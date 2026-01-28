Dosáhnout na odměnu 300 korun od Air Bank a O2 bude od března náročnější. Vyplývá to z informací na webu Unity – společného projektu Air Bank a dalších firem patřících pod skupinu PPF.
Podle dosavadních podmínek klienti Air Bank a O2 získávají v praxi slevu 300 korun měsíčně, pokud využívají služby obou společností a splní tři podmínky: zaplatit alespoň pětkrát měsíčně kartou Air Bank, cena služeb O2 před slevou je nejméně 600 korun a včas platí vyúčtování od O2 z účtu v Air Bank. Odměna pak přijde klientovi na účet.
Od letošního března bude splnění těchto tří podmínek stačit jen na poloviční odměnu, tedy 150 korun. Kdo chce dál dosáhnout na odměnu 300 korun, musí splnit ještě jednu podmínku navíc: na účet v Air Bank by mu každý měsíc mělo přijít v součtu alespoň 25 tisíc korun (nebo důchod od České správy sociálního zabezpečení v jakékoliv výši).
Lidem, kteří mají v Air Bank více účtů (například i spořicí, podnikatelský nebo v cizí měně), se platby sčítají. Počítají se i vklady prostřednictvím vkladomatu. Naopak do limitu se nepočítají příchozí platby z jiného účtu stejného klienta v Air Bank. Nepočítají se ani platby představující čerpání úvěrového produktu od Air Bank nebo případné výběry z Chytré rezervy.
Společná akce Air Bank a O2 funguje už od března 2023. Stala se základem programu Unity, který vznikl o rok později a nabízí i další výhody – v současnosti například slevu na elektroniku v síti Planeo, slevu na telefon a tablet od O2 nebo soutěže o vstupenky do O2 areny. Výhody si lze aktivovat v mobilní aplikaci My Air nebo Moje O2.
Benefity v programu Unity se mají postupně obměňovat a rozšiřovat o nabídky od dalších partnerů ze skupiny PPF. Do ní mimo jiné patří také Heureka, CME (TV Nova, Oneplay) a Home Credit.
Air Bank kromě toho už řadu let v mobilní aplikaci nabízí program Odměny, který pro ni zajišťuje společnost Dateio. Součástí jsou slevy a další výhody například od obchodních řetězců, restaurací, e-shopů, čerpacích stanic a mnoha dalších firem. Podobné slevy nabízejí i některé další banky, především Česká spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit, Moneta nebo ČSOB.
Věrnostní program má také konkurenční operátor T-Mobile. Pod názvem Magenta Moments nabízí v mobilní aplikaci Můj T-Mobile slevy a další nabídky od různých partnerů.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
