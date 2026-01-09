Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Osobní účty
>
Spořitelna dočasně zruší Odměny. Vrátí se v nové podobě, slibuje

Spořitelna dočasně zruší Odměny. Vrátí se v nové podobě, slibuje

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 9. 1. 2026 | 1 komentář
Spořitelna dočasně zruší Odměny. Vrátí se v nové podobě, slibuje

Zdroj: Česká spořitelna

Česká spořitelna ukončí nový program Odměny, který od loňského května testovala zatím jen v Královéhradeckém kraji. Nadále sice plánuje jeho rozšíření do celé republiky, ale rozhodla se ho předtím zásadně změnit.

Program, který spořitelna představila loni na jaře a podrobně jsme o něm psali na webu Peníze.cz, odměňuje klienty za aktivní využívání služeb. Připisuje jim body za spoření, investování, sjednání pojištění, ale i za některé úvěry včetně kreditní karty. Za „péči o finanční zdraví“ si pak lidé mohou vybrat odměny – například vyšší úrok na spoření, výhodnější směnný kurz, dálniční známku nebo třeba akcie Erste.

„Děkujeme, že jste se zapojil do programu Odměny a pečoval s námi o své finanční zdraví. Díky Vaší zpětné vazbě připravujeme jeho novou a modernější verzi. Na to však budeme potřebovat nějaký čas. Proto program, tak jak ho znáte teď, k 8. 4. 2026 ukončíme. Do té doby můžete dál bez omezení sbírat body a využívat své odměny. Máte ještě nevybrané odměny? Vyberte si je a uplatněte do 8. 4. 2026, jinak Vám propadnou,“ píše teď spořitelna klientům, kteří se zapojili do zkušebního provozu.

Do celé republiky se měl program rozšířit nejdříve na začátku roku 2026, spíše ale až v jeho průběhu, plánovali hned při spuštění loni na jaře zástupci spořitelny. Připouštěli, že před ostrým startem se ještě mohou změnit pravidla pro sbírání bodů nebo nabídka odměn – právě podle toho, co ukáže jeho testování.

„V rámci pilotního provozu v Královéhradeckém kraji se náš program Odměny setkal s jednoznačným úspěchem mezi klienty. V tuto chvíli vyhodnocujeme zpětnou vazbu a na jejím základě připravíme podobu programu, kterou nabídneme všem našim klientům v průběhu letošního roku,“ říká k tomu mluvčí spořitelny Filip Hrubý na dotaz webu Peníze.cz.

Jak konkrétně by se program mohl změnit a kdy ho spořitelna spustí v nové podobě pro celou republiku, mluvčí zatím neupřesnil.

Z informací webu Peníze.cz od několika zdrojů z banky vyplývá, že lidé mají o nabízené odměny velký zájem. Spořitelna proto před rozšířením na celé tři miliony klientů plánuje upravit nabídku odměn tak, aby pro ni tento program zůstal finančně únosný.

Program Odměny nijak neruší ani neomezuje dosavadní věrnostní systém Moneyback, který spořitelna nabízí už od roku 2020. Zatímco Odměny se zaměřují na využívání různých služeb ve skupině České spořitelny, Moneyback poskytuje různé slevy u partnerů – typicky v obchodech a restauracích – a dosáhne na ně každý klient bez ohledu na to, jak aktivně využívá účet ve spořitelně nebo další služby skupiny.

Česká spořitelna odměnyZdroj: Česká spořitelna

Sbírání bodů do programu Odměny (původní podoba pro testovací provoz).

Česká spořitelna odměnyZdroj: Česká spořitelna

Nabídka odměn pro jednotlivé úrovně (původní podoba pro testovací provoz).

Česká spořitelna odměnyZdroj: Česká spořitelna

Ukázka programu Odměny (původní podoba pro testovací provoz).

Za odměnu další texty!

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

Oblíbená témata

banky, benefity, Česká spořitelna, odměny, slevy, věrnostní program

A tohle už jste četli?

V e-shopu zaplatíte snadněji. Opisování čísla karty končí i bez mobilu

8. 1. 2026 | Petr Kučera

V e-shopu zaplatíte snadněji. Opisování čísla karty končí i bez mobilu

Už přes tři roky máte při nákupu na internetu k dispozici novou platební metodu nazvanou Click to Pay. Banky postupně zjednodušily její aktivaci, jako zatím poslední se přidala UniCredit... celý článek

UniCredit Bank ruší bezplatné výběry z cizích bankomatů. Až na výjimky

1. 1. 2026 | Petr Kučera

UniCredit Bank ruší bezplatné výběry z cizích bankomatů. Až na výjimky

Výběry z bankomatů mimo sdílenou síť omezuje druhá ze čtveřice bank, které se k projektu připojily. Loni zdražila cizí bankomaty Komerční banka. Od podzimu se platí také za výběry v... celý článek

Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty

19. 12. 2025 | Petr Kučera

Moneta zrušila pokladny na polovině poboček. Přidá další mincomaty

Přechod na bezhotovostní provoz čeká na přelomu roku další tři pobočky, ve dvou městech se zkrátí otevírací doba pokladen na dva dny. Vedle vkladomatů na bankovky přidává Moneta i stroje... celý článek

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne

14. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Dobíjíte kredit v mobilu přes banku? Minimální částka stoupne

Zvýšení vyplývá z rozhodnutí mobilních operátorů. Jako poslední z nich plošně zvedá minimální částku T-Mobile, a to pro všechny externí partnery.

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

12. 12. 2025 | Petr Kučera

Neomezené vstupy do salonků na letištích skončí. Mastercard mění benefit

Lidé, kteří využívají prémiové účty v některých bankách, přijdou o část oblíbeného benefitu. Dosud mají volné vstupy do salonků Mastercard na letištích v Praze, Vídni a Bratislavě.... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh