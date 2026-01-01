UniCredit Bank ruší bezplatné výběry z cizích bankomatů. Až na výjimky

Klienti se základní variantou běžného účtu v UniCredit Bank si od začátku roku 2026 už nemohou vybírat hotovost zdarma z jakéhokoliv cizího bankomatu. Výjimkou zůstanou jen výběry ze sdílené sítě, která vedle UniCredit zahrnuje bankomaty Komerční banky, Monety a Air Bank.
Změna se týká debetních karet k běžnému účtu Start. Ten je vždy bez měsíčního paušálu. Do konce loňského roku byly součástí účtu bezplatné výběry z bankomatů všech ostatních provozovatelů v Česku i v zahraničí, pokud vybíraná částka dosahovala alespoň 2000 korun nebo jejich ekvivalentu v cizí měně.
Od 1. ledna 2026 jsou u účtu Start bez poplatku jen výběry z vlastních bankomatů (UniCredit) a ze tří dalších bank zapojených do sdílené sítě (KB, Moneta a Air Bank) – bez ohledu na výši vybírané částky.
Za výběr jakékoliv částky z cizích bankomatů v Česku (mimo sdílenou sít) nebo v zahraničí začíná UniCredit Bank u účtu Start od ledna nově účtovat poplatek 35 korun. Dosud byl poplatek 40 korun, ale pouze pro výběry nižších částek než 2000 korun. K podobné změně dochází u starších běžných účtů nazvaných U konto.
Zpoplatnění výběrů vysvětluje UniCredit tím, že klienti mají k dispozici bezplatné výběry z více než dvou tisíc bankomatů sdílené sítě v Česku. „Abychom mohli tuto síť dál rozvíjet a přidat třeba možnost peníze přes bankomat i vložit, budeme od příštího roku účtovat za výběry u bank, které s námi bankomaty nesdílejí, malý poplatek 35 Kč,“ napsala v říjnovém oznámení klientům.
Projekt sdílené sítě spustily v červnu 2022 Komerční banka a Moneta, v únoru 2023 se připojily Air Bank a UniCredit Bank. Jejich klienti díky tomu můžou vybírat hotovost ze sdílených bankomatů za stejných podmínek jako z bankomatů své mateřské banky – to znamená bez poplatku.
Komerční banka, Moneta a Air Bank od poloviny roku 2024 sdílejí své bankomaty i pro vklady. UniCredit Bank, která má odlišného poskytovatele bankomatů a příprava nové funkce je časově náročnější, se podle původních plánů měla připojit v první polovině roku 2025. V srpnu na dotaz webu Peníze.cz mluvila o podzimu 2025 – nakonec se však nepřipojila ani do konce roku.
Bezplatné výběry ze všech bankomatů budou mít i nadále klienti UniCredit Bank s lepšími variantami účtů nazvaných Open a Top. Za účet Open se vždy platí měsíční paušál 89 korun. Účet Top s paušálem 299 korun může být zdarma, pokud na něj přijde v součtu aspoň 40 tisíc korun měsíčně nebo pokud má klient v bance alespoň milion korun v součtu na vkladech, spoření a investicích.
U čtyř bank jsou všechny výběry zdarma
Jistotu, že si jejich banka nikdy nestrhne poplatek za výběr z bankomatu, mají klienti čtyř bank. Mohou si vybírat zdarma a bez omezení v Česku i po celém světě – pokud si poplatek neúčtuje přímo provozovatel bankomatu.
Jednoduše zadarmo jsou výběry s debetní kartou ke standardní variantě osobního účtu od těchto bank:
- Raiffeisenbank
- Moneta Money Bank
- Partners Banka
- Banka Creditas
U dalších dvou bank mohou klienti dosáhnout na všechny výběry zdarma, když splní podmínky:
- Fio banka: s kartou Visa jsou zdarma všechny výběry, s Mastercard přinejmenším dva za měsíc
- mBank: zdarma, pokud vybíraná částka dosáhne aspoň 1500 Kč
Ostatní banky mají u standardní varianty svých účtů zdarma jen výběry z bankomatů vlastní sítě, případně ze sdílené sítě Komerční banky, Monety, Air Bank a UniCredit.
Od května 2025 zvýšila poplatek za výběr z cizích bankomatů (kromě sdílené sítě) Komerční banka. Hotovost z jiných bankomatů v Česku nebo Evropě si klienti s bezplatným účtem mohou vybrat za 49 korun místo dřívějších 39 korun.
O tom, kolik zaplatíte za výběr z bankomatu nějaké banky v Česku, rozhoduje jen ceník té banky, která vám vydala kartu. Například klienti ČSOB tedy platí za výběr z cizích bankomatů poplatek podle ceníku ČSOB – nezávisle na tom, z kterého bankomatu si vybírá. Nemusí zkoumat ceník jiné banky (té, která provozuje konkrétní bankomat).
