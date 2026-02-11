Co chystá Fio banka? Virtuální karty, lepší účty pro děti i odpuštění splátek

Projekt „digital first“, plně virtuální karty, lepší sjednání a fungování dětského účtu, možnost odpouštění splátek úvěrů, rozvoj nové investiční aplikace Smart broker a snížení poplatků za nákup německých akcií. To jsou chystané novinky pro letošní rok, které Fio banka představila na dnešním setkání s novináři.
Ještě v prvním pololetí Fio banka umožní klientům používat platební kartu v digitální podobě ještě před jejím fyzickým doručením. Díky takzvané okamžité tokenizaci („digital first“) bude možné hned platit novou kartou přes aplikace jako Apple Pay a Google Pay (Peněženka Google), možné bude i zadání čísla nové karty při nákupu v e-shopu.
Díky této novince klient také přímo v elektronickém bankovnictví zjistí kompletní číslo karty a další potřebné údaje pro placení na internetu (konec platnosti a kód CVV/CVC). Fio je poslední z významnějších retailových bank, která tuto možnost zatím nenabízí. Ukázat všechny údaje ke své kartě si už mohou nechat klienti Air Bank, ČSOB, mBank, Monety, Raiffeisenbank, České spořitelny, Partners Banky, UniCredit Bank, Komerční banky a Creditas (kromě starší aplikace v systému Android).
Možnost používat digitální kartu ještě před aktivací té plastové je zároveň základem pro to, aby také Fio banka mohla dát klientům na výběr, jestli vůbec trvají na výrobě a doručení plastové karty. Plně virtuální kartu – tedy bez nutnosti mít k ní plastové dvojče – spustí v polovině roku, říká Petr Franc, vedoucí oddělení platebních karet. Lidem, kteří preferují fyzickou kartu, zůstane tato možnost nadále k dispozici.
Jednorázové virtuální karty, které se po jediném použití samy zruší (a nahradí novou kartou s novými čísly), Fio banka nechystá. „Důvodem je zejména to, že tento typ řešení je založen na ručním opisování údajů z karty, což – i přes jednorázovost – považujeme za méně bezpečný a méně komfortní způsob placení. Dlouhodobě se proto soustředíme na podporu moderních platebních metod založených na tokenizaci, například prostřednictvím řešení Click to Pay, která zvyšují bezpečnost i uživatelský komfort při online platbách,“ vysvětlil v lednu mluvčí Karel Kopeček.
Zájemci o jednorázovou virtuální karty se jí nicméně budou moct v praxi přiblížit tím, že si postupně aktivují více trvalých virtuálních karet, po zaplacení je zruší a aktivují si nové. Počet virtuálních karet – na rozdíl od plastových – neplánuje banka podle informací webu Peníze.cz omezovat.
Další letošní novinkou má být zjednodušení bankovních služeb pro děti a mladistvé, cílem je modernizace a uvolnění limitů. Od patnácti let bude možné založit si účet i bez přítomnosti rodiče (nebo jiného zákonného zástupce), a to nejen na pobočce, ale i plně elektronicky (včetně využití Bank ID). Dosud Fio banka trvala na osobní přítomnosti zákonného zástupce.
Fio zavede také samostatné přístupy do elektronického bankovnictví pro děti od osmi let. Autorizace plateb (do 15 let věku) zůstane plně v kompetenci zákonného zástupce. Od 15 let pak může dítě platit v rámci nastaveného limitu, nemůže si však sjednat úvěr.
U spotřebitelských úvěrů připravuje Fio banka koncept odpouštění splátek u lidí, kteří řádně splácejí. Cílem je ocenit loajalitu klientů a „posílit partnerský vztah mezi bankou a klienty,“ uvádí banka.
Konkurenční výhodou Fio banky zůstávají klasické hotovostní pokladny na všech pobočkách. Síť poboček zůstává stabilní na počtu 86, banka je postupně modernizuje nebo přesouvá do lepších prostor. Druhou bankou, která drží hotovostní pokladny na všech pobočkách, zůstává Creditas.
Fio banka měla ke konci loňského roku 1,6 milionu klientů, což je o 6,1 % (92 tisíc) víc než před rokem. Objem vkladů stoupl na 315,3 miliardy korun (meziročně o 10,9 % víc), čistý zisk se zvýšil na 6,9 miliardy korun (o 13,1 %) a bilanční suma na 344,7 miliardy (o 10,9 %).
Chystané novinky v oblasti investic představíme ještě dnes v samostatné zprávě.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz, podnikatelský... Další články autora.
