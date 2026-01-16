Raiffeisenbank dočasně vypne bankovnictví. Limity na kartě si nastavte včas

Raiffeisenbank chystá odstávku svého internetového a mobilního bankovnictví. Začne v pátek 16. ledna v deset hodin večer a potrvá do sobotního dopoledne.
Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody je dobré zadat s předstihem.
Ve stejnou dobu, tedy od páteční 22. hodiny do sobotního dopoledne, nebudou dostupné ani služby Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice.
Platit kartou bude možné bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu zašle banka prostřednictvím SMS.
Také výběry z bankomatů budou během odstávky fungovat bez omezení. Hotovost vloženou na účet přes vkladomat připíše banka nejpozději v pondělí.
„V sobotu dopoledne pro vás spustíme omezený režim mobilního a internetového bankovnictví, ve kterém budete mít přístup k přehledu účtů, jejich transakcím a budete mít možnost zadávat platby se standardní splatností,“ píše banka klientům.
Cílem plánované odstávky je vylepšit některé funkce a zabezpečení elektronického bankovnictví, dodává banka.