Výjimkou je nebankovní síť Euronet. Ta si od října 2025 nově účtuje vždy 49 korun jako poplatek provozovateli bankomatu – nezávisle na tom, jak vysokou částku si vyberete a od které banky máte kartu. Za výběr ze sítě Euronet tedy zaplatíte i v případě, že máte od své banky (vydavatele karty) všechny výběry zdarma.
A pokud u své banky nemáte výběry z cizích bankomatů v Česku zdarma, strhne si pak poplatek jak vaše banka, tak Euronet jako provozovatel bankomatu. Například u karet vydaných Českou spořitelnou nebo ČSOB to je celkem 89 korun (40 Kč bance, 49 Kč provozovateli bankomatu). U karty k bezplatnému účtu Komerční banky to je dokonce 98 korun (49 Kč bance, 49 Kč provozovateli).
Stejný poplatek (49 Kč) v Česku účtuje lidem s tuzemskou kartou také menší nebankovní provozovatel bankomatů ATM Point.
Výběr z bankomatu vlastní banky
|s kartou od
|poplatek
|Air Bank
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Monetou a UniCredit)
|Banka Creditas
|zdarma (nejen z vlastních, ale i z bankomatů všech bank v Česku)
|Česká spořitelna
|zdarma
|ČSOB
|zdarma z vlastní sítě, navíc jednou měsíčně zdarma na přepážce České pošty
|Fio banka
|zdarma
|Komerční banka
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s Monetou, Air Bank a UniCredit)
|mBank
|nemá vlastní síť, zdarma lze vybírat z bankomatů všech bank v Česku
|Moneta
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Air Bank a UniCredit)
|Partners banka
|nemá vlastní síť, zdarma lze vybírat z bankomatů všech bank v Česku
|Raiffeisenbank
|zdarma (nejen z vlastních, ale i z bankomatů všech bank v Česku)
|UniCredit Bank
|zdarma (nejen z vlastní sítě, ale i ze sdílené sítě s KB, Monetou a Air Bank)
|Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz
Výběr z jiného bankomatu v Česku
|s kartou od
|poplatek
|Air Bank
|Zdarma ze sdílené sítě s KB, Monetou a UniCredit. Z ostatních 35 Kč (alternativou je paušál 100 Kč měsíčně – pak jsou všechny výběry po celém světě zdarma).
|Banka Creditas
|Zdarma bez omezení.
|Česká spořitelna
|40 Kč. S účtem Erste Premier jsou všechny výběry zdarma.
|ČSOB
|40 Kč. S prémiovým účtem jsou všechny výběry zdarma.
|Fio banka
|Zdarma s kartou Visa (bez omezení). S kartou Mastercard jsou vždy zdarma dva výběry měsíčně, ale může jich být až pět: třetí až pátý za každé 4000 Kč (160 eur) utracené příslušnou kartou v předchozím kalendářním měsíci (musí být i zaúčtované). Limit dvou až pěti bezplatných výběrů je společný pro všechny bankomaty mimo síť Fio, tedy pro tuzemské i zahraniční. Nad rámec bezplatných výběrů se s kartou Mastercard platí 25 Kč.
|Komerční banka
|Zdarma ze sdílené sítě s Monetou, Air Bank a UniCredit. Z ostatních 49 Kč s bezplatným účtem Start. V rámci placeného účtu Standard jsou dva výběry měsíčně zdarma (sčítají se v Česku a Evropě). S účty Komfort, Exclusive a prémiovým bankovnictvím jsou všechny výběry (přinejmenším v Česku) zdarma.
|mBank
|Zdarma při výběru nejméně 1500 Kč. U menších částek je poplatek 29 Kč.
|Moneta
|Zdarma bez omezení.
|Partners banka
|Zdarma bez omezení.
|Raiffeisenbank
|Zdarma bez omezení.
|UniCredit Bank
|Zdarma ze sdílené sítě s KB, Air Bank a UniCredit. S bezplatným účtem Start je u ostatních bankomatů poplatek vždy 35 Kč. S dražšími účty Standard a Top jsou všechny výběry zdarma.
Nebankovní sítě Euronet a ATM Point chtějí navíc 49 Kč jako poplatek provozovateli bankomatu.
Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz
Na poplatek přímo provozovateli bankomatu – takzvaný surcharge fee nebo access fee – Češi stále častěji narážejí při výběru v zahraničí. Obvykle se pohybuje kolem dvou až tří eur, může ale dosáhnout i pěti. Přesto lze i v turisticky oblíbených lokalitách najít bankomaty, jejichž provozovatelé si poplatek neúčtují.
Banky jako vydavatelé karet zdůrazňují, že i když samy žádný poplatek svým klientům za výběr v cizině neúčtují, nedokážou ovlivnit, pokud chce poplatek od klientů sám provozovatel bankomatu.
