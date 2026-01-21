Už jste ji vyzkoušeli? Tahle karta nepustí zloděje k účtu

I když se na internetu snažíte nakupovat bezpečně a dáváte si pozor, můžete narazit na e-shop, který sice vypadá věrohodně, přesto si nejste úplně jisti. Třeba proto, že při zadání údajů o kartě nepoužívá standardní formulář 3D Secure. Bojíte se, jestli citlivá čísla nezůstanou uložená někde u obchodníka. Nebo vypadá neobvykle jenom proto, že jde o e-shop se sídlem mimo Evropskou unii.
Když máte smůlu a narazíte na podvodníka, nejspíš přijdete o peníze a žádné zboží nedostanete. Ale navíc hrozí, že vámi zadané údaje opakovaně použije pro další krádeže z účtu.
Obavy a možná rizika může výrazně zmírnit jednorázová virtuální karta. Má sice všechna potřebná čísla pro nákup na internetu (číslo karty, datum platnosti i CVC/CVV kód), ale jakmile s ní jednou zaplatíte, karta zanikne. Kdyby chtěl někdo zneužít její čísla, už nebudou fungovat.
Jednorázová virtuální karta
Jednorázovou virtuální kartu pro bezpečné placení na internetu nabízejí v Česku jen dvě banky: Česká spořitelna a Partners Banka.
Klienti České spořitelny si ji od ledna 2022 mohou jednoduše vytvořit v mobilní aplikaci George. Stačí si na dolní liště vybrat nabídku Extra, pak kliknout na dlaždici Karty a vybrat si jednorázovou virtuální kartu. Ta se pak sama odstraní buď hned po použití (zaplacení), nebo do hodiny od jejího vzniku.
Těsně před každým placením si můžete v Georgi vygenerovat novou jednorázovou kartu. Jsou zdarma a postupně jich můžete vyrobit neomezené množství – akorát ve stejnou chvíli může existovat vždycky jenom jedna taková karta. „V roce 2025 klienti vytvořili 1,6 milionu jednorázových virtuálních karet,“ upřesňuje Lukáš Kropík z tiskového oddělení spořitelny.
Podobně to funguje v mobilní aplikaci Partners Banky. Ta nabízí virtuální jednorázovou kartu od svého ostrého startu v březnu 2024. Jakmile s takovou kartou zaplatíte, zanikne a hned se vám automaticky vygeneruje nová. Ta zůstane připravená v aplikaci, dokud ji nepoužijete.
„O službu je zájem. Je to preferovaná metoda zejména pro platby mimo Evropské unie, například z Temu,“ říká mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.
Když dodané zboží vrátíte do 14 dnů nebo ho později reklamujete, může vám obchodník vrátit peníze přímo „na kartu“ – tedy automaticky poslat peníze na účet, který je s ní spojený. Nemusíte mít strach, že by to s jednorázovou virtuální kartou nefungovalo. Přestože po zaplacení zanikne, v praxi bude taková vratka probíhat stejně jako u běžné karty.
„Bez ohledu na to, že je karta zrušená, peníze vždy připíšeme na účet, ke kterému byla původně vydaná,“ potvrzuje mluvčí Partners Banky. Stejně to funguje v České spořitelně.
Jako třetí by mohla jednorázovou virtuální kartu zavést Raiffeisenbank. Má ji v plánu, potvrdila webu Peníze.cz mluvčí Tereza Kaiseršotová bez bližších podrobností.
„V ČSOB pravidelně možnosti zavedení jednorázové virtuální karty interně diskutujeme, vyhodnocujeme její možné přínosy pro klienty,“ odpověděla Michaela Průchová z tiskového oddělení.
eKarta: bez propojení s běžným účtem
Na odlišné řešení sází od podzimu 2021 mBank. Její eKarta není přímo propojená s běžným účtem, ale lze si na ní jednoduše peníze z běžného účtu přeposílat. eKarta funguje jako dobíjecí, umožňuje převádění i malých částek. Když ji po nákupu plánujete nějakou dobu nepoužívat, můžete ji jednoduše vynulovat tak, že si peníze převedete zpět na běžný účet, případně kartu dočasně zablokovat.
Výhodou eKarty od mBank je, že zloděj se v horším případě dostane jen k těm penězům, které jste si převedli na její podúčet. Obvykle to nebude o moc víc, než jste plánovali utratit za nákup – každopádně asi méně, než máte přímo na hlavním účtu. Naopak nevýhodou eKarty jsou kroky navíc – před nákupem je potřeba si zkontrolovat, kolik na kartě máte k dispozici, a po nákupu si nezapomenout převést zpátky zbytek (nebo dočasně zablokovat).
