí deset procent, maximálně 1500 korun za měsíc. V předchozí kampani Moneta vracela pět procent a nejvýše 500 korun za měsíc.
Podmínkou je zaplatit nákup kreditní kartou v plné výši. Banka poté automaticky vrátí deset procent na účet klienta. Tímto způsobem vrátí nejvýše 1500 korun měsíčně, v součtu za šest měsíců tedy až 9000 korun. To znamená, že maximální možnou slevu dostane člověk, který měsíčně za potraviny zaplatí 15 000 korun.
Akce není omezena na konkrétní řetězce. Počítají se nákupy jak v kamenných obchodech, tak přes internet. Rozhodující pro započtení slevy bude kód podle mezinárodní kategorizace obchodníků (MCC – Merchant Category Code), který provozovatel obchodu používá u platebního terminálu.
Akce se týká jen nově sjednaných kreditních karet – ne těch, které už dosavadní klienti mají. Zájemce musí nejdříve uspět se žádostí o kreditku, tedy projít posouzením takzvané úvěruschopnosti. Požádat o kartu lze jak online, tak osobně na pobočce.
Moneta v kampani ukazuje, že klienti mohou během prvních šesti měsíců získat v součtu až 12 tisíc korun. Vedle 10% odměny za nákup potravin (do stropu 1500 Kč měsíčně) totiž vrátí jedno procento z nákupů ve vybrané kategorii obchodů (do stropu 500 Kč měsíčně).
Pro získání 1% odměny je potřeba si předem zvolit některou z kategorií. Na výběr jsou elektronika (například Datart, Alza, Planeo, Expert, ale i všichni další obchodníci s příslušným kódem), cestování a sport (například RegioJet, České dráhy, SportObchod.cz, Sportisimo), restaurace a kultura (například The Pub, McDonald's, Ugo, Ticketmaster), dům, hobby a zahrada (například XXXLutz, Ikea, Obi), mazlíčci (například Pet Center, Super ZOO, Zvěrokruh)
Zvolenou kategorii odměn lze jednou za čtvrt roku změnit. Procentní sleva znamená, že třeba při nákupech elektroniky v hodnotě 8000 korun za měsíc získá klient zpátky 80 korun. Aby výhodu využil na maximum, musel by měsíčně zaplatit 50 000 korun.
Foto: Moneta
S kreditní kartou klient dosáhne také na klasický věrnostní program nazvaný Odměny. V mobilní aplikaci si může aktivovat konkrétní, různě vysoké slevy na nákupy a služby u více než stovky obchodníků, a to buď formou přímé slevy (zadání kódu) nebo vratky na účet (cashback).
Karta MoneyCard Smart je bez poplatku za vedení, pokud s ní zaplatíte v součtu nejméně 3000 korun měsíčně. Při nižší útratě je měsíční paušál 49 korun. Kartu lze kdykoliv zrušit.
Kreditní karta funguje jako bezúročná půjčka, pokud ji včas splatíte. V případě karty Smart od Monety je bezúročné období až 50 dnů, nejpozději však 20 dnů od konce (třicetidenního) zúčtovacího období. Například když je zúčtovací období shodné s kalendářním měsícem, je potřeba splatit kreditku do 20. dne v měsíci.
Když kreditku nesplatíte včas, bývá to výrazně dražší než klasický spotřebitelský úvěr. V tomto případě by Moneta po bezúročném období počítala úrok 22,99 % ročně, při nesplacení alespoň minimální částky navíc ještě zákonný úrok z prodlení.
Moneta uvádí, že novým klientům může schválit úvěrový rámec (maximální čerpání) až 75 000 Kč měsíčně. Zájemce si může zvolit limit v rozmezí od 10 000 Kč do zmíněného stropu.
Kreditka v zásadě neslouží k výběru z bankomatu ani k výběru hotovosti u pokladny v obchodech (cashback). Zatímco s běžnou debetní kartou od Monety jsou všechny výběry zdarma, u kreditní karty je poplatek 49 Kč u bankomatu (včetně vlastní sítě) nebo 15 Kč při využití cashbacku.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
