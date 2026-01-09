Spořitelna dočasně zruší Odměny. Vrátí se v nové podobě, slibuje

Česká spořitelna ukončí nový program Odměny, který od loňského května testovala zatím jen v Královéhradeckém kraji. Nadále sice plánuje jeho rozšíření do celé republiky, ale rozhodla se ho předtím zásadně změnit.
Program, který spořitelna představila loni na jaře a podrobně jsme o něm psali na webu Peníze.cz, odměňuje klienty za aktivní využívání služeb. Připisuje jim body za spoření, investování, sjednání pojištění, ale i za některé úvěry včetně kreditní karty. Za „péči o finanční zdraví“ si pak lidé mohou vybrat odměny – například vyšší úrok na spoření, výhodnější směnný kurz, dálniční známku nebo třeba akcie Erste.
„Děkujeme, že jste se zapojil do programu Odměny a pečoval s námi o své finanční zdraví. Díky Vaší zpětné vazbě připravujeme jeho novou a modernější verzi. Na to však budeme potřebovat nějaký čas. Proto program, tak jak ho znáte teď, k 8. 4. 2026 ukončíme. Do té doby můžete dál bez omezení sbírat body a využívat své odměny. Máte ještě nevybrané odměny? Vyberte si je a uplatněte do 8. 4. 2026, jinak Vám propadnou,“ píše teď spořitelna klientům, kteří se zapojili do zkušebního provozu.
Do celé republiky se měl program rozšířit nejdříve na začátku roku 2026, spíše ale až v jeho průběhu, plánovali hned při spuštění loni na jaře zástupci spořitelny. Připouštěli, že před ostrým startem se ještě mohou změnit pravidla pro sbírání bodů nebo nabídka odměn – právě podle toho, co ukáže jeho testování.
„V rámci pilotního provozu v Královéhradeckém kraji se náš program Odměny setkal s jednoznačným úspěchem mezi klienty. V tuto chvíli vyhodnocujeme zpětnou vazbu a na jejím základě připravíme podobu programu, kterou nabídneme všem našim klientům v průběhu letošního roku,“ říká k tomu mluvčí spořitelny Filip Hrubý na dotaz webu Peníze.cz.
Jak konkrétně by se program mohl změnit a kdy ho spořitelna spustí v nové podobě pro celou republiku, mluvčí zatím neupřesnil.
Z informací webu Peníze.cz od několika zdrojů z banky vyplývá, že lidé mají o nabízené odměny velký zájem. Spořitelna proto před rozšířením na celé tři miliony klientů plánuje upravit nabídku odměn tak, aby pro ni tento program zůstal finančně únosný.
Program Odměny nijak neruší ani neomezuje dosavadní věrnostní systém Moneyback, který spořitelna nabízí už od roku 2020. Zatímco Odměny se zaměřují na využívání různých služeb ve skupině České spořitelny, Moneyback poskytuje různé slevy u partnerů – typicky v obchodech a restauracích – a dosáhne na ně každý klient bez ohledu na to, jak aktivně využívá účet ve spořitelně nebo další služby skupiny.
Zdroj: Česká spořitelna
Sbírání bodů do programu Odměny (původní podoba pro testovací provoz).
Nabídka odměn pro jednotlivé úrovně (původní podoba pro testovací provoz).
Ukázka programu Odměny (původní podoba pro testovací provoz).