„eKartu má aktuálně více než čtvrtina našich aktivních klientů. Neustále roste jak počet klientů, kteří ji využívají, tak i celková utracená částka těmito kartami,“ říká mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Zájemce může používat i víc eKaret současně. „Jednorázové virtuální karty momentálně nemáme v plánu vydávat,“ dodává.
Virtuální, ale ne jednorázové
Ještě před několika lety měli klienti bank u standardních karet jen dvě možnosti: průběžně si snižovat a pak zase zvyšovat limity plateb (a to i speciálně pro internet), nebo si na kartě odblokovat platby na internetu jen těsně před použitím.
S inovací přišla už v roce 2017 Banka Creditas. Její virtuální karta od začátku existovala pouze v digitální podobě, nikdy neměla plastové dvojče se stejným číslem. Je sice také navázána k běžnému účtu, ale má odlišné údaje než standardní (hlavní) karta.
„Jednorázovou virtuální kartu v současnosti nenabízíme, její případné zavedení je otázkou dalšího vývoje našich služeb,“ říká Anna Bakošová z tiskového oddělení Creditas.
V posledních letech postupně zavedly podobnou možnost i některé další banky. Vedle digitální kopie plastové karty si tak mohou vygenerovat i čistě virtuální kartu. Ta sice není jednorázová, ale má odlišné číslo a lze si u ní nastavovat odlišné limity. Hlavní (klasickou) kartu pak můžete používat třeba jen pro platby u terminálů v kamenných obchodech, zatímco vedlejší (čistě virtuální) kartu jen pro nákupy na internetu.
„Klienti si mohou vygenerovat až sedm virtuálních karet za týden. Po využití je lze zamknout a v případě opětovného použití opět odemknout. Nemusí si tak pokaždé generovat novou kartu, ale pouze odemknout stávající. Mohou také mít více virtuálních karet podle účelu použití a případně si je zamykat/odemykat. Z ohlasů od klientů víme, že jim tento princip vyhovuje,“ říká mluvčí mBank Alžběta Honsová.
Jednorázové virtuální karty neplánuje zavádět ani Fio banka. „Důvodem je zejména to, že tento typ řešení je založen na ručním opisování údajů z karty, což – i přes jednorázovost – považujeme za méně bezpečný a méně komfortní způsob placení. Dlouhodobě se proto soustředíme na podporu moderních platebních metod založených na tokenizaci, například prostřednictvím řešení Click to Pay, která zvyšují bezpečnost i uživatelský komfort při online platbách,“ vysvětluje mluvčí Fio banky Karel Kopeček.
Click to Pay: opisování čísla karty končí
Inovace jménem Click to Pay se v Česku postupně rozšířila od roku 2022. Zaměřuje se právě na bezpečné online platby. I podle některých dalších bank jde o vhodnější, bezpečnější a pro klienta pohodlnější řešení než opisování údajů z jednorázové karty.
„Implementaci jednorázové virtuální karty nechystáme. V souladu se strategií společnosti Mastercard jsme spustili službu Click to Pay, kterou vnímáme jako bezpečnější než jednorázovou virtuální kartu,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.
Po přidání platební karty do Click to Pay už není potřeba při každém nákupu opisovat její číslo. Profil je propojený s e-mailem nebo telefonním číslem klienta, lze si pod něj uložit i několik karet od různých bank a přepínat mezi nimi.
Služba funguje podobně jako Apple Pay nebo Google Peněženka (Google Pay), ale na rozdíl od nich není svázána s konkrétní platformou, zařízením ani operačním systémem. Uloženou kartu lze díky tomu využít nejen při placení přes mobilní telefon, ale třeba i přes notebook, tablet nebo stolní počítač. Není potřeba se opakovaně přihlašovat ani si pamatovat nějaké heslo.
Snadnou možnost, aby se přes elektronické bankovnictví snadno registrovali do služby Click to Pay, nabízí klientům už devět bank v Česku. Kromě toho se mohou registrovat přímo na webu kartových společností Mastercard a Visa nebo u obchodníků.
Click to Pay je – stejně jako Apple Pay nebo Google Pay – nejen rychlejší, ale i bezpečnější. Skutečná čísla z platební karty jsou v těchto technologiích nahrazena tokenem – jedinečným šifrovaným kódem. Ten nelze bez dalších ověřovacích prvků samostatně použít, takže ho obchodník ani případný zloděj dat nemohou snadno zneužít.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
