Raiffeisenbank dočasně vypne bankovnictví. Limity na kartě si nastavte včas

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 16. 1. 2026
Raiffeisenbank dočasně vypne bankovnictví. Limity na kartě si nastavte včas

Zdroj: Raiffeisenbank

Raiffeisenbank chystá odstávku svého internetového a mobilního bankovnictví. Začne v pátek 16. ledna v deset hodin večer a potrvá do sobotního dopoledne.

Klienti by si proto dopředu měli nastavit limity na platebních kartách, pokud plánují větší útratu nebo větší výběr z bankomatu než obvykle. Také spěchající převody je dobré zadat s předstihem.

Ve stejnou dobu, tedy od páteční 22. hodiny do sobotního dopoledne, nebudou dostupné ani služby Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice.

Platit kartou bude možné bez omezení. Kódy pro potvrzení plateb kartou na internetu zašle banka prostřednictvím SMS.

Také výběry z bankomatů budou během odstávky fungovat bez omezení. Hotovost vloženou na účet přes vkladomat připíše banka nejpozději v pondělí.

„V sobotu dopoledne pro vás spustíme omezený režim mobilního a internetového bankovnictví, ve kterém budete mít přístup k přehledu účtů, jejich transakcím a budete mít možnost zadávat platby se standardní splatností,“ píše banka klientům.

Cílem plánované odstávky je vylepšit některé funkce a zabezpečení elektronického bankovnictví, dodává banka.

Ilustrační obrázek
Pleska / Midjourney

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