Při výběru z bankomatu v cizině můžete narazit také na skrytý poplatek ve formě nevýhodného kurzu. Jde o „službu“ DCC – dynamickou konverzi měny (Dynamic Currency Conversion). Když ji odmítnete, často vám bankomat jako alternativu bohužel nabídne paušální poplatek provozovateli.
Výběr z bankomatu ve světě (kromě Česka)
|s kartou od
|poplatek účtovaný bankou jako vydavatelem karty
|Air Bank
|35 Kč v EU, 100 Kč mimo EU. Při výběru se Zahraniční kartou banka vrátí poplatky. Vedení Zahraniční karty je zdarma, pokud během měsíce zaplatíte alespoň 5x kartou Air Bank a současně vám do Air Bank přijde nejméně 25 000 Kč (v součtu za měsíc). Alternativou je paušál 100 Kč měsíčně – pak jsou všechny výběry po celém světě zdarma.
|Banka Creditas
|Zdarma bez omezení.
|Česká spořitelna
|Zdarma z bankomatů skupiny Erste, pokud máte účet Plus (s jiným účtem 5 Kč). 40 Kč z ostatních bankomatů při výběru v eurech, 125 Kč při výběru v jiné měně. S účtem Erste Premier jsou všechny výběry zdarma.
|ČSOB
|5 Kč z bankomatů sítě KBC. 40 Kč z jiných bankomatů v eurech v zemích EU a ve Švýcarsku, Norsku, Andoře, Monaku, Lichtenštejnsku, Vatikánu a na Islandu. 100 Kč v ostatních případech. S prémiovým účtem jsou všechny výběry zdarma.
|Fio banka
|Zdarma s kartou Visa bez omezení. S kartou Mastercard jsou vždy zdarma dva výběry měsíčně, ale může jich být až pět měsíčně: třetí až pátý za každé 4000 Kč (160 eur) utracené příslušnou kartou v předchozím kalendářním měsíci (musí být i zaúčtované). Limit dvou až pěti bezplatných výběrů je společný pro všechny bankomaty mimo síť Fio, tedy pro tuzemské i zahraniční. Nad rámec bezplatných výběrů se s kartou Mastercard platí 25 Kč.
|Komerční banka
|49 Kč v Evropě kromě Ruska a Turecka, 99 Kč v ostatních zemích. V rámci placeného účtu Standard jsou dva výběry měsíčně zdarma (sčítají se v Česku a Evropě). S účtem Komfort jsou zdarma všechny výběry v Evropě. S účtem Exclusive a prémiovým účtem jsou zdarma všechny výběry kdekoliv.
|mBank
|Zdarma při výběru nejméně 1500 Kč. U menších částek je poplatek 29 Kč.
|Moneta
|Zdarma bez omezení.
|Partners banka
|Zdarma bez omezení.
|Raiffeisenbank
|Zdarma bez omezení.
|UniCredit Bank
|S bezplatným účtem Start je poplatek 35 Kč. S lepšími účty Standard a Top jsou všechny výběry zdarma.
I když vaše banka nechce žádný poplatek, může si ho účtovat přímo provozovatel bankomatu v zahraničí.
Zdroj: ceníky bank, Peníze.cz
Vybrat si můžete v obchodech i na poštách
Pořád je tu možnost, jak získat hotovost bez poplatku a snad i na dobře dostupném místě. Díky službě nazvané cashback si můžete s debetní kartou vybrat přímo u pokladny v některých supermarketech a hypermarketech.
Cashback nabízejí sítě COOP (a Konzum), Albert, Penny, Globus, Žabka nebo Qanto. Stačí, když si v nich něco koupíte – u většiny zmíněných sítí přinejmenším za korunu, u posledních dvou jmenovaných je potřeba za 300 Kč. U pokladny pak řeknete, že chcete využít cashback – a můžete si vybrat až 3000 Kč v hotovosti nezávisle na výši samotného nákupu. Služba je bez poplatku – nic vám nestrhne ani banka, ani obchodník.
Zvýšit dostupnost hotovosti se snaží i nový projekt České pošty nazvaný Poštovní výběr kartou. Za poplatek 70 Kč (se slevou pro klienty ČSOB) si můžete vybrat hotovost u poštovní přepážky z jakéhokoliv běžného účtu v Česku, stačí k tomu platební karta vaší banky.
Ve zkušebním provozu, který loni na podzim začal v Pardubickém kraji, lze vybírat maximálně 3000 korun za den. Během letošního roku by se služba měla rozšířit do dalších regionů. Klienti ČSOB, která má s poštou dlouhodobé partnerství, si mohou jednou za měsíc vybrat hotovost bez poplatku – tahle služba pro ně funguje už řadu let po celé republice. Senioři a zdravotně postižení mohou každý měsíc využít i jednu donášku hotovosti na adresu zdarma.
Petr Kučera
